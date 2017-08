Jak z Radeona RX Vega 56 zrobić 64?

Pewien użytkownik z portalu ChipHell postanowił dokonać ciekawego eksperymentu. Chciał bowiem zaobserwować, co się stanie gdy do Radeona RX Vega 56 zainstaluje BIOS od swojego mocniejszego „brata”, a więc Vegi 64. Cała operacja zakończyła się sukcesem, i rezultaty flashowania są co najmniej interesujące. Trzeba na wstępie jednak powiedzieć, że test nie miał na celu udowodnienie, czy da się coś takiego zrobić, ale chodził o odblokowanie jednostek cieniujących (shaderów) – co się niestety nie udało.

Pewien użytkownik z portalu ChipHell postanowił dokonać ciekawego eksperymentu. Wygrywając BIOS z Radeona RX Vega 64 do swojego mniej wydajnego odpowiednika, a więc Vegi 56, chciał sprawdzić czy uda się w ten sposób odblokować jednostki cieniujące. Nie było dotąd bowiem pewności, czy są usunięte z rdzenia, czy tylko zablokowane. Niestety, nie udało się zwiększyć ilości shaderów, jednak użytkownik na tym nie poprzestał - postanowił w

Radeon RX Vega 56 takowych procesorów strumieniowych ma 3585, w połączeniu z 224 jednostkami teksturującymi (TMU) i 64 jednostkami renderującymi (ROP). RX Vega 64 z kolei ma ich „pełne” 4096, 256 TMU i 64 ROP – użytkownika zatem ciekawiło, czy dodatkowe shadery są tylko programowo zablokowane, czy też całkowicie „wycięte” z rdzenia. Teraz już wiemy, że ich po prostu nie ma.

Okazało się, że Radeon RX Vega 56 po „przekładce” BIOS-u jest zaledwie 2% wolniejszy od wyższego modelu. Wraz z upgrade, wzrosły oczywiście taktowania bazowe, które z pewnością przyczyniły się do zwiększenia cyferek w benchmarkach. Rdzeń układu pracował z częstotliwością 1545 MHz, natomiast pamięć HBM2 uzyskała taktowanie 945 MHz. Względem „oryginalnej” Vegi, udało się uzyskać odpowiednio dodatkowe 75 i 145 MHz. W takiej właśnie konfiguracji Vega 56 okazała się dwa procent wolniejsza od referencyjnej, stockowej Vegi 64.

Użytkownik na tym nie poprzestał i jeszcze podkręcił kartę. Po ustawieniu częstotliwości 1650 MHz dla rdzenia i 2200 MHz dla pamięci, Vega 56 okazała się szybsza od oryginalnej Vegi 64. Wyniki punktowe z programu 3DMark zobaczyć możecie w poniższej tabeli, do czego zachęcam.

Niemniej, przy „zabawie” z oprogramowaniem wewnętrznym warto pamiętać, iż w razie ewentualnych niepowodzeń, gwarancja może zostać odrzucona. Na szczęście w tym przypadku raczej nie ma obaw o popsucie karty graficznej, bo na laminacie znajduje się dodatkowy przycisk do uaktywnienia drugiej, zapasowej kopii BIOS-u.