Nadal brakuje ekspertów z dziedziny IT

Internet jest obecny już w praktycznie całym naszym życiu. O czymkolwiek się nie pomyśli, to można to w pewnym sensie połączyć z Internetem. Szkoła — elektryczne dzienniki i zaawansowane systemy klasyfikowania uczniów. Służba zdrowia — e-recepty, zdalne zwolnienia chorobowe i dziesiątki innych systemów wdrażanych i nieustannie usprawnianych. Tak można wymieniać bez końca. Za to wszystko odpowiadają odpowiednio wyszkoleni informatycy, którzy muszą mieć rozległą wiedzę z zakresu programowania oraz odpowiednie doświadczenie, które pozwoli im wdrożyć bezawaryjny system. Nawet relatywnie proste automaty online na portalach z grami są tworzone przez co najmniej kilka tygodni przez zespół informatyków zajmujących się konkretnymi dziedzinami.

Wszystko to sprawia, że zapotrzebowanie na pracowników w sektorze IT nieustannie rośnie. Problemem jest jednak to, że nie każdy nadaje się do takiej pracy. Nauka języków programowania i obsługi specjalistycznego oprogramowania do tworzenia i zarządzania takimi systemami informatycznymi jest bardzo wymagająca. Dlatego mówi się, że Informatyka jest kierunkiem dla osób o predyspozycjach do przedmiotów ścisłych, a jak wiadomo — ci są w znacznej mniejszości. Skutkiem tego są stale rosnące zarobki i nieustannie pojawiające się nowe oferty pracy.

Ogrom ofert pracy z absurdalnie wysokimi wynagrodzeniami

Wystarczy poświęcić kilka minut, żeby wyszukać oferty pracy w jednych z większych polskich firm działających w Internecie. Płace osiągają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale wymagają doświadczenia przy pracy z konkretnym systemem, językiem programowania lub innymi umiejętnościami. Mimo wszystko programista bez doświadczenia również może liczyć na spore pieniądze, które znacząco przebiją to, co zarabia się na standardowych stanowiskach w Polsce.

Oto przykładowe oferty dla pracowników sektora IT bez większego doświadczenia:

Junior Android Developer: 6000-8000 zł;

Junior Mobile App Developer: 8000-13000 zł;

Junior Net Developer: 6000-8000 zł;

Junior Java Developer: 7000-12000 zł;

JavaScript Developer: 7000-8000 zł.

Jak widać, zarobki zaczynają się od naprawdę wysokich kwot. Co więcej, kiedy w takiej firmie zdobędzie się doświadczenie, można liczyć na stopniowe podwyżki, które zapewnią z czasem nawet podwojenie zarobków.

Wystarczy spojrzeć na oferty pracy dla osób, które mają spore doświadczenie w branży:

Senior Data Engineer: 22000-32000 zł;

Data Team Leader: 12000-17000 zł;

Senior Python Engineer: 14000-22000 zł;

Senior Java Engineer: 18000-25000 zł;

Frontend Developer: 16000-20000 zł.

Różnorodność ofert jest ogromna, a kwoty są poglądowe. W rzeczywistości dobry pracownik może negocjować swoje stawki ze względu na ogromną konkurencję, która chętnie go wykupi. Pozostaje jedynie pytanie: Jak stać się częścią tego sektora pracy i rozpocząć swoją przygodę z programowaniem?

Kursy i programy edukacyjne umożliwiające naukę programowania

Polska cierpi na ogromny problem brakujących informatyków ze względu na brak odpowiednich kierunków szkolnych oraz akademickich. Obecnie w szkołach już od najmłodszych lat wprowadza się programowanie i z roku na rok zwiększa zaawansowanie, dzięki czemu można wyłapać tych uczniów, którzy mają predyspozycje w tym kierunku. Dzięki temu już za kilkanaście lat w Polsce będzie nawet wielokrotnie więcej fachowców sektora informatycznego.

W Internecie można znaleźć ogrom ofert kursów języków programowania, na których każdy może sprawdzić, czy nadaje się do takiej pracy, czy nie. Od razu trzeba zaznaczyć, że takie kursy w większości oferują możliwość poznania absolutnych podstaw i najprawdopodobniej nie będą stanowiły podstawy do zatrudnienia w firmie informatycznej. Jeśli jednak ktoś poczuje, że błyskawicznie uczy się wszystkich informacji z takiego kursu, to znak, że warto zastanowić się nad dalszą nauką. Kursy, czy studia informatyczne mogą być dobrym rozwiązaniem, ale bardzo czasochłonnym.

Najlepszym sposobem dla osób bez wykształcenia informatycznego będzie nauka wszystkich podstaw na stanowisko junior developera i nauka przez praktykę. Nawet ukończenie kierunku informatycznego w stopniu co najmniej magisterskim, to dopiero początek. Praktyka wszystko weryfikuje i pokazuje każdemu, że zawsze jest wiele do nauki — zwłaszcza w tak szybko ewoluującym sektorze, jak informatyka.

Informatyka nieustannie się zmienia

Osoby zajmujące się programowaniem muszą zawsze być na bieżąco ze wszystkimi nowościami i zmieniającymi się trendami. Narzędzia, na których programowano jeszcze dekadę temu, w wielu przypadkach są już nieaktualne. Dlatego w tym zawodzie nie można spoczywać na laurach. Owszem można zarobić naprawdę duże pieniądze, które pozwolą na realizowanie nawet najskrytszych marzeń, ale do tego trzeba odpowiednich predyspozycji i zaangażowania, które sprawi, że nie pozostaje się w tyle, kiedy świat nieubłaganie mknie do przodu.

To ogromne wyzwanie, które sprawia, że tak trudno jest osiągnąć odpowiednio zaawansowany poziom. Jeśli jednak komuś uda się dostać do dużej firmy sektora IT, to siłą rzeczy będzie się nieustannie szkolił i nabywał doświadczenie, które pozwoli mu robić wspaniałe rzeczy.