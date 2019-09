Nowy dron Typhoon H3 z kamerą ION L1 Pro przygotowany we współpracy Yuneec i Leica

Jeden z największych producentów dronów – firma Yuneec oraz technologiczny lider branży optycznej – Leica połączyli najbardziej wyjątkowe cechy swoich produktów. Rezultatem współpracy tych dwóch renomowanych marek jest Typhoon H3 z aparatem ION L1 Pro. Uskrzydlenie optyki Leica w połączeniu z niezawodnym i solidnym dronem z serii Typhoon przyniesie nowe możliwości filmowania i fotografii.

Rozpoczęcie współpracy specjalistów z branży dronów firmy Yuneec i Leica – producenta najwyższej jakości aparatów – zaowocowało opracowaniem nowego modelu drona wyposażonego w kamerę ION L1 Pro. Typhoon H3 z aparatem ION L1 Pro został stworzony aby sprostać najwyższym wymaganiom profesjonalnych fotografów i kamerzystów wykorzystujących drony. To wyjątkowy sprzęt, który umożliwia osiągnięcie najwyższej jakości obrazu.

Typhoon H3 dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i dostępności wielu funkcji lotu, w połączeniu z 1-calowym czujnikiem aparatu CMOS, oferuje doskonale skoordynowany system umożliwiający wykonywanie doskonałych zdjęć i nagrywanie filmów. Bezpieczna i niezawodna konstrukcja heksakoptera z 6 wirnikami pozostaje stabilna w powietrzu, nawet podczas wietrznej pogody. Ponadto za pomocą 3-osiowego gimbala można robić idealnie stabilizowane i ostre zdjęcia o rozdzielczości 20 MP oraz nagrywać filmy 4K w 60-ciu klatkach na sekundę.

Nowe standardy w fotografii z dronów

Zdefiniowany przez użytkownika tryb obrazu i ustawienia ostrości, bezstratny zoom cyfrowy i doskonała jakość obrazu sprawiają, że ION L1 Pro jest aparatem idealnym do fotografii lotniczej. Tryby półautomatyczne, ustawienia ISO oraz EV przypominają funkcje ze zwykłego aparatu. Dron posiada również funkcję tempomatu, który utrzymuje stałą prędkość urządzenia. Dzięki temu można w pełni skoncentrować się na ujęciach. Zintegrowany 3-osiowy gimbal i chowane podwozie drona sprawia, że kamera może się swobodnie obracać o 360 ° i tworzyć płynne ujęcia panoramiczne.

Znakomita jakość obrazu

Dzięki szczegółowym analizom i odpowiednio skutecznemu tłumieniu światła rozproszonego, kamera zapewnia najlepszą możliwą jakość obrazu, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. Kamera zapewnia ogromną uniwersalność dzięki automatycznemu bracketingowi, trybom półautomatycznym, czy szerokiemu zakresowi dynamiki tonalnej. Wdrożony został również format Y-Log w celu profesjonalnej i łatwej integracji materiału wideo z innymi źródłami obrazu. Materiał wideo Y-log zawiera znacznie lepszą dynamikę niż standardowe filmy. Firma Leica stworzyła wysokiej jakości profile ADOBE DNG, oparte na kompleksowym podejściu do optymalizacji obrazu. Są one obsługiwane od wersji 11.3 oprogramowania Camera Raw. Profile obejmują korekcję winietowania, korekcję zniekształceń i korekcję aberracji chromatycznych. Ponadto reprodukcja kolorów została zmierzona i skalibrowana przez firmę Leica i jest teraz bardzo precyzyjna w przypadku DNG.

Potężny system heksakoptera

Dzięki niezawodnemu kontrolerowi lotu PX4 Typhoon H3 jest wyjątkowo wydajny. System został zoptymalizowany, aby zużywał mniej energii. Posiada mechanizm ułatwiający szybką wymianę śmigieł oraz składane ramiona, co umożliwia łatwy transport. Dwie baterie LiPoHV zawarte w standardowym zestawie można wymieniać i ładować; każda zapewnia 25 minut czasu lotu.

Intuicyjny, łatwy w obsłudze kontroler oparty na systemie Android zapewnia pełną kontrolę nad dronem i aparatem. Dzięki 7-calowemu ekranowi dotykowemu wbudowanemu w kontroler ST16S, można oglądać obraz z kamery na żywo w rozdzielczości 720p (HD).

Dane szczegółowe Typhoon H3:

• Solidny heksakopter (sześciowirnikowiec) o czasie lotu do 25 minut

• Chowane podwozie

• Kontroler lotu oparty na PX4

• Funkcja „tempomatu” (Cruise Control) dla lepszej kontroli nad ujęciami

• Inteligentne tryby lotu: Follow Me, Orbit, Journey, Curve Cable Cam

• Funkcja powrotu do domu i automatycznego lądowania

• Wykrywanie przeszkód

• Tryb 5-wirnikowy na wypadek utraty jednego silnika

• Redundancja sygnału sterowania i GeoFence (wirtualne ogrodzenie)

• Dodatkowy mechanizm sygnalizujący poprawny montaż akumulatora

• Składane ramiona dla łatwiejszego transportu

• Tryb Team Mode do rozdzielenia zadań operatora drona i operatora kamery na dwie aparatury sterujące (dodatkowa aparatura dostępna osobno).

Dane szczegółowe kamery ION L1 Pro:

• Opracowana we współpracy z Leica Camera AG

• Matryca 1” CMOS, 20MP, filmy w 4K, 60 kl/s, do 100Mbit

• Zintegrowany gimbal 360° może obracać się w nieskończoność

• Optymalizacja i kalibracja trybów fotografowania przez Leicę (balans bieli, reprodukcja koloru, ostrość, usuwanie szumów itd.)

• DNG skalibrowane przez Leicę z profilami dla oprogramowania ADOBE

• Bezstratny zoom cyfrowy

• 10-bitowe nagrywanie wideo YLog oparte na specyfikacji Leica

• Półautomatyczne ISO/migawka i regulacja EV/ISO/migawki co 1/3 kroku

• Duża dynamika tonalna (Wide Dynamic Range – WDR)

• Automatyczny bracketing (Auto Exposure Bracketing – AEB)

• Krótki interwał czasowy pomiędzy zdjęciami dla nagrań typu hyperlapse

• Ustawienia użytkownika

• Profesjonalny histogram

• Zdjęcia panoramiczne