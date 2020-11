PocketBook InkPad X z aktualizacją oprogramowania; po roku od debiutu

Prawie dokładnie rok temu w sprzedaży pojawił się największy czytnik w ofercie PocketBook. Teraz 10-calowy InkPad X otrzymuje oprogramowanie w wersji 6.1.1218 z dostępem do dwóch wiodących aplikacji abonamentowych – Legimi i Empik Go.

Wczoraj w godzinach wieczornych udostępnione zostało kompleksowe oprogramowanie dla jedynego czytnika PocketBook wyposażonego w ekran E Ink Mobius™.

Urządzenie, które jest naszym wyjątkowym rozwiązaniem zostaje wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności - mówi Maksym Zhelezniak, odpowiedzialny za rozwój działalności firmy PocketBook w Polsce, krajach skandynawskich oraz w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Użytkownicy uzyskają nie tylko dostęp do zasobów Legimi i Empik Go, ale także możliwość czytania na PocketBook InkPad X komiksów w formatach CBR i CBZ. Ponadto będą mogli teraz jeszcze bardziej dostosować czytnik do własnych upodobań.

Oprogramowanie w wersji 6.1.1218 można pobrać ze strony producenta lub przez łącze Wi-Fi. Oprócz nowego interfejsu i dostępu do aplikacji znalazły się w nim także drobne, ale użyteczne nowości. Od teraz będzie można dobierać poziom natężenia kontrastu, jasności i korekcji gamma w plikach PDF, DjVu, epub, fb2. Dodana została także opcja podglądu ilustracji w osobnym okienku i możliwość zmieniania jej rozmiaru.

Aktualizacje dla czytników PocketBook Touch Lux 4 i PocketBook InkPad 3 Pro są wstępnie zapowiadane na początek 2021 r.