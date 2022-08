Monitor do konsoli PlayStation 5 i Xbox Series X. Czym się kierować podczas wyboru?

Konsole nowej… a właściwie aktualnej generacji, bo nie oszukujmy się, już wcale takie nowe nie są, przyniosły długo wyczekiwane usprawnienia w technologii. Wcześniejsze iteracje Xbox i PlayStation odeszły już do lamusa i dziś wykorzystać możemy pełny potencjał drzemiący w ich nowych odpowiednikach. Problem jest tylko taki, że do działania konkretnej technologii, jaką jest rozdzielczość 4K przy częstotliwości odświeżania 120 Hz potrzebujemy również… odpowiedni standard HDMI, a nie tylko monitora obsługującego taką rozdzielczość i odświeżanie. Czym się zatem kierować?

Żeby wykorzystać moc drzemiącą w konsolach aktualnej generacji są nam potrzebne dwie rzeczy – odpowiedni monitor i przewód. Sprawa jednak nieco się komplikuje, jeśli rozgraniczymy ten aspekt na dwie osobne części – do jednej wrzucimy PlayStation 5, a do drugiej Xbox Series X. PlayStation 5 nie wspiera natywnie trybu 1440p 120 Hz i do wyboru mamy albo 1080p 120 Hz, albo 4K 120 Hz, przy czym z tego drugiego skorzystać można jedynie w momencie, w którym nasz monitor jest kompatybilny z HDMI 2.1 i do połączenia między dwoma tymi urządzeniami wykorzystujemy przewód HDMI Ultra High Speed. Dodatkowo, nie wszystkie monitory 144-360 Hz wspierają tryb 1080p 120 Hz, który jest wymagany do tego, by w PlayStation 5 pojawiła się właśnie taka opcja.

Z Xbox Series X jest nieco lepiej, ponieważ konsola natywnie obsługuje rozdzielczość 1440p przy odświeżaniu 120 Hz, dlatego wsparcie obejmuje znacznie szerszy zakres monitorów, nawet te, które oferują jedynie standard HDMI 2.0. W ten sposób nic nie stoi na przeszkodzie, by parować tę konsolę z monitorem 1080p 120+ Hz, 1440p 120+ Hz czy 4K 120+ Hz. W każdym wypadku, jeśli monitor jest faktycznie wyposażony w odpowiednią wersję wejścia HDMI, nie będzie problemu z ustawieniem natywnej rozdzielczości przy wysokim odświeżaniu.

Najlepszy monitor do konsoli – co powinien posiadać?

Idealny monitor do konsol nowej generacji, oprócz wsparcia dla HDMI 2.1, rozdzielczości 4K oraz 120-hercowego odświeżania powinien posiadać funkcję HDR i najlepiej, jeśli jest to HDR10 lub nawet Dolby Vision, czyli najwyższy standard w tym aspekcie. W ten sposób skorzystamy ze wszystkich dobrodziejstw konsol aktualnej generacji, jakie mają do zaoferowania.

Oczywiście, monitor wyposażony we wszystkie te cechy będzie odpowiednio droższy od urządzenia, które takowych nie posiada. Należy się zatem liczyć z ogromnym rozstrzałem cenowym, ponieważ nic tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać przy konsoli albo niewielki monitor biurowy, albo najbardziej wypasiony na rynku model. Oprócz wyżej wspomnianych rzeczy dobrze jest, gdy nasz monitor wspiera technologię synchronizacji adaptacyjnej – VRR.

Jaki monitor do konsoli wybrać?

Skoro już jesteśmy przy dobrych monitorach do konsoli, warto rzucić okiem na MSI Optix MPG321UR-QD, który swoją drogą jest też znakomitym wyborem do komputera stacjonarnego. Model ten charakteryzuje się praktycznie wszystkim tym, czego byśmy oczekiwali od nowoczesnego wyświetlacza. Wysokiej jakości panel IPS o przekątnej 32” zapewni szerokie kąty widzenia i niski czas reakcji, a kropki kwantowe szerokie pokrycie znanych palet barwowych i precyzję odwzorowania kolorów. Oczywiście nie zabrakło kluczowej dla konsol nowej generacji rozdzielczości 4K i odświeżania na poziomie 144 Hz (choć przy konsolach limitowanej do 120 Hz). Monitor podłączymy przy pomocy nowoczesnego standardu HDMI 2.1. Urządzenie dodatkowo wspiera tryb HDR600, a więc jest w stanie osiągnąć maksymalną jasność na poziomie 600 nitów, dlatego treści w tej technologii będą prezentować się naprawdę dobrze.

Nieco tańszym odpowiednikiem dla powyższego modelu jest MSI Optix MAG281URF. Ten 28-calowy monitor wyposażono w panel IPS o rozdzielczości 4K i 144 Hz odświeżaniu. Niski czas reakcji to zasługa wysokiej jakości matrycy, która gwarantuje również szerokie pokrycie palet sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB. Również i ten model wspiera HDMI 2.1, dlatego nie będzie problemów przy wykorzystaniu potencjału konsol aktualnej generacji, nawet w rozdzielczości 4K przy 120 Hz. Optix MAG281URF oferuje również tryb HDR, ponieważ uzyskał certyfikat DisplayHDR400, co oznacza, że maksymalny poziom jasności panelu wynosi 400 nitów.

Monitor do konsoli. Raz, a dobrze

Jak już wspomnieliśmy nic nie stoi na przeszkodzie, by do konsoli aktualnej generacji, niezależnie od tego czy jest to PlayStation 5, czy Xbox Series X, podłączyć zwykły, biurowy monitor z panelem IPS o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 60 Hz, Nadal otrzymamy świetny obraz, ale nie to, za co właśnie zapłaciliśmy. 4K czy 120 Hz prezentuje się naprawdę świetnie, a zatem decydując się na tani, biurowy wyświetlacz zupełnie pomijamy to, do czego dostęp chcą mieć wszyscy gracze na całym świecie.

Z tego też względu warto zdecydować się na porządnie wykonany model, który odznaczać będzie się przynajmniej większością wymaganych cech – a więc 4K, 120+ Hz oraz HDMI 2.1. Jeśli dodamy do tego tryb HDR, otrzymamy pełny pakiet, którego nie powstydzi się żaden gracz. MSI Optix MPG321UR-QD oraz Optix MAG281URF to świetne urządzenia wykorzystujące pełny potencjał drzemiący w naszych konsolach.