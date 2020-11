Nowa klawiatura TKL: SPC Gear GK630K Tournament Kailh Red/Blue/Brown

Do gamy klawiatur TKL dołącza nowy model: SPC Gear GK630K Tournament. To niewielka, bo skrócona o blok numeryczny, klawiatura mechaniczna stworzona z myślą o graczach. Dzięki małym rozmiarom, wzmocnionej konstrukcji z aluminiowym topem i odpinanemu przewodowi świetnie sprawdzi się zarówno w warunkach domowych, jak i na turniejach czy LAN party ze znajomymi. Użytkownik może dopasować pod własne preferencje podświetlenie RGB – w pełni konfigurowalne, wraz z profilami — a także system makr przyspieszających wykonywanie określonych czynności m.in. w grach. SPC Gear GK630K dostępna jest w trzech wariantach: z przełącznikami Kailh Red, Blue lub Brown.

Klasyczny styl i wysoka funkcjonalność

Klawiatura SPC Gear GK630K została stworzona z myślą o graczach, którzy cenią sobie przede wszystkim klasyczne wzornictwo, a także wysoką funkcjonalność. Niewielki rozmiar — GK630K to konstrukcja typu Tournament, bez sekcji numerycznej (TKL) — sprawia, że klawiatura zmieści się na biurkach z ograniczoną przestrzenią. Dodatkowo: pozostawia więcej miejsca dla myszki. GK630K wyróżnia się też dużymi gumowymi podkładkami, które zapobiegają niekontrolowanemu przesuwaniu się klawiatury po biurku. W dobraniu właściwej konfiguracji pomogą także dwustopniowe nóżki. Ten maluch to wszystko, czego potrzebujesz w grach! Sprawdzi się na co dzień w domu, ale bez problemu zabierzesz go też na turniej.

Przełączniki idealne dla Ciebie

Dobór odpowiednich przełączników mechanicznych to dla każdego użytkownika kluczowa kwestia, dlatego SPC Gear GK630K dostępna jest w trzech sprawdzonych wariantach — Kailh Red, Kailh Blue oraz Kailh Brown — które zadowolą zarówno zaciekłych graczy, jak i amatorów pisania. Są one także bardzo wytrzymałe, z żywotnością na poziomie aż 50 milionów wciśnięć.

Kailh Red są idealnym wyborem dla wymagającego gracza. Aktywacja switcha następuje bardzo szybko, a jednocześnie siła nacisku potrzebna do wciśnięcia jest niewielka. Właśnie to sprawia, że Kailh Red świetnie sprawdzają się w sieciowych grach rywalizacyjnych typu FPS czy Battle Royale. Dzięki niezwykle, jak na klawiaturę mechaniczną, cichemu działaniu przełączniki te nie wpływają także na komfort domowników, np. podczas nocnego grania.

Kailh Blue są świetnym wyborem dla osób, które lubią dużo pisać — aktywacja switcha następuje z wyraźnym, charakterystycznym odgłosem kliknięcia, które wielu przywodzi na myśl dźwięk wydawany przez maszyny do pisania. Kailh Blue świetnie sprawdzają się także u tych graczy, którzy chcą mieć stuprocentową pewność, że klawisz został wciśnięty i aktywowany. Szczególnie wysoko oceniane są więc np. przez fanów gier RTS, gdzie każda podjęta akcja musi zostać wykonana bezbłędnie, a wysoka precyzja użycia klawiszy jest kluczowa.

Kailh Brown mają zbalansowany i uniwersalny charakter, świetnie sprawdzają się w codziennym użytkowaniu — zarówno w grach, jak i podczas pisania. Wymagają małej siły do aktywowania, a z uwagi na ich specyfikę (to przełączniki "tactile") gracz może być pewien wciśnięcia klawisza i wykonania akcji dzięki wyczuwalnemu lekkiemu przeskokowi przy aktywacji switcha. Kailh Brown nie wydają charakterystycznego, wysokiego "kliku", charakteryzują się więc wysoką kulturą działania, co przyda się np. podczas wieczornego grania.

Wysoka wytrzymałość i aluminiowy top

Klawiatura mechaniczna GK630K, dzięki wzmocnionej konstrukcji z aluminiowym topem, jest niezwykle wytrzymała i sztywna. Zapewnia to komfort użytkowania nawet podczas wielogodzinnych sesji przed komputerem. Ponadto aluminiowy wierzch charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia, dzięki czemu niestraszny jest jej transport w plecaku bądź torbie wraz z innymi przedmiotami.

Elegancki design z unikalnymi akcentami

Klasyczny wygląd klawiatury KG630K Tournament łączy w sobie klasyczny styl z unikalnymi dla SPC Gear akcentami. Na krawędzi została wytłoczona „metka” z czerwonym zakończeniem i logo. Charakteru klawiaturze nadaje także jej spód pokryty charakterystycznymi wzorami. Dzięki temu GK630K wygląda nietuzinkowo i dobrze komponuje się z gustownie przygotowanym stanowiskiem gracza.

Konfigurowalne podświetlenie RGB

Wielokolorowe podświetlenie RGB umożliwia dostosowanie wyglądu klawiatury zgodnie z własnymi upodobaniami. 18 predefiniowanych efektów świetlnych zapewnia ogromne możliwości konfiguracji — od stałego jednobarwnego efektu, przez zmieniające się kolory tęczy, aż po podświetlenie reagujące na wciśnięcie konkretnego klawisza. To jednak nie wszystko, gdyż oprogramowanie klawiatury SPC Gear GK630K umożliwia dostosowanie każdego z efektów i ich zmianę wedle własnego uznania. Samo podświetlenie jest również funkcjonalnym dodatkiem, wyraźnie poprawiającym widoczność klawiszy zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dwustopniowe nóżki i odpinany przewód

Użytkownik może dopasować do własnych preferencji nie tylko wygląd (podświetlenie), ale również funkcjonalność klawiatury mechanicznej. GK630K Tournament została bowiem wyposażona w dwustopniowe nóżki, które umożliwiają ustawienie klawiatury na trzech różnych wysokościach podparcia – zgodnie z aktualnymi preferencjami gracza. Odpinany przewód wraz ze specjalnie przygotowanymi kanałami na spodzie to także nowość w klawiaturze GK630K. Dzięki temu możliwe jest ułożenie kabla w jednej z trzech pozycji oraz całkowitą jego zmianę, np. na dłuższy. Dostępne makra pozwalają na dobranie interesującej konfiguracji poszczególnych klawiszy, tak by ich układ możliwie dobrze pasował do wymagań konkretnej gry lub zastosowania.

Funkcja N-Key Rollover — pełny anti-ghosting

Funkcja N-Key Rollover w klawiaturze SPC Gear GK630K to pełny anti-ghosting. Oznacza to, że niezależnie, ile przycisków zostanie użytych jednocześnie, można mieć pewność, że każdy z nich zostanie zarejestrowany przez komputer. Ma to ogromne znaczenie w grach, które wymagają skomplikowanych komend z udziałem wielu wciśniętych klawiszy jednocześnie.

Funkcjonalne oprogramowanie

Po zainstalowaniu oprogramowania do klawiatury SPC Gear GK630K, użytkownik otrzymuje dostęp do wielu bardzo przydatnych funkcji. Możliwe jest m.in. ustawienie rodzaju podświetlenia RGB, jego koloru, tryb działania wielu efektów, a także tworzenie własnych profili. Dodatkowo, zaawansowany kreator makr udostępnia graczowi opcję szybkiego zapisania pod jednym klawiszem własnych skomplikowanych komend, wymagających kombinacji kilku przycisków.