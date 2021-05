Jak wybrać uniwersalny laptop dla całej rodziny?

W obecnych czasach korzystanie z komputerów oraz Internetu wydaje się nam rzeczą wręcz oczywistą. Praktycznie rzecz biorąc każda rodzina ma w domu jakiś komputer lub laptopa. Jednak w wielu wypadkach są to urządzenia dość wiekowe, które dysponują bardzo niską wydajnością lub kiepskimi parametrami. W efekcie niemożliwe jest w ich przypadku komfortowe przeglądanie internetu, oglądanie filmów lub słuchanie muzyki, nie mówiąc już w ogóle o takich rodzajach rozrywki, jak gry wideo, czy też darmowe gry hazardowe online. Zatem jeśli chciałbyś uzyskać dostęp do szerszego grona możliwości, będziesz chciał (albo i w dzisiejszych czasach nawet musiał) zakupić komputer. Zazwyczaj swoje kroki skierujesz w stronę nowego laptopa. Może czasami rozważysz opcję używanego... ale czy wiesz, co i jak? Jeśli nie, to dziś zaprezentujemy Ci kilka istotnych informacji na ten temat. Zapraszamy do lektury!

Nowy, czy używany?

Jeśli najważniejszym dla Ciebie aspektem nowego zakupu jest cena urządzenia, to zapewne od razu zacząłeś brać pod uwagę możliwość kupienia używanego laptopa. O ile nie jest to posunięcie, które będziemy odradzać, bo faktycznie w wielu przypadkach na rynku można znaleźć bardzo dobre modele w atrakcyjnych cenach, o tyle nie jest to coś, co powinno kusić osoby zupełnie początkujące w tej dziedzinie i nieznające się zbyt dobrze na sprzęcie.

Powód tego stanu rzeczy jest dość prosty - jak sama nazwa wskazuje, są to laptopy używane. Mogą być na przykład sprzętem poleasingowym, który został „skreślony” ze stanu w wielkich firmach. Takie laptopy z reguły nie miały łatwego życia. Albo były traktowane zgodnie z przeznaczeniem, czyli wożone i noszone przez przedstawicieli handlowych, wielokrotnie nie w specjalnych torbach, ale luzem, otwierane i zamykane, zalewane napojami lub deszczem, brudzone itp., albo ciężko pracowały wykonując skomplikowane obliczenia. W obu wypadkach taki sprzęt może być dość mocno zużyty i wymagać oddania do serwisu na przykład celem wymiany uszkodzonych podzespołów (jak dysk twardy lub matryca), czy też czyszczenia z kurzu i brudu, a także naprawy chłodzenia.

Ale jeśli znasz się wystarczająco dobrze na temacie lub znasz kogoś zaufanego, kogo możesz poprosić o pomoc, zakup używanego laptopa może być naprawdę dobrym pomysłem.

Jakie parametry są najważniejsze?

Niezależnie od tego, czy kupujesz nowy, czy też używany sprzęt, musisz zwrócić uwagę na jego parametry. Najważniejsze cechy każdego komputera, czy to stacjonarnego, czy też przenośnego są następujące:

Procesor - liczba rdzeni, wątków i taktowanie. Przy czym nie są to kryteria rozstrzygające, ważna jest też generacja samego procesora. W obecnych czasach popularne rodziny procesorów to wyprodukowane przez Intela Celerony, Pentium, Core i3, i5, i7 i i9, a także Athlony, Semprony, Phenomy i Ryzeny firmy AMD. Ogólnie rzecz biorąc nie warto kupować urządzenia, które nie ma na pokładzie procesora z serii Core i3 - Core i9 lub Ryzena.Wszystkie pozostałe są zauważalnie słabsze i raczej nie zapewnią komfortowej pracy.

Rozmiar pamięci RAM. Ten parametr jest dosyć ważny, ale nie rozstrzygający - z tego względu, że stosunkowo niewielkim kosztem można rozbudować pamięć RAM po zakupie. Jest to wydatek mniej więcej 200 - 3000 PLN, może być nieco wyższy albo niższy. Absolutne minimum zapewniające w miarę akceptowalne działanie komputera w przypadku prostych zadań to 4GB, lepiej jednak brać pod uwagę laptopy z minimum 8 GB RAM.

Dysk twardy. Sama pojemność przekłada się na ilość informacji, jakie można na nim przechować, na przykład gier, filmów, zdjęć, czy też aplikacji. Do typowego zastosowania domowego bez problemu wystarcza pojemność od 250 do 500 GB. Naturalnie im więcej tym lepiej, ale 500 GB zazwyczaj wystarcza większości użytkowników. Warto jednak zwrócić uwagę na to, czy w laptopie znajduje się dysk talerzowy oznaczany jako HDD (Hard Disk Drive), czy też napęd półprzewodnikowy kryjący się pod skrótem SSD (Solid State Drive). Zawsze lepszym wyborem jest ten drugi, jako że gigantycznie wręcz wpływa na lepszy komfort użytkowania. Laptop po prostu wydaje się być znacznie szybszy. Pamiętaj jednak, że dysk także można wymienić po zakupie, koszt jest podobny jak w przypadku pamięci RAM.

Karta graficzna. Ten parametr jest istotny tylko w przypadku, gdy zamierzasz grać w wymagające gry wideo lub zamierzasz wykorzystać oferowany przez polskie kasyna online bonus bez depozytu. Karta graficzna o dobrej wydajności znacząco podnosi cenę całego laptopa, ale zapewnia jednocześnie płynną grę i doskonałej jakości grafikę 3D w grach. Jeśli jednak nie planujesz grać w gry wideo, to możesz śmiało pominąć całkowicie ten konkretny parametr, bo nawet najsłabsza z dostępnych kart graficznych wystarczy Ci w zupełności.

System operacyjny. Obecnie przeważająca większość laptopów dostępna na rynku ma zainstalowany fabrycznie system Microsoftu z rodziny Windows. W momencie pisania tych słów jest to Windows 10. Zdarzają się jednak modele, w których nie ma żadnego systemu (więc jego instalacja należy w takim wypadku do użytkownika) lub oferują one jakąś odmianę Linuksa - jak na przykład Ubuntu, czy też Mint. Tutaj kwestia wyboru może okazać się kluczowa. Jeśli bowiem zamierzasz grać w gry wideo lub używać konkretnego oprogramowania (w sensie danego produktu, typu Microsoft Word, czy też Adobe Photoshop, a nie ogólnie rodzaju jak edytor tekstu, czy obróbka grafiki), to zapewne będziesz chciał wybrać system Windows 10. Jeśli jesteś niezbyt wymagającym użytkownikiem korzystającym z komputera w standardowy sposób, czyli przeglądanie Internetu, oglądanie filmów i słuchanie muzyki, to modele z Linuksem mogą stanowić doskonały wybór - zapewniają nieco wyższą wydajność, sensowniejszy interfejs graficzny i co najważniejsze - są wyraźnie tańsze, bo sam system jest darmowy. Ponadto Linux to system, który często wybierają specjaliści z myślą o konkretnych zastosowaniach.

Podsumowując nasze rozważania możemy stwierdzić w skrócie, że wybór dobrego laptopa dla całej rodziny nie musi być wcale skomplikowanym zadaniem. Najpierw musisz zastanowić się, do czego chcesz go używać (czy aby na pewno musi być to najbardziej „wypasiony” model na rynku z największym dyskiem i najlepszą kartą graficzną, skoro chcesz używać go tylko jako maszyny do pisania i nie będziesz grać w gry wideo?), a potem dobrać pod tym kątem odpowiednie parametry i potem znaleźć taki model w interesującej Cię cenie.