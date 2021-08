PowerWalker VI 850 LCD FR - cichy i kompaktowy zasilacz awaryjny

Zmieści się niemal wszędzie. Dzięki pasywnemu chłodzeniu nie przeszkadza w czasie pracy. Jednocześnie jego zakup nie powinien stanowić wyzwania dla domowego czy firmowego budżetu. Oto zasilacz PowerWalker VI 850 LCD FR.

Stworzony z myślą o domach i małych biurach UPS PowerWalker VI 850 LCD FR to urządzenie wykonane w topologii line-interactive. Dysponuje mocą 480 W, która powinna wystarczyć do podtrzymania pracy zarówno typowego PC, jak i niezbędnych peryferiów. Zintegrowany układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) zadba przy tym o stabilne napięcie, a w razie niewielkich odchyleń (do 10%) dokona jego korekcji.

Jest to rozwiązanie, które nie tylko chroni podłączony sprzęt, lecz także ogranicza zużycie akumulatorów. Tryb bateryjny jest aktywowany wyłącznie wtedy, gdy napięcie całkowicie zanika lub znacząco odbiega od granic tolerancji. UPS PowerWalker VI 850 LCD FR zapewnia ochronę przeciwprzepięciową również dla sieci LAN i telefonicznej. Konstrukcja jest pozbawiona wentylatorów, dzięki czemu jej praca jest całkowicie bezgłośna.

Zasilacz PowerWalker VI 850 LCD FR jest wyposażony w ekran LCD. Wyświetla on aktualne parametry pracy UPS-a, takie jak: poziomy napięć i naładowania ogniw, tryb pracy, aktualne obciążenie czy ostrzeżenia o przeciążeniu czy niskim poziomie zgromadzonej energii. Dane te można śledzić także za pomocą aplikacji ViewPower. Niezbędne jest wówczas połączenie zasilacza z komputerem za pomocą przewodu USB.



PowerWalker VI 850 LCD FR waży pięć kilogramów i ma wymiary 100 x 142 x 287 mm. Oferuje dwa standardowe gniazdka typu E, porty telefoniczny i Ethernet oraz wspomniane już gniazdo USB. W polskich sklepach za omawiany UPS trzeba zapłacić około 330 zł.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna: 850 VA / 480 W;

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: typowo 2 - 6 ms

• Zakres napięcia wejściowego: 162 - 290 VAC

• Napięcie wyjściowe: 230 VAC

• Porty komunikacyjne: USB

• Czas ładowania: 4 godz. do 90%

• gniazdka:

o 2 x francuskie (E)

o RJ45/RJ11

• wymiary (S x W x G) i waga: 100 x 142 x 287 mm, 5 kg

• Zastosowane ogniwa i czas podtrzymania: 1 x 9 Ah / 12 V

o czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: do 3 min

o czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 0,1 min