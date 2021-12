Mercusys Halo H30G – system mesh w standardzie AC1300

Niedawno marka Mercusys wprowadziła na polski rynek system mesh Halo H50G. Tym razem do sprzedaży trafia model Halo H30G, który od poprzednika różni się przede wszystkim osiąganymi prędkościami. Podobnie jak poprzedni model, także ten oferowany jest w dwóch wariantach - z dwoma lub trzema jednostkami. Mesh polecany jest osobom, które mają w domu problem z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej.

Mesh to doskonały sposób na problemy związanie z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej oraz ze zbyt długim buforowaniem danych, które uniemożliwiają relaksowanie się podczas grania online czy oglądania ulubionych seriali na platformie streamingowej. Remedium na te kłopoty może być model Halo H30G od Mercusys.

Technologia Mercusys Mesh umożliwia utworzenie jednolitego systemu sieci bezprzewodowej i zapewnia dostęp do silnego sygnału WiFi w każdym zakamarku dużego mieszkania lub domu. Ilość jednostek mesh zależy od wielkości przestrzeni, na której użytkownik chce korzystać z WiFi. Jeśli zaistnieje konieczność pokrycia sygnałem bardzo dużej przestrzeni, system można rozbudować o kolejne urządzenia z serii Mercusys Halo. To doskonałe rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

Mercusys Halo H30G gwarantuje swobodne i bezproblemowe korzystanie z Internetu, nawet przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Urządzenia Halo H30G pracują w standardzie AC1300 i oferują szybkie oraz stabilne połączenia WiFi, których prędkości dochodzą do 867Mb/s w paśmie 5Ghz i do 400Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Halo H30G pozwala na utworzenie jednolitej sieci WiFi o tej samej nazwie i z tym samym hasłem. Jest to bardzo wygodne, ponieważ podczas przemieszczania się użytkownik ma zapewniony nieprzerwany dostęp WiFi i nie musi martwić się o utratę zasięgu czy buforowanie danych. Wszystkie urządzenia, z którymi użytkownik się przemieszcza - telefony, laptopy, tablety, itp. automatycznie przełączają się między jednostkami Halo tak, aby zawsze korzystać z tej, która oferujące najlepszy sygnał i parametry połączenia.

Mercusys Halo H30G wyposażony jest w liczne technologie i funkcje wspomagające pracę WiFi, np. MU-MIMO, która umożliwia jednoczesne połączenie mesha z ponad setką urządzeń, takich jak telefony, komputery i urządzenia IoT. Z kolei technologia Beamforming wspiera stabilność i zasięg połączeń WiFi, natomiast funkcja Smart Connect zapewnia płynną transmisję danych łącząc ze sobą pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz poprzez wspólną nazwę SSID. Mesh posiada także funkcję ochrony rodzicielskiej, pozwalającą na kontrolowanie przeglądanych przez dzieci treści oraz monitorowanie czasu spędzonego w sieci. Do podłączenia urządzeń niewyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową służą dwa gigabitowe porty Ethernet w każdej jednostce Halo.

System mesh Halo H30G posiada funkcję autonaprawy, więc jeśli na jednej z jednostek wystąpi błąd, system automatycznie przekieruje dane do innego urządzenia. Wszystko po to, by nie dopuścić do utraty sygnału i przerwy w dostępie do sieci.

Dzięki intuicyjnej aplikacji Mercusys konfiguracja i zarządzanie systemem Halo H30G są banalnie proste.

Mesh Halo H30G można kupić w dwóch zestawach różniących się ilością jednostek. Trzy kosztują ok. 400zł, natomiast dwie ok. 270zł. Podobnie jak wszystkie inne urządzenia marki Mercusys, również te objęte są trzyletnią gwarancją.