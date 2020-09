MasterBox TD500L - przestronna i przewiewna obudowa Cooler Master już w sprzedaży

Cooler Master MasterBox TD500L to obudowa, która ma przyciągać wzrok designem, a zatrzymywać funkcjonalnością i przestronnością. Jest tu miejsce na karty graficzne o długości do 410 mm, przedni panel typu mesh zapewnia dopływ powietrza, a rolę ścianki przejęło bezkrawędziowe okno.

Obudowa Cooler Master MasterBox TD500L to obudowa dla osób, które na równi z praktycznością cenią styl. Projektanci postawili na trójwymiarowy design frontowego panelu, który przypomina szlif diamentu. Jest on perforowany, dzięki czemu ułatwia dopływ chłodnego powierza do wnętrza obudowy. Z kolei zainstalowane komponenty można podziwiać poprzez bezkrawędziowe okno, którym całkowicie zastąpiono boczną ściankę.



Utrzymanie porządku w obudowie ułatwiają zainstalowane filtry przeciwkurzowe, które chronią wszystkie wloty powietrza, oraz system organizacji okablowania. Tego ostatniego może być sporo, gdyż obudowa Cooler Master MasterBox TD500L oferuje miejsce na topowe podzespoły. Użytkownik może zainstalować kartę graficzną o długości do 410 mm i nawet trzy zestawy AiO z radiatorami od 120 mm (tył) do 360 mm (przód).

Zwolennicy tradycyjnego chłodzenia mogą użyć coolera procesora o wysokości do 165 mm i wesprzeć go maksymalnie sześcioma wentylatorami. Jeden z nich, o średnicy 120 mm, znajduje się w komplecie i odpowiada za wyprowadzanie gorącego powietrza na zewnątrz. Oprócz nich w obudowie Cooler Master MasterBox TD500L jest miejsce na siedem kart rozszerzeń i cztery dyski - dwa w formacie 2,5” i dwa 3,5”.

Całość uzupełnia funkcjonalny panel I/O, który oferuje dwa porty USB 3.0 oraz wejście i wyjście audio. Konstrukcja wykonana ze stali, hartowanego szkła i tworzyw sztucznych jest już dostępna w sprzedaży. W sklepach ceny obudowy Cooler Master MasterBox TD500L zaczynają się od około 330 zł.

Dane techniczne:

• model: MasterBox TD500L

• format: midi tower

• wymiary (W x S x G): 493 x 217 x 468 mm

• materiał: stal, szkło, tworzywa sztuczne

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 410 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm (lub 295 mm po zdemontowaniu kosza na dyski)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 2

• liczba zatok 3,5”: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 2 x 120/140 mm na górze

o 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu

o 1 x 120 mm z tyłu (fabrycznie zainstalowany)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

o chłodnica 120/240 mm na górze

o chłodnica 120/240/280/360 mm z przodu

o chłodnica 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

o 2 x USB 3.0

o 1 x wyjście słuchawkowe

o 1 x wejście mikrofonowe