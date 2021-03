PowerWalker VI 650 LCD FR - kompaktowy bohater

PowerWalker VI 650 LCD FR to niewielki zasilacz awaryjny, który ma sprawdzić się w domach i małych biurach. Ma on skutecznie chronić podłączony sprzęt, w tym gniazda telefoniczne i Ethernet, przed skokami napięcia i przepięciami. Z kolei w razie braku zasilania UPS ma pozwolić na bezpieczne zapisanie pracy.

Zasilacz UPS PowerWalker VI 650 LCD FR to model o topologii line-interactive. Dysponuje on mocą 360 W, która w razie przerwy w dostawie energii powinna wystarczyć do zasilenia całego stanowiska pracy. Dzięki zintegrowanemu układowi automatycznej regulacji napięcia (AVR) jego stabilność i jakość mają być w pełni zadowalające. Bieżące parametry pracy urządzenia można sprawdzić na wbudowanym wyświetlaczu LCD.



Umieszczony na frontowej ściance ekran pokazuje m.in. poziom naładowania ogniw, aktualne obciążenie, tryb pracy, napięcia wejściowe i wyjściowe oraz alerty o przeciążeniu czy niskim poziomie energii. Parametry można monitorować także za pomocą aplikacji ViewPower, podłączając UPS-a za pomocą portu USB. Oprócz podtrzymania napięcia zasilacz PowerWalker VI 650 LCD FR oferuje ochronę przeciwprzepięciową, zarówno sprzętu, jak i sieci Ethernet i telefonicznej. Stosowne porty umieszczono z tyłu urządzenia.



Prezentowany model jest pozbawiony aktywnego chłodzenia. Jego praca powinna więc być całkowicie bezgłośna. Całość waży niewiele ponad cztery kilogramy i cechuje się niewielkimi gabarytami - 100 x 142 x 287 mm. To sprawia, że zasilacz awaryjny PowerWalker VI 650 LCD FR ma szansę sprawdzić się w ciasnych wnętrzach, gdzie cicha praca i każdy milimetr zaoszczędzonej przestrzeni są na wagę złota.



UPS PowerWalker VI 650 LCD FR posiada dwa gniazda typu E, dzięki czemu można do niego podłączyć dowolne urządzenie ze standardową, polską wtyczką. Zasilacz jest już dostępny w sklepach, a jego cena wynosi około 250 zł.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna: 650 VA / 360 W;

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: typowo 2-6 ms

• Zakres napięcia wejściowego: 162 - 290 VAC

• Napięcie wyjściowe: 230 VAC

• Porty komunikacyjne: USB

• Czas ładowania: 4 godz. do 90%

• gniazdka:

o 2 x francuskie (E)

o RJ45/RJ11

• wymiary (S x W x G) i waga: 100 x 142 x 287 mm, 4,3 kg

• Zastosowane ogniwa i czas podtrzymania: 1 x 7 Ah / 12 V

o czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: do 6 min

o czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 0,1 min