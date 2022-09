Kingston przedstawia szyfrowany sprzętowo nośnik pamięci IronKey Keypad 200

Kingston Digital Europe Co LLP, oddział firmy Kingston Technology Company, Inc. zajmujący się pamięcią flash, ogłosił dziś premierę Kingston IronKey Keypad 200 (KP200), pierwszego nośnika zapewniającego najnowsze zabezpieczenia danych w standardzie FIPS 140-3 poziomu 3.

IronKey Keypad 200 został stworzony z myślą o zapewnieniu skutecznej ochrony i wygody użytkowania. Oferuje 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe XTS-AES oraz bogatą w funkcje i niezależną od systemu operacyjnego klawiaturę alfanumeryczną. KP200 ma wbudowany akumulator, dzięki czemu użytkownicy mogą odblokować dysk za pomocą klawiatury i kodu PIN, bez użycia oprogramowania. Po odblokowaniu użytkownicy mają dostęp do swoich danych, podłączając dysk do dowolnego urządzenia obsługującego pamięć flash USB typu A. IronKey Keypad 200 to nośnik typu plug-and-play, działający w różnych ekosystemach IT.

KP200 posiada certyfikat FIPS-140-3 poziomu 3. (w trakcie zatwierdzania) zapewniający bezpieczeństwo klasy militarnej. Obwody dysku są pokryte wytrzymałą powłoką epoksydową uniemożliwiającą dostęp do wewnętrznych komponentów bez ich uszkodzenia. W celu zapewnienia dodatkowego poziomu ochrony, klawiatura jest pokryta ochronną warstwą polimerową, która zapobiega analizie odcisków palców na klawiszach.

KP200 obsługuje opcję multi-PIN, pozwalającą na użycie oddzielnych PIN-ów administratora lub użytkownika. KP200 blokuje PIN użytkownika po dziesięciu nieudanych próbach logowania, ale jeśli oba PIN-y są włączone, można użyć hasła admina do przywrócenia PIN-u użytkownika i dostępu do dysku. Jeśli kod PIN administratora zostanie błędnie wprowadzony dziesięć razy z rzędu, wbudowana ochrona przed atakiem Brute Force spowoduje kryptograficzną kasację dysku, trwale niszcząc dane i resetując urządzenie. Dodatkowo KP200 może chronić przed złośliwym oprogramowaniem z niezaufanych systemów za pomocą dwóch różnych trybów Read-Only, umożliwiając administratorowi zabezpieczenie dysku przed zapisem podczas określonej sesji lub całościowo dla wszystkich sesji użytkowników.

„Kingston IronKey KP200 jest pierwszym dyskiem, który pomyślnie przeszedł testy w laboratorium certyfikacyjnym pod kątem najnowszego poziomu zabezpieczeń klasy militarnej FIPS 140-3 poziomu 3., opracowanego przez National Institute of Standards and Technology” – mówi Oscar Escayola Kaloudis, EMEA Flash Business Manager, Kingston. „Dzięki wyeliminowaniu potrzeby korzystania z oprogramowania i łatwości obsługi klawiatury, KP200 jest najlepszym rozwiązaniem dla osób poszukujących elastyczności przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa do przechowywania wrażliwych danych w ruchu”.

KP200 dodaje ulepszenia zabezpieczeń zgodne z FIPS 140-3 poziomu 3.:

Minimalna długość kodu PIN wzrasta z 7 do 8 cyfr (maksymalnie do 15), co zwiększa bezpieczeństwo kodu PIN.

Brak fabrycznie ustawionego kodu PIN – użytkownik musi ustawić kod PIN przy pierwszym użyciu.

Okresowy autotest zapewniający pełną funkcjonalność zabezpieczeń – KP200 wyłączy się w przypadku wykrycia problemu.

Automatyczne wyłączenie przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości temperatury i napięcia.

Ulepszony generator liczb losowych w celu wzmocnienia generowania klucza szyfrowania.

Kingston IronKey Keypad 200 jest dostępny w pojemnościach od 8 GB do 128 GB i jest objęty trzyletnią gwarancją z bezpłatną pomocą techniczną.