Nowa seria toreb na elektronikę RivaCase Cardiff

Na polski rynek trafiła właśnie nowa seria toreb na tablety i komputery przenośne firmy RivaCase – rodzina produktów o nazwie Cardiff. Nowości przeznaczone są dla użytkowników, którym zależy na dyskretnym i stylowym wzornictwie, wygodzie użytkowania oraz bezpieczeństwie swoich urządzeń (o to ostatnie dbają specjalne suwaki z blokadą antykradzieżową).

Owe suwaki to rozwiązanie tyleż nieskomplikowane, co skuteczne – zamki błyskawiczne zastosowane w torbach z serii RivaCase Cardiff wyposażono w specjalne zaczepy, które po zasunięciu suwaka można wpiąć w odpowiednie pętelki. Dzięki temu niepostrzeżone, delikatne otwarcie zamka jest właściwie niemożliwe – należy do tego użyć dwóch rąk, co czyni całą operację na tyle złożoną, że trudno sobie wyobrazić, by ktoś mógł ją przeprowadzić bez wiedzy użytkownika (np. w metrze czy tramwaju).

Wszystkie nowości świetnie wyglądają i doskonale pasować będą zarówno do stroju mniej, jak i bardziej eleganckiego – są czarne, ale nie jednolicie, ponieważ wykonano je z dwóch różnych materiałów o różnych fakturach: syntetycznej skóry oraz grubego płótna. We wszystkich torbach z serii znajdziemy również zestaw ciekawych funkcji ułatwiających ich codzienne użytkowanie – mimo iż z zewnątrz przyciągają oko głęboką czernią, to w środku zastosowano jasną, kontrastową podszewkę (dzięki temu bez problemu dostrzeżemy wszelkie drobne przedmioty w środku). Wygodnym rozwiązaniem jest również odpinana smycz na klucze do domu czy samochodu – dzięki niej zawsze są błyskawicznie dostępne i łatwo wyjąć je z torby.

W skład serii wchodzą cztery produkty. Dwa z nich to torby na ramię, przeznaczone do przenoszenia tabletu, smartfona i innych niezbędnych na co dzień drobiazgów - model Black Canvas Crossbody bag w wersji na tablet z ekranem o przekątnej 8 lub 11”. W obu torbach znajdziemy również po dwie dodatkowe zamykane kieszenie (w których można przenosić portfel, klucze, dokumenty czy smartphone).

Kolejne dwie nowości to dwie wersje plecaka Black Canvas Backpack – pierwsza przeznaczona jest do przenoszenia laptopa wyposażonego w ekran o przekątnej 13,3” oraz tabletu do 10,5”, zaś druga, nieco większa, komputera 14” (może to być także MacBook Pro 16) oraz tabletu 10,5”. W obu wariantach przestrzeń na komputer jest miękko wyściełana i dodatkowo wzmocniona, a dodatkowe akcesoria i drobiazgi (smartphone, dokumenty) możemy wygodnie przechowywać w zamykanych kieszeniach.

Ceny:

RivaCase Cardiff Black Canvas Crossbody bag 8” – 99 zł

RivaCase Cardiff Black Canvas Crossbody bag 11” – 149 zł

RivaCase Cardiff Black Canvas Backpack 13,3” – 219 zł

RivaCase Cardiff Black Canvas Backpack 14” – 229 zł