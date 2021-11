Master XP zapowiada serię Master Cup Lab i turniej Master Cup Rocket League European Edition

Należąca do Cooler Mastera marka Master XP rusza z nowymi seriami turniejów dla graczy. Fani elektronicznej rozrywki będą mogli wziąć udział w rozgrywkach zarówno online’owych, jak i offline’owych na poziomach lokalnym i globalnym. Będzie to dla nich szansa na zdobycie sławy, a także wartościowych nagród.

Master Cup to seria turniejów rozgrywanych zarówno online, jak i offline, adresowana do graczy z całego świata. Obejmuje ona wydarzenia na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Udział w nich daje graczom możliwość rywalizacji w ulubionych grach, zdobywanie nagród i budowanie swojej marki.

W roli pierwszych partnerów-założycieli serii Master Cup wystąpią Cooler Master i Master XP

i to oni odegrają kluczową rolę w pierwszych latach rozwoju serii. Pierwszy z brandów już teraz legitymuje się bogatą historią tworzenia unikalnych turniejów skupiających się na społeczności, pozwalających na podnoszenie poziomu graczy casualowych i e-sportowych. Kolejni partnerzy eventów Master Cup będą ogłaszani w ciągu 2022 roku.

Turnieje Master Cup będą obejmowały wiele kategorii gier, od sportowych, poprzez tzw. “bijatyki”, shootery i gry towarzyskie. W każdym przypadku organizatorzy zamierzają skupić się na lokalnej i globalnej rywalizacji. Finałowe rozgrywki, w których wezmą udział najbardziej utalentowane drużyny z danego regionu, mają być meczami pełnymi pasji i emocji. Te zaś wyłonią 32 najlepsze drużyny, które będą miały szansę wygrać epickie gadżety.

Kwalifikacje regionalne

Do regionalnych kwalifikacji można zgłaszać się najpóźniej do godziny 18.00 ostatniego dnia zapisów, mecze natomiast zaczynają się już pół godziny później. Harmonogram jest następujący:

• do 26.11. Europa Wschodnia;

• do 27.11. kraje Beneluksu;

• do 28.11. kraje z Półwyspu Iberyjskiego;

• do 3.12. Francja;

• do 4.12. Europa Południowa;

• do 5.12. Wielka Brytania i Irlandia;

• do 18.12. kraje nordyckie;

• do 19.12. Niemcy.

Każde regionalne kwalifikacje będą miały formę podwójnej eliminacji, z której dwie najlepsze drużyny awansują do fazy play-off. Podwójne eliminacje będą odbywać się w trybie Bo3 (najlepsza z trzech gier), za wyjątkiem faz wyższego finału i wielkiego finału, które będą prowadzone w trybach Bo5 i Bo7.

W fazie play-off 16 drużyn będzie rywalizować przez 3 dni w systemie szwajcarskim w celu wyłonienia finałowej ósemki. Topowa ósemka będzie walczyć w trybie pojedynczej eliminacji w celu wyłonienia zwycięzcy.



Nagrody

Marka Master XP stara się myśleć przyszłościowo, jak wspierać i zachęcać młodsze pokolenia do podążania za marzeniami i rozwijania własnych społeczności. Brand chce odgrywać aktywną rolę w tych procesach, stąd dla uczestników faz play-off przewidziano nagrody, zarówno pieniężne, jak i rzeczowe.

Pula pieniężna: 3000 euro

• 1. miejsce - 900 euro

• 2. miejsce - 600 euro

• miejsca 3. - 4. - 225 euro

• miejsca 5. - 8. - 120 euro

• miejsca 9. - 12. - 90 euro

• miejsca 12. - 14. - 60 euro

• miejsca 15. - 16. - 30 euro

Dodatkowo do wygrania są zestawy komponentów warte sumarycznie około 20 000 €.

• 1. miejsce - procesor, karta graficzna i biurko (+ wcześniej zdobyte nagrody);

• 2. miejsce - dysk SSD M.2, pamięć RAM, płyta główna, fotel i monitor (+ wcześniej zdobyte nagrody);

• 3. i 4. miejsce - zasilacz, chłodzenie procesora i obudowa (+ wcześniej zdobyte nagrody);

• miejsca 5. - 8. - podkładka pod mysz, mysz, klawiatura i headset (+ wcześniej zdobyte nagrody).

Struktura nagród została tak przemyślana, by zwycięski zespół posiadał komponenty do budowy komputera do gier dla każdego członka ekipy. Z kolei dla każdego uczestnika turnieju będą dostępne streamingowe warsztaty z montażu PC - DIY PC.

Począwszy od fazy play-off, wszystkie rozgrywki będą transmitowane na kanałach społeczności Rocket League, jak również na kanale Twitch Master Cup wraz z wirtualnym studio. Osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji, poznać zasady i szczegółową listę nagród organizator zaprasza na stronę smash.gg.