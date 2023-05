MSI na COMPUTEX 2023: komponenty

Karty graficzne MSI z serii GeForce RTX 40

Oparte na nowej ultrawydajnej architekturze NVIDIA Ada Lovelace, karty graficzne z serii MSI GeForce RTX 40 łączą najnowszą technologię graficzną, wysokowydajną konstrukcję laminatów i zaawansowane chłodzenie. Wykraczając poza gaming, karty graficzne MSI pomagają teraz twórcom znacznie usprawnić efektywność pracy i przyspieszyć tworzenie treści dzięki sztucznej inteligencji.

Rozbudowane możliwości badawczo-rozwojowe są potwierdzone szeregiem innowacji technologicznych zaprezentowanych na targach COMPUTEX 2023, w tym kartą graficzną z hybrydowym chłodzeniem TEC z zaawansowaną konstrukcją termiczną, opatentowaną przez MSI bimetaliczną konstrukcją żeber, innowacyjnym zintegrowanym układem chłodzenia hybrydowego all-in-one czy futurystycznymi kartami graficznymi napędzanymi przez technologię 3DVC. Te postępy technologiczne będą stopniowo udoskonalane i stosowane w naszych przyszłych produktach.

Płyty główne z serii MSI Z790 z ulepszonymi funkcjami dla entuzjastów

MSI pokazało nowe płyty główne z serii Z790 przeznaczone dla entuzjastów. Udoskonalenia obejmują konstrukcję Magnetic M.2 Shield Frozr, umożliwiającą bezproblemową „bezprzewodową” funkcjonalność RGB i optymalizację wydajności dysków SSD. Dwustronna osłona M.2 Shield Frozr gwarantuje bezpieczeństwo SSD i ich szybsze działanie, eliminując problemy z dławieniem wydajności, a bezśrubowa konstrukcja M.2 i klips EZ M.2 łatwą i błyskawiczną instalację. Przedni port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C obsługuje zasilanie do 60 W i jest kompatybilny z urządzeniami ARGB Gen 2. Aby zapewnić wyjątkowe zaplecze komunikacyjne, MSI oferuje rozwiązania sieciowe premium, w tym Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i 2.5G LAN.

MSI na COMPUTEX 2023 ujawniło cztery nowe płyty główne z serii Intel Z790 MAX - MEG Z790 ACE MAX, MPG Z790 CARBON MAX WIFI, MPG Z790 EDGE MAX WIFI i MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI.

Zasilacze MSI ATX 3.0 do kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 40

W 2022 roku MSI było branżowym liderem, wprowadzając na rynek nową serię zasilaczy ATX 3.0, w tym MEG Ai1300P PCIE5 i MPG A1000G PCIE5, które w pełni obsługują karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 40 i są zgodne ze standardami PCIe 5.0 i Intel PSDG (Power Supply Design Guide) Standard ATX 3.0. Oznacza to, że zasilacz może wytrzymać do 2x całkowitego skoku mocy i 3x skoku mocy GPU, podczas korzystania z natywnych 16-pinowych złączy PCIe, które mogą przesyłać do 600 W mocy i ograniczają użycie adapterów, optymalizując przestrzeń montażową. Zasilacze ATX 3.0 z serii MSI MAG GL będą dostępne około połowy 2023 roku, z 16-pinowymi złączami zaprojektowanymi w żółtym kolorze, aby ułatwić ich identyfikację.

Obudowa MPG GUNGNIR 300

MSI zaprezentowało także nową obudowę ATX mid-tower — MPG GUNGNIR 300, dostosowaną do systemów średniego poziomu dla graczy. Jej przedni panel jest wykonany z jednoczęściowej siatki i obsługuje podwójne chłodzenie cieczą AIO 360 mm lub do 12 wentylatorów w rozmiarze 12 cm, zapewniając wyjątkową wydajność chłodzenia. Opatentowana konstrukcja obudowy obejmuje wysuwane mocowanie klatki dysków, wspornik PCIE z poziomymi/pionowymi zatrzaskami oraz wielokierunkowy uchwyt na kartę graficzną z instalacją bez użycia narzędzi, który można obracać o 90 stopni, aby pomieścić karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTXTM 40. Gracze mogą dostosować i wybrać preferowaną pozycję w oparciu o rozmiar, kształt i położenie gniazda karty graficznej.

Chłodzenie MAG CORELIQUID E

Seria MAG CORELIQUID E, inspirowana upływającym czasem i zaćmieniem słońca, to innowacyjny produkt, który łączy w sobie zaawansowaną technologię chłodzenia z efektownym wyglądem. Zwiększając powierzchnię styku między kanałem wodnym a miedzianą podstawą bloku wodnego, seria MAG CORELIQUID E maksymalizuje odprowadzanie ciepła z procesora, jednocześnie oferując zwiększoną wysokość mikrokanalików, co poprawia wydajność systemu chłodzenia. Konstrukcja nakrętki bloku wodnego obracająca się o 270 stopni zapewnia, że ​​logo pozostaje poziome niezależnie od orientacji montażu. Użytkownicy mogą zintegrować serię MSI CORELIQUID E z płytą główną MSI oraz dostosować prędkość wentylatora i pompy za pomocą oprogramowania MSI CENTER.

PROJECT ZERO - płyta główna i obudowa

W ostatnich latach duże zainteresowanie zyskały płyty główne ze złączami podłączanymi po drugiej stronie. MSI właśnie wprowadziło na rynek płytę główną B650M PROJECT ZERO typu back-connect, która przenosi złącza zasilania, wentylatorów i inne gniazda na tył płyty głównej. Zapewnia to czystszy i bardziej schludny widok z przodu oraz znacznie ułatwia zarządzaniem kablami, pozwalając cieszyć się graczom widokiem płyty głównej, chłodnicy cieczy i karty graficznej w pełnej okazałości, bez zasłaniających ich kabli. Oprócz unikalnej konstrukcji z możliwością podłączenia tylnego, B650M PROJECT ZERO oferuje również wiele funkcji i możliwości, jak 2 gniazda PCIe Gen 4 x4 M.2 z M.2 Shield Frozr, port USB 3.2 Gen 2 x2 Type-C, LAN 2.5G i Wi-Fi 6E.

