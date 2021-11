Philips Momentum 559M1RYV laureatem nagrody CES Innovation 2022

MMD, producent monitorów marki Philips, został laureatem nagrody CES Innovation Awards. Wyróżnionym urządzeniem jest 55-calowy monitor Momentum 559M1RYV z certyfikatem Designed for Xbox. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło ponad 1800 zgłoszeń. Ogłoszenie jest związane z nadchodzącymi targami CES 2022 odbywającymi się w terminie 5–8 stycznia 2022 w Las Vegas oraz online.

Program CES Innovation Awards, inicjatywa Consumer Technology Association (CTA) to cykliczny konkurs nagradzający wyróżniającą się stylistykę i rozwiązania inżynieryjne. Jest on podzielony na 27 kategorii produktowych. Urządzenia, które zbiorą najlepsze oceny, są wyróżniane nagrodą „Best of Innovation”. Jurorami są branżowi eksperci, wśród których znajdziemy przedstawicieli mediów, designerów, inżynierów i nie tylko. Kryteriami wyboru są innowacyjność, rozwiązania inżynieryjne, funkcjonalność, estetyka i design.

Philips Momentum 559M1RYV to monitor zaprojektowany z myślą o konsolach nowej generacji. Pozwala on skorzystać z maksimum możliwości konsol – rozdzielczość 4K przy odświeżaniu 120 Hz, wsparcie VESA DisplayHDR 1000 i niski input lag to gwarancja rozgrywki na najwyższym poziomie. Całość uzupełnia wbudowany soundbar Bowers & Wilkins, zapewniający odpowiedni poziom wrażeń dźwiękowych.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni i dumni, będąc laureatem wyróżnienia CES Innovation Awards 2022 w kategorii Gaming. Philips Momentum 559M1RYV to dowód naszej ekspertyzy w segmencie monitorów gamingowych – mówi Stefan Sommer, dyrektor ds. marketingu i zarządzania biznesem AOC i MMD w Europie.