Logitech G915 LIGHTSPEED oraz G815 LIGHTSYNC RGB

Logitech G, marka firmy Logitech (Six: LOGN) (NASDAQ: logi) oraz wiodący innowator technologii i sprzętu do gier, prezentuje dwie nowe mechaniczne klawiatury dla graczy - Logitech G915 Lightspeed Wireless oraz Logitech G815 Lightsync RGB . Oba modele wyposażone są w nowe, niskoprofilowe przełączniki GL firmy Logitech G o wysokiej wydajności. Całość konstrukcji została zaprojektowana i zbudowana tak, aby były to najbardziej zaawansowane i innowacyjne klawiatury dla graczy, jakie można sobie wyobrazić.

"Nowe klawiatury są doskonałym przykładem tego, co jest możliwe, gdy nagradzani projektanci i inżynierowie z firmy Logitech G kładą nacisk na zaawansowane technologie i niebanalne wzornictwo", powiedział Ujesh Desai, wiceprezes i dyrektor generalny firmy Logitech Gaming. "G915 łączy w sobie bezprzewodową technologię LIGHTSPEED, oświetlenie RGB i niesamowitą żywotność baterii w eleganckiej, ultracienkiej, aluminiowej obudowie, która tworzy nowy standard klawiatur dla graczy".

Logitech G915 LIGHTSPEED – bezprzewodowa klawiatura mechaniczna

Klawiatura klasy premium wyposażona jest w wielokrotnie nagradzaną technologię bezprzewodową Logitech G LIGHTSPEED, zapewniającą błyskawiczną szybkość raportowania na poziomie 1 ms oraz do 135 dni nieprzerwanej gry przy wyłączonym oświetleniu (przy założeniu, że gra trwa osiem godzin dziennie). G915 LIGHTSPEED posiada również pięć programowalnych klawiszy dzięki którym można skonfigurować dodatkowe makra.

Po raz pierwszy w branży gier Logitech G oferuje podświetlenie Lightsync RGB następnej generacji na klawiaturze LIGHTSPEED Wireless. Dzięki technologii LIGHTSYNC i oprogramowaniu Logitech G HUB klawiatura świeci na 16,8 mln kolorów. Przy włączonym podświetleniu RGB klawiatura G915 będzie działać 12 dni na jednym naładowaniu (zakładając osiem godzin gry dziennie).

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB - mechaniczna klawiatura dla graczy

Ultracienka, przewodowa klawiatura G815 LIGHTSYNC oferuje ten sam styl i wykończenie co G915 LIGHTSPEED, z pięcioma dedykowanymi, programowalnymi klawiszami G, maksymalnie trzema wbudowanymi profilami i technologią Logitech G LIGHTSYNC RGB, konfigurowalną poprzez Logitech G HUB. Dodatkowo dołączony jest kabel USB, który łączy port USB 2.0 z własnym wejściem w celu zapewnienia 100-procentowej mocy.

Zarówno G915 LIGHTSPEED, jak i G815 LIGHTSYNC to mechaniczne klawiatury do gier o niskim profilu wyposażone w nowe mechaniczne przełączniki GL, które są o połowę niższe w stosunku do standardowych przełączników. Zarówno G915 jak i G815 dostępne są w wersjach z nowymi przełącznikami - GL Linear, GL Tactile lub GL Clicky, dzięki temu każdy gracz może dopasować wrażenia z rozgrywki do indywidualnych preferencji. W ofercie marki Logitech G - G915 oraz G815 to najcieńsze oraz najbardziej zaawansowane technologicznie klawiatury mechaniczne dla graczy.

Ceny i dostępność

Klawiatura Logitech G915 LIGHTSPEED Wireless Mechanical Gaming Keyboard i klawiatura Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard będą dostępne na LogitechG.com oraz sklepach detalicznych w sierpniu 2019. Spodziewana cena detaliczna to 849 zł za G815 oraz 1049 zł za bezprzewodową wersję G915.