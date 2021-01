Najpopularniejsze serwisy społecznościowe w Polsce i na świecie

Z pewnością wiele razy korzystałeś z mediów społecznościowych. Zapewne jak każdy z nas, spędzasz na tym sporą część każdego dnia. Masz też prawdopodobnie swoje konta w różnych serwisach i grasz w darmowe gry hazardowe owoce. To także typowa sytuacja. Ale czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, jak wygląda popularność serwisów społecznościowych w Polsce? Który z nich jest najczęściej odwiedzany, a które media społecznościowe czasy swojej świetności mają już za sobą? I czy taki ranking popularności w Polsce pokrywa się z podobną listą, ale stworzoną dla rynku ogólnoświatowego? Dziś postaramy się przyjrzeć nieco bliżej tej ciekawej kwestii!

Lider w każdym przypadku jest raczej oczywisty!

Oczywiście najpopularniejszą witryną społecznościową, zarówno w Polsce, jak i na świecie jest Facebook. To raczej nie powinno nikogo zdziwić. Ten serwis założony przez Marka Zuckenberga nieodmiennie od ponad 10 lat plasuje na pierwszej pozycji wszystkich rankingów popularności. Jego fenomen jest niezmienny – codziennie korzysta z niego prawie trzy miliardy użytkowników na świecie i 15 milionów w Polsce! I są to odwiedziny regularne, a nie liczba wszystkich zarejestrowanych kont, także tych nieaktywnych.

I nawet mimo licznych kontrowersji dotyczących faworyzowania tej, czy innej opcji politycznej, cenzury niewygodnych treści i poglądów – Facebook wciąż jest absolutnym hegemonem na rynku mediów społecznościowych. I do tego jego przewaga nad konkurencją z roku na rok rośnie, zamiast maleć.

Na pozycji drugiej nastąpiła niedawno zmiana

Za plecami lidera nastąpiła dwa lata temu zmiana. Wiceliderem od niedawna stał się inny bardzo znany serwis internetowy. Jest nim YouTube. Oczywiście ma on zupełnie inny profil od Facebooka, jako że służy, praktycznie rzecz biorąc, tylko umieszczaniu filmów, filmików i animacji oraz wymiany komentarzy. Jednak na rynku udostępniania wideo YouTube stał się hegemonem już dawno temu.

Inne witryny tego typu jak na przykład Daily Motion, czy też Vimeo mają swoich fanów, jednak YouTube bije je na głowę swoją popularnością. Do tego stopnia, że liczba odwiedzin YT oraz liczba aktywnych użytkowników ustępuje teraz tylko i wyłącznie Facebookowi!

Trzecia pozycja też jest łatwa do przewidzenia

Oczywiście trzecie miejsce na naszej liście zajmuje Instagram. To popularny serwis do udostępniania zdjęć, relacji, krótkich filmików i rzecz jasna komentarzy. Cieszy się olbrzymią popularnością w Polsce, co odpowiada dokładnie trendom światowym. Tutaj także trudno przewidywać jakieś większe zawirowania.

Instagram ma swoją ugruntowaną renomę na całym świecie, dla mnóstwa ludzi jest w zasadzie synonimem udostępniania zdjęć w Internecie, czy w ogóle nawet Internetu jako takiego. Ponadto z racji stosowanych rozwiązań technicznych stanowi znakomitą platformę do marketingu internetowego. To właśnie na Instagramie swoje największe triumfy święcą popularni influencerzy zamieszczający swoje zdjęcia z lokowaniem produktów lub po prostu wprost reklamujący różnego rodzaju wyroby.

Tak naprawdę to trzecia pozycja w rankingu tak potężnego i rozbudowanego serwisu społecznościowego jak Instagram, jest swego rodzaju niespodzianką. W rzeczywistości powinien on chyba jednak zająć miejsce zaraz za plecami Facebooka. Wyprzedzenie go przez YouTube to naprawdę gigantyczny sukces tego drugiego serwisu, a nie porażka, czy też choćby mała zniżka formy Instagrama.

Co się dzieje za plecami Wielkiej Trójki?

Dopiero począwszy od czwartej pozycji trendy w Polsce i na świecie zaczynają się, mówiąc kolokwialnie, „rozjeżdżać”. Na świecie czwartym najpopularniejszym serwisem społecznościowym jest Whatsapp, a piątym Twitter. W Polsce natomiast Twitter mieści się na pozycji czwartej, na piątej pojawia się pierwszy typowo polski portal społecznościowy, jakim jest Wykop.pl, a Whatsapp jest dopiero szósty.

Z kolei na świecie szóstą pozycję zajmuje Reddit, czyli w pewnym uproszczeniu odpowiednik polskiego Wykopu. Uściślając jeszcze ten wątek – Reddit w Polsce praktycznie nie istnieje, cieszy się naprawdę znikomą popularnością wśród jedynie garstki użytkowników. Jak pokazują statystyki, Reddit jest mniej popularny na polskim rynku, co bardzo niszowe i specyficzne pod względem tematyki polskie forum Paranormalne.pl!

Na świecie kolejne pozycje pod względem popularności zajmują dwa chińskie serwisy społecznościowe, Weibo oraz QZone. Oczywiście u nas są one praktycznie nieznane. Zresztą podobnie jest z resztą świata. Wysoką pozycję na światowych listach zajmują one przede wszystkim z racji ogromnej rzeszy chińskich użytkowników korzystających z nich.

Następne pozycje na listach w różnej kolejności zajmują dość popularne także w Polsce serwisy społecznościowe jak na przykład Pinterest, Tumblr oraz Flickr. Dalej mamy Ask.FM oraz Linked.In. Oczywiście znów możemy znaleźć ciekawe rozbieżności, jako że zaraz za pierwszą dziesiątką na świecie plasują się takie witryny jak VKontakte oraz Odnoklassniki. Są to rosyjskie serwisy społecznościowe, które także zyskały sobie sporą popularność na całym świecie. Przy czym podobnie jak to ma miejsce z Weibe i QZone, w Polsce są one praktycznie zupełnie nieznane.

Jak widać, rynek polski tylko w części pokrywa się z trendami światowymi. Niektóre popularne na świecie media społecznościowe są u nas zupełnie nieznane, z kolei często odwiedzane przez Polaków witryny (jak Wykop!) nie mają żadnej, praktycznie rzecz biorąc, rozpoznawalności poza granicami naszego kraju.