Płyta główna B650M PROJECT ZERO ma przyciągający wzrok srebrno-biały wygląd, który idealnie pasuje do srebrno-białej obudowy MAG VAMPIRIC PROJECT ZERO. Obudowa ta zapewnia wystarczająco dużo miejsca na zarządzanie kablami typu back-connect, dzięki czemu montaż jest mniej pracochłonny. Co więcej, jej wszechstronna kompatybilność sprawia, że może pomieścić do sześciu wentylatorów systemowych i z łatwością obsługiwać karty graficzne z serii RTX 40. Oryginalna konstrukcja ze szkła hartowanego umożliwia prezentowanie nie tylko bocznego panelu, ale i przedniej strony.

Dysk SSD MSI SPATIUM M480 PRO

Zapewniając najwyższą wydajność dla interfejsu PCIe 4.0, SPATIUM M480 PRO oferuje ekstremalne szybkości transferu do 7400 MB/s podczas odczytu sekwencyjnego i 7000 MB/s podczas zapisu sekwencyjnego. Umożliwia to niezwykle responsywne błyskawiczne uruchamianie i wczytywanie gier i zwiększa produktywność twórców treści. Dysk dostępny jest w trzech pojemnościach: 1 TB, 2 TB i 4 TB.

Karta rozszerzeń USB4 PD100W

Karta rozszerzeń USB4 100 W to dodatkowa karta interfejsu PCIe Gen4 x4, która może rozszerzyć komputer o dwa dodatkowe porty USB 4.0 (40 Gb/s) typu C, obsługujące odpowiednio 100 W i 27 W, co pozwala cieszyć się szybkim ładowaniem. Oprócz transmisji danych i ładowania dostępne są również dwa złącza DisplayPort, które umożliwiają portom USB typu C obsługę zsynchronizowanego wyjścia wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości 8K/60P, zgodnego z DP 2.0, zapewniając użytkownikom więcej opcji połączenia.

Akcesoria dla graczy

Gamingowa klawiatura MSI VIGOR GK71 SONIC

Klawiatura MSI VIGOR GK71 SONIC jest wyposażona w opatentowane przez MSI lekkie przełączniki Sonic, pozwalające graczom uzyskać przewagę w grach dzięki szybszej reakcji i lekkim naciśnięciom klawiszy. Ekskluzywne nasadki MSI ClearCaps charakteryzują się przezroczystą, dwuwarstwową konstrukcją, która przepuszcza światło przez klawisze, zapewniając żywe i efektowne podświetlenie RGB indywidualnych klawiszy. Co więcej, GK71 jest wyposażone w inteligentne dwudotykowe pokrętło głośności, dedykowane klawisze multimedialne i ergonomiczną podkładkę pod nadgarstek z pianki zapamiętującej kształt, co zwiększa komfort podczas użytkowania.

Gamingowa mysz MSI CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS

MSI CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS ma ergonomiczny kształt z opatentowanymi uchwytami MSI Diamond LightGrips, a także najwyższej klasy czujnik optyczny PixArt PAW-3395 z najnowocześniejszą technologią, która maksymalizuje wydajność i precyzję każdego mikroruchu. Tryb podwójnego ładowania przewodowego MSI Snap Charging i MSI Charging Dock zapewnia większą wygodę. Co więcej, mysz obsługuje trzy tryby łączności, w tym tryb bezprzewodowy MSI SWIFTSPEED 2.4G, Bluetooth i tryb przewodowy.

Gamingowe słuchawki MSI IMMERSE GH50 WIRELESS

IMMERSE GH50 WIRELESS to pierwsze bezprzewodowe słuchawki dla graczy od MSI. Emitują one sygnał z częstotliwością 2,4 GHz o niskim opóźnieniu i rozszerzonym zasięgu sieci bezprzewodowej. Zaprojektowany z myślą o długich sesjach użytkowania, headset jest wyposażony w przetworniki audio wzmacniające basy, mikrofon dookólny i zaawansowaną aplikację. Kompatybilność między platformami pozwala cieszyć się rozgrywką nie tylko na PC, ale i konsolach, a słuchawki mogą pochwalić się składaną, trwałą i lekką konstrukcją.

Gamingowy pedał MSI Liberator GP10

Liberator GP10 to wysokiej klasy taktyczny pedał zaprojektowany „dla graczy przez graczy”, który powstał, aby pomóc im wyróżnić się i dominować na intensywnych polach bitew. Posiada trzy programowalne przyciski makr, umożliwiające graczom wykonywanie skomplikowanych kombinacji przycisków jednym dotknięciem stopy, bez konieczności gorączkowego i skomplikowanego ręcznego ich egzekwowania.

Każdy Liberator GP10 jest dostarczany z trzema różnymi rozmiarami nasadek magnetycznych, dzięki czemu każde naciśnięcie jest wygodne i naturalne. Gracze mogą również spersonalizować to akcesorium, aby pasowało do ich konfiguracji, używając jednolitego podświetlenia RGB lub urozmaicając swoją gamingową platformę animacjami RGB. A co najlepsze, gracze mogą jeszcze bardziej zanurzyć się w grze, łącząc jednocześnie do czterech Liberatorów GP10, z których dwa mogą być używane do wychylania w lewo i w prawo, co daje jeszcze większą prawdziwą przewagę w rozgrywkach.