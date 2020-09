Oto nowości w ofercie marki HAMA. Jest mobilnie, kompaktowo i stylowo

Portolio producenta błyskawicznie się poszerza. Wraz z nastaniem jesieni prezentuje on szereg nowatorskich urządzeń wideo, głośników mobilnych, słuchawek Bluetooth, cyfrowych odbiorników radiowych, myszy, klawiatur oraz mnóstwo elektronicznych gadżetów o praktycznych funkcjach i niebanalnych designie.

Kompleksowa oferta marki śmiało wychodzi naprzeciw potrzebom fanów niezawodnego użytkowego sprzętu elektronicznego i multimedialnej rozrywki. Tak samo jak najnowszym, zachodnim trendom estetycznym. Z łączną ofertą przeszło 4000 produktów na polskim rynku ten producent jest wiodącym specjalistą w swojej dziedzinie i nie zwalnia tempa. Na dowód tego prezentuje swoje najnowsze propozycje w różnych segmentach. Przyjrzyjmy się niektórym z nich bliżej.

Z szerokiego asortymentu różnych gadżetów GSM wyróżnia się ładowarka indukcyjna FC5 Alu, umożliwiająca bezprzewodowe ładowanie przy wykorzystaniu technologii Qi. Gumowana, antypoślizgowa powierzchnia płyty gwarantuje bezpieczne użytkowanie. To samo rozwiązanie wykorzystuje ładowarka indukcyjna FC-10 Fabric o mocy 10 W. W tym przypadku ekskluzywna powłoka z tkaniny chroni tylną część smartfona przed zadrapaniami. W planach jest też włączenie do oferty modelu model GaN o mocy 65 W z gniazdami USB-C i USB-A, który łączy w sobie dwie technologie szybkiego ładowania - PD i Qualcomm. Technologia GaN zamiast krzemu wykorzystuje nowy, innowacyjny półprzewodnik - azotek galu. Finalnie daje to ogromną moc wyjściową (nawet trzykrotnie większą), zamkniętą w wyjątkową małej obudowie.

A co nowego w ofercie sprzętu audio? Trudno przejść obojętnie obok radia cyfrowego i internetowego HAMA DIR3300SBT do odbioru sygnałów audio za pośrednictwem FM, DAB lub DAB+. W zgrabnej formie zadbano o imponującą jakość dźwięku za sprawą wbudowanego głośnika koaksjalnego. Dwudrożny system z niezależnymi głośnikami wysokotonowym i niskotonowym zapewnia bogaty w detale dźwięk. W radiu można korzystać ze Spotify, a dzięki połączeniu Bluetooth można w prosty sposób strumieniować muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa i komputera. Znajdziemy też tutaj gniazdo USB-A do ładowania urządzeń mobilnych. Dzięki dwupasmowej częstotliwości 2,4 Ghz i 5 Ghz urządzenie nadaje oraz odbiera zawsze na najlepszej możliwej częstotliwości. Co najważniejsze, sterować tym radiem można wygodnie z kanapy lub fotela – pilotem lub smartfonem albo tabletem za pomocą aplikacji. Wieloma tymi zaletami może się też pochwalić cyfrowe radio mobilne DR 200 BT z akumulatorem, wytrzymującym nawet do 8 godzin ciągłej pracy. Można je ładować za pomocą kabla USB-C, a dwa przyciski bezpośredniego wyboru umożliwiają zapisywanie ulubionych stacji i znajdowanie ich bez mozolnego wyszukiwania.

Przenieśmy się do świata mobilnych głośników. Bardzo ciekawą propozycją jest Soundcup-D. Głośnik jednym ruchem ręki można rozłączyć na dwa mniejsze, zaś każda połówka gwarantuje 10 W mocy. Tak uzyskany efekt stereo powinien szybko przypaść do gustu każdemu. Urządzenie spełnia wymogi wodoodporności klasy IPX7, czyli wytrzyma pełne zanurzenie pod wodą na głębokość do metra przez pół godziny minut. Producent zaopatrzył je w dwie baterie litowo-jonowe, które wystarczają na około 6 godz. ciągłego cieszenia się muzyką w bezprzewodowym trybie. Głośnik można naładować za pomocą kabla micro-USB w zaledwie trzy godziny. Gdy nic nie jest na nim odtwarzane, wyłącza się automatycznie po 10 min. Następnym interesującym sprzętem jest głośnik Soundcup-L. Moc 14,8 W, mikrofon do telekonferencji, bezprzewodowe odtwarzanie muzyki dla wszystkich urządzeń Bluetooth, pełna mobilność dzięki zasilaniu z akumulatora ładowanego poprzez kabel USB – to jego najmocniejsze atuty.

