Nowa propozycja od HAMA – superszybki power pack PD-12S

W ofercie marki znalazł się nowy powerbank o pojemności 12000 mAh, wyposażony w technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery. Naładuje urządzenie kilkukrotnie szybciej niż przy użyciu standardowych technologii, może się też pochwalić dwoma gniazdami ładującymi: USB-A i USB-C.

Power pack PD-12S ma wymiary 76 x 153 x 14,5 mm, a wyróżnia się smukłą aluminiową obudową o antracytowej, stonowanej kolorystyce. Ma pojemność 12000 mAh, co oznacza, że możemy naładować baterię w smartfonie cztery razy, baterię w tablecie o przekątnej ekranu 7 cali dwa razy, a w jego odpowiedniku o przekątnej 10″ półtora razy. Jego największym atutem jest technologia Qualcomm Quick Charge 3.0, która w porównaniu do standardowych, starszych rozwiązań pozwala na czterokrotnie szybsze ładowanie urządzeń mobilnych. Tak samo jak Power Delivery, które z kolei gwarantuje możliwie najszybsze i jednocześnie bezpieczne ładowanie urządzenia nawet do 5 razy szybciej. Podłączony sprzęt jest automatycznie rozpoznawany i optymalnie ładowany.

W tym mobilnym banku energii znajdziemy dwa gniazda ładujące - USB typu A i C. Warto wspomnieć, że to drugie umożliwia transmitowanie energii dwukierunkowo. Za jego pomocą naładujemy więc smartfon, ale po podłączenie ładowarki można naładować sam power pack. Nie zabrakło tu też oczywiście złącza micro USB. Zaś wskaźnik LED poinformuje nas, jaki jest procent naładowania powerbanka – lampki pokażą odpowiednio 25, 50, 75 i 100 proc.

Atestowane ogniwa gwarantują użytkownikowi najwyższy standard jakości powerbanka. Producent pomyślał o zabezpieczeniu przed nadmiernym naładowaniem, głębokim rozładowaniem i zwarciem.

Power pack HAMA PD-12S spełnia wszystkie najnowsze standardy, dlatego możemy używać go nawet na pokładzie samolotu. Po zakupie mamy gwarancję, że jest od razu w pełni naładowany.

Sugerowana cena detaliczna wynosi 149 zł.