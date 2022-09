Jabra wprowadza nową generację słuchawek Engage dedykowanych dla centrów obsługi klienta

Firma Jabra, lider na rynku osobistych i biurowych rozwiązań audio i wideo, poszerza linię Engage o dwa nowe zestawy słuchawkowe, które umożliwiają centrom obsługi klienta zwiększenie poziomu zadowolenia rozmówców. Jabra Engage 50 II to najlepsze słuchawki do prowadzenia wyraźnych rozmów z klientami*, które dzięki funkcji SmartRinger gwarantują, że żadne połączenie nie zostanie pominięte. Z kolei Jabra Engage 40 oferuje innowacyjną funkcję optymalizacji mowy i redukcji hałasu otoczenia, dzięki temu konsultanci mogą spokojnie skupić się na prowadzonych rozmowach. Funkcje te są kluczowe dla poprawy obsługi klientów, zwłaszcza że w większości centrów obsługi zadowolenie klientów należy do najważniejszych wskaźników KPI.

Jabra Engage 50 II — moc i wyrazistość

Wyrazistość mowy jest ważną cechą w centrach kontaktowych, ponieważ wpływa bezpośrednio na wrażenia klientów z obsługi, którą otrzymują. Mając to na uwadze Jabra Engage 50 II wykorzystuje zaawansowane algorytmy do kształtowania wiązki zbierającej głosy użytkowników i analizującej odgłosy w tle. Układ 3 mikrofonów przewyższa wymagania mikrofonów Premium dla Open Office firmy Microsoft** — eliminuje do 36 dB hałasu, umożliwiając prowadzenie najwyraźniejszych rozmów oraz ich bezbłędne zapisy.

Zestaw słuchawkowy Engage 50 II posiada także regulowaną funkcję SmartRinger powiadamiającą dźwiękowo o połączeniach przychodzących nawet wtedy, gdy użytkownik nie ma na sobie słuchawek. Znajduje się ona na odłączanym kontrolerze Link z pokrętłem do regulacji głośności zaprojektowanym tak, aby można go było umieścić na biurku obok klawiatury, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących. Funkcja ta ułatwia pracę hybrydową w ruchu, ponieważ konsultanci nie muszą się obawiać, że przegapią połączenie, jeśli kiedykolwiek oddalą się od biurka.

Jabra Engage 40 — komfort i inteligencja

Konsultanci centrów obsługi klienta noszą zestawy słuchawkowe przez cały dzień, aby rozmawiać z klientami oraz korzystać ze szkoleń i coachingu, dlatego komfort jest tu niezwykle istotny. Zestaw słuchawkowy Jabra Engage 40 jest ultralekki. Ma pomysłowo zaprojektowane nauszniki pod odpowiednio dobranym kątem oraz innowacyjny wzór w kształcie labiryntu wewnątrz każdej wkładki, który zmniejsza nacisk. Wbudowana funkcja ochrony słuchu, dwa wysokiej jakości mikrofony, nauszniki izolujące hałas oraz zaawansowana technologia głośników optymalizują brzmienie każdego słowa. Engage 40 ma też moduł sterowania wbudowany w przewód, dlatego konsultanci mogą błyskawicznie obsługiwać połączenia za pomocą programowalnych przycisków.

Nowy poziom transparentności w centrach obsługi klientów

Jabra Engage 50 II i Engage 40 wykraczają poza tradycyjne role zestawów słuchawkowych, działając jako czujniki dostarczające krytycznych informacji na temat jakości dźwięku i przebiegu rozmowy. W warunkach pracy hybrydowej pracownikom operacyjnym i konsultantom centrów obsługi klienta może być trudno się zorientować, czy zapewniają doskonałą jakość dźwięku i udane rozmowy. Takie dane są dostępne przy użyciu zestawu SDK od Jabra i wbudowanych integracji z systemami Nectar, Operata czy Virsae. Dostęp do nich można też uzyskać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji komputerowej Jabra Engage+, która zapewnia wgląd w rozmowy w czasie rzeczywistym w celu natychmiastowej poprawy ich jakości. Aplikacja ocenia jeszcze przed rozpoczęciem połączenia czy hałas w tle, położenie mikrofonu i jakość głosu są wystarczająco dobre do jego przeprowadzenia. W trakcie rozmowy pomaga skorygować wszelkie problemy i udziela wskazówek dotyczących konwersacji, a każdą sesję podsumowuje raportem po zakończeniu rozmowy. Aplikacja ta działa dyskretnie, jest prosta w obsłudze i można ją łatwo wdrożyć za pomocą pliku Microsoft Windows Installer (MSI). Konsultanci zyskują dzięki niej odpowiednie wsparcie, które przekłada się na zadowolenie klientów.

„Na przestrzeni lat centra obsługi klienta przeszły znaczącą transformację wprowadzając platformy cyfrowe i hybrydowe sposoby pracy. Agenci polegają na technologii bardziej niż kiedykolwiek, aby efektywnie wykonywać swoją pracę. Właśnie dlatego zintensyfikowaliśmy prace badawczo-rozwojowe, by tworzyć inteligentne, wygodne i wytrzymałe rozwiązania do centrów obsługi klienta” — powiedział Anders Hvelplund, SVP Contact Centre Solutions w Jabra. „Chcemy pomóc konsultantom skupić się na zapewnianiu satysfakcji klientów i zapewnić im spokój, podczas gdy produkty Jabra Engage zajmą się resztą”.

Oba zestawy słuchawkowe działają z najważniejszymi platformami do centrów obsługi klientów i mają certyfikat Microsoft Teams.

Nowe zestawy słuchawkowe są już dostępne w sprzedaży. Sugerowana cena producenta to:

• model Engage 50 II od 1017 PLN .

• Model Engage 40 od 904 PLN