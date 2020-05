Nowy wzmacniacz FRITZ!Repeater 2400 zapewni wysoką prędkość i duży zasięg Wi-Fi

Duża moc i jeszcze większy zasięg dowolnej sieci bezprzewodowej – to największe zalety nowego wzmacniacza sygnału FRITZ!Repeater 2400 sygnału od niemieckiego producenta, firmy AVM. Wzmacniacz został zaprojektowany dla sieci mesh, czyli inteligentnie integruje się z siecią domową. Ma m.in. dwa układy radiowe o wysokiej wydajności, obsługujące pasma 5 GHz i 2,4 GHz, oraz port Gigabit Ethernet.

Urządzenie w prosty sposób zwiększa zasięg dowolnej sieci bezprzewodowej, tworząc stabilną i niezawodną sieć WiFi mesh. Gigabitowy port LAN i cztery anteny na dwa odrębne pasma zapewniają wysoką prędkość sieci do 2333 Mbit/s. Dzięki temu nie ma problemu z korzystaniem nawet z najbardziej wymagających aplikacji. Repeater zapewnia wszystkim domownikom, w każdym zakątku domu, bezproblemowy dostęp do internetu, przesyłanych filmów, muzyki czy zdjęć.

Prosta instalacja dzięki jednemu przyciskowi WPS

FRITZ!Repeater 2400 umożliwia nieskomplikowane, automatyczne logowanie za pomocą tzw. procedury WPS. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by wzmacniacz i router obsługujący WPS połączyły się automatycznie. Wzmacniacz przejmuje wówczas odpowiednie ustawienia WLAN i natychmiast gotowy jest do użycia. Co ważne, możliwe jest włączenie do sieci domowej także urządzeń nie posiadających funkcjonalności WLAN. Repeater łączy się wówczas bezprzewodowo z routerem nawet na taką odległość, która wcześniej wymagała użycia kabli.

Łatwa obsługa i bezpłatne aktualizacje

Z punktu widzenia użytkownika, wzmacniacz oferuje przejrzysty interfejs, pomocną sygnalizację diodami LED oraz łatwy dostęp do bezpłatnych aktualizacji. Urządzenie obsługuje też szyfrowanie WPA2, co pozwala tworzyć bezpieczne połączenia z sieciami bezprzewodowymi poszczególnych routerów. W efekcie, cała sieć WLAN jest optymalnie chroniona.

Dostępność w Polsce

Wzmacniacz FRITZ!Repeater 2400 jest dostępny w: Strefie Marek Allegro https://allegro.pl/uzytkownik/SMA-FRITZBox oraz w Sklepie Patronackim FRITZBox.com.pl www.fritzbox.com.pl.

Sugerowana cena detaliczna to 359 zł.

FRITZ!Repeater 2400 w skrócie:

• WLAN mesh z FRITZ!

• Większy zasięg WLAN w oka mgnieniu

• Dual-WLAN AC+N o prędkości nawet 2 333 Mbit/s

• Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi routerami

• Dzięki aplikacji FRITZ!App WLAN można szybko znaleźć optymalne miejsce w domu dla wzmacniacza

• Bezpieczna przyszłość dzięki IPv6

• Alternatywna praca w trybie mostka LAN.