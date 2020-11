PowerWalker Inverter 650 SW i akumulator 55 Ah - zestaw na długie dystanse do domu i biura

Choć na ogół przerwy w dostawie energii nie są częste, ich skutki potrafią być nieprzyjemne. Receptą na dłuższe przerwy w zasilaniu ma być zestaw w postaci przetwornicy PowerWalker 650 SW wraz z baterią 55 Ah. Nawet kilka godzin bez prądu w gniazdku nie musi być problemem.

Zimowy sezon i, niejednokrotnie, praca zdalna sprawiają, że każda przerwa w dostawie energii może być dotkliwa. Utracone dane, niedziałający monitoring czy brak ogrzewania to tylko niektóre możliwe skutki. Firma PowerWalker postanowiła więc przypomnieć o swoim zestawie, w postaci inwertera 650 SW w pakiecie z akumulatorem 55 Ah. Urządzenie to może stanowić dobrą bazę do budowy systemu awaryjnego zasilania w domach i mieszkaniach.



PowerWalker Inverter 650 SW wyróżnia się kompaktowymi wymiarami obudowy oraz czystą sinusoidą na wyjściu. W pakiecie z baterią 55 Ah jest on w stanie podtrzymać zasilanie nawet przez kilka godzin. W przypadku, gdy pobór energii wynosi 50 W, można liczyć na niemal siedem i pół godziny działania. Gdy zapotrzebowanie na moc rośnie trzykrotnie, czas podtrzymania nadal ma przekraczać dwie godziny zegarowe.



Jest to czas, który niejednokrotnie pozwoli na ponowne uruchomienie sieci energetycznej. Zanim jednak zostanie ona przywrócona, przetwornica PowerWalker Inverter 650 SW może stanowić źródło energii dla małych pomp, silników (np. bram garażowych), monitoringu, ogrzewania czy domowego biura. Do wyboru dostępne są modele z gniazdami typu E (stosowany m.in. w Polsce) oraz Schuko (popularny m.in. w Niemczech i krajach skandynawskich).

Zestaw w skład którego wchodzą przetwornica PowerWalker Inverter 650 SW oraz akumulator 55 Ah jest już dostępny w polskich sklepach. Zainteresowani powinni przygotować około 1800 zł. Dokładając kolejne 600 zł można z kolei nabyć pakiet z baterią 100 Ah, która daje jeszcze dłuższy czas działania w razie zaniku zasilania.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna: 650 VA / 325 W

• Charakterystyka napięcia wyjściowego: czysta sinusoida

• Liczba faz: 1

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: 14 ms

• Wbudowana ładowarka: 15 A

• Wydajność przy obciążeniu liniowym: do 95%

• Zakres napięcia wejściowego: 190-260 VAC (wąski zakres) / 100-280 VAC (szeroki zakres)

• Napięcie wyjściowe: 230 V

• Obsługiwane częstotliwości: 50Hz lub 60Hz (samoadaptacyjny) / Zakres Synchroniczny: 50Hz lub 60Hz

• Zniekształcenia harmoniczne THDv - wyjściowe: < 2% (obciążenie liniowe)

• Regulacja napięcia na wyjściu (tryb podtrzymania): +/- 10%

• Regulacja częstotliwości na wyjściu (tryb podtrzymania): +/- 1 Hz

• Głośność: < 45 dB

• Zakres temperatur roboczych: 0 - 40 st. Celsjusza

• Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 0 - 95% (bez kondensacji)

• Wymiary: 205 x 146 x 113 mm

• Waga: 4 kg