Kingston wprowadza na rynek KC2000 — dysk SSD NVMe PCIe nowej generacji

Kingston Digital Europe Co LLP, wytwarzająca urządzenia pamięci Flash spółka stowarzyszona firmy Kingston Technology Company Inc., największego na świecie producenta pamięci i powiązanych rozwiązań technologicznych, poinformowała o rozszerzeniu swojej oferty o KC2000 — dysk SSD M.2 NVMe™ PCIe nowej generacji, przeznaczony dla przedsiębiorstw i wymagających użytkowników. Oferowany przez Kingston dysk SSD NVMe PCIe z serii KC2000 wykorzystuje najnowszy kontroler Gen 3.0 x4 i 96-warstwowe pamięci NAND 3D TLC, zapewnia więc znakomitą wydajność. Umożliwia odczyt i zapis z dużą szybkością sięgającą odpowiednio 3200 i 2200 MB/s1. KC2000 cechuje się przy tym niezwykłą wydajnością i wytrzymałością, dzięki czemu optymalizuje procesy na komputerach biurkowych, stacjach roboczych i w systemach do wydajnych obliczeń.

KC2000 to dysk samoszyfrujący, który zapewnia kompleksową ochronę danych dzięki szyfrowaniu sprzętowemu AES z 256-bitowym kluczem, a ponieważ obsługuje standard TCG Opal 2.0, umożliwia korzystanie z oprogramowania zabezpieczającego niezależnych dostawców, takich jak Symantec™, McAfee™ czy WinMagic®. W urządzenie wbudowano też obsługę Microsoft eDrive, standardu zabezpieczeń pamięci masowej przeznaczonego do użytku z rozwiązaniem BitLocker.

„Dysk KC2000 stworzono z myślą o klientach potrzebujących dużej wydajności, zwłaszcza dla intensywnych obciążeń uruchamianych na komputerach biurkowych i stacjach roboczych, które wymagają szybkości i niezawodności” — mówi Tony Hollingsbee, SSD Business Manager w Kingston w regionie EMEA. „Model ten zapewnia większą elastyczność, jest dostępny w wersjach o różnych pojemnościach do 2 TB2, a zastosowana obudowa M.2 pozwala zaoszczędzić miejsce. KC2000 to idealny dysk SSD dla użytkowników, którym zależy na prawdziwej modernizacji pamięci masowej”.

Dyski SSD NVMe PCIe z serii KC2000 są dostępne w wersjach o pojemności 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB2 oraz objęte pięcioletnią ograniczoną gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym.