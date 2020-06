Lockerstor 10 Pro AS7110T - najszybszy dysk NAS firmy Asustor już niebawem w sprzedaży

Asustor Lockerstor 10 Pro AS7110T to dysk sieciowy adresowany do tych, dla których jedynie najwyższe osiągi są wystarczająco dobre. NAS oparty na podzespołach klasy serwerowej ma zaoferować szerokie możliwości, bezpieczeństwo i najlepszą wydajność w swojej klasie.

Asustor Lockerstor 10 Pro AS7110T to dysk sieciowy, którego mózgiem jest czterordzeniowy procesor Intel Xeon. Współpracuje on z 8 GB pamięci RAM typu DDR4 z obsługą korekcji błędów ECC. Takie połączenie ma zapewnić znakomite osiągi w środowiskach wielozadaniowych i poprawność danych tam, gdzie jakiekolwiek błędy nie są akceptowalne. W razie potrzeby pamięć RAM można rozszerzyć do 32 GB i wspomóc ją pamięcią podręczną w postaci dwóch dysków SSD M.2 NVMe.

Asustor Lockerstor 10 Pro AS7110T został wyposażony w cztery karty sieciowe. Dwie z nich oferują przepustowość do 10 Gbps, a dzięki opcji agregacji łączy możliwe jest podwojenie tej wartości. Dwie kolejne zapewniają po 2,5 Gbps i dwukrotnie więcej pracując w duecie. Według producenta, osiągi prezentowanego dysku NAS pozwalają na niemal pełne wykorzystanie przepustowości kart 10 GbE - podczas testów osiągnięto prędkości ok. 1,1 GB/s przy obciążeniu pojedynczego kontrolera.

Dysk sieciowy Asustor Lockerstor 10 Pro AS7110T posiada także dwa porty USB 3.2 Gen2, które umożliwiają przesyłanie danych z prędkością do 10 Gbps. Będzie można je wykorzystać np. do podłączenia zewnętrznych nośników. Sam NAS oferuje dziesięć zatok na dyski, które mogą pracować zarówno w ramach macierzy RAID, jak i jako niezależne napędy. Nośniki można wymieniać “w locie” (hot swapping), a także szyfrować zapisywane na nich dane (AES-256).

Producent obiecuje łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą IT oraz bezproblemową współpracę z wiodącymi rozwiązaniami wirtualizacyjnymi, takimi jak Cytrix, VMware czy Hyper-V. Administratorzy mogą skorzystać z kilkuset dostępnych w sklepie AppCentral aplikacji, aby rozszerzyć funkcjonalność dysku zgodnie z bieżącymi potrzebami. Całość pracuje pod kontrolą platformy ADM opartej na jądrze Linux.

Dysk NAS Asustor Lockerstor 10 Pro AS7110T trafi do europejskiej dystrybucji w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jego cena będzie wynosić około 10000 zł.