LG X venture - smartfon z pojemną baterią

Firma LG zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego modelu smartfona X venture, który będzie należał do serii X. Model ten ma być pyło i wodoodporny (IP68), a także posiadać certyfikat 14 MIL-STD 810G, który potwierdza odporność na wstrząsy, wysokie temperatury i zanurzenie do 1,5 metra.



Na specyfikację tej słuchawki składa się 5,2 calowy ekran Full HD, procesor Snapdragon 435, 2 GB pamięci RAM, 32 GB miejsca na pliki, slot na microSD, bateria o pojemności 4100 mAh (naładujemy do 50% w ciągu 48 minut) oraz aparat cyfrowy 16 MPix z tyłu oraz 5 MPix o kącie widzenia 120 stopni z przodu. Telefon ma pracować na jednym ładowaniu 24 godziny.



Warto zwrócić uwagę na dedykowany przycisk boczny QuickButton, który otwiera aplikację Outdoor Essentials. Ta oferuje nam barometr, kompas, licznik kroków/kalorii i dystansu, informacje o pogodzie i latarkę. Poza tym przycisk poprzez dłuższe naciśnięcie otwiera ustawienia, a podwójne wduszenie uruchamia tryb rękawiczkowy. Możemy go także zaprogramować, żeby otwierał ulubiony program.



LG X venture trafi lada dzień do sklepów, także w Europie, ale jego cena nie jest jeszcze znana.