A skoro mowa o muzyce, czas płynnie przejść do słuchawek Bluetooth. Model Libero to słuchawki odporne na działanie wody i potu, zapewniające 5 godz. bezustannej pracy i wyposażone w stację, umożliwiającą trzykrotne ładowanie. Następną mocną propozycją są słuchawki Style, kompatybilne z asystentami głosowymi Siri i Google. Do wyboru mamy trzy rozmiary wkładek: S, M i L. Nie sposób pominąć również zestawu słuchawkowego MyVoice 1300. Może się pochwalić wyprofilowaną stacją ładującą z mocowaniem do kratki wentylacyjnej samochodu. Pozwala na jednoczesne połącznie dwóch telefonów, oferuje 100 godz. trybu czuwania i 2,5 godz. bezustannych rozmów. Nie mogło zabraknąć też czegoś dla sportowców. Model Voice Sport ze specjalnymi uchwytami obsługuje asystenta głosowego Siri i Google. Niestraszny jest mu pot, zareaguje na głosowe komunikaty o statusie urządzenia i pozwala na 9 godz. pracy. Natomiast zmodyfikowana technologia basów daje nam doskonałe odtwarzanie niskich tonów. Tą ostatnią cechą i obsługą tych samych asystentów głosowych może się poszczycić również nauszny model z pałąkiem Voice. Oto garść najważniejszych informacji: 18 godzin pracy, 375 godzin czuwania i zoptymalizowane dopasowanie nauszników, redukujące niepotrzebny hałas z zewnątrz.

Uwagę przyciąga też oferta mysz i klawiatur. Z pewnością nietypowe na rynku rozwiązanie stanowi bezprzewodowa mysz EMW-500 L z aż 6 przyciskami i pionową konstrukcją. Zaprojektowano ją z myślą o osobach leworęcznych, których na świecie jest zaledwie 10-12 proc. Natomiast zestaw Trento - klawiatura radiowa i mysz – odznacza się obudową klawiszy w strukturze X. Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości przekłada się na precyzyjne i płynne sterowanie kursorem myszy, a efektem działania cichych i precyzyjnych klawiszy jest niezakłócona, a także wygodna praca z klawiaturą. Doskonała propozycja do pracy.

Spośród akcesoriów foto-wideo warto zwrócić uwagę na zasilaną przez złącze USB lampę pierścieniową SpotLight FoldUp 102 - idealną dla wszystkich osób, dla których zdjęcia są ważną częścią życia i planują karierę influencera lub chcą się poczuć jak oni. Jest składana, łatwa w transporcie i umożliwia uzyskanie ciekawych efektów wizualnych. Charakteryzuje się możliwością regulacji natężenia światła, ma odczepiany uchwyt na smartfon i jest zdalne wyzwalana poprzez Bluetooth. Wszyscy wielbiciele zabaw ze zdjęciami powinni zainteresować się też statywem stołowym Solid II 21B. Jest wyjątkowo stabilny dzięki skręcanej konstrukcji, a wytrzymała kulowa głowica kulowa została wykonana z metalu. Nie zapomniano oczywiście o uchwycie do smartfona (gwint statywu) i wyzwalaczu Bluetooth.

Na koniec warto wspomnieć, że do marek dystrybucyjnych HAMA dołączyły takie firmy jak Philips i Huawei. Tak samo jak kultowe w gamingowym środowisku Turtle Beach ze swoimi nausznymi słuchawkami (skonstruowanymi w taki sposób, że ucho nawet przy długiej sesji nie ma prawa być zmęczone) i Roccat z klawiaturami Vulcan 120/121/122 AIMO.