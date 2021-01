Jabra ogłasza nowe modele słuchawek dousznych z serii Elite 85t

Jabra, lider w dziedzinie konsumenckich i biznesowych rozwiązań dźwiękowych, zapowiada dostępność słuchawek dousznych Elite 85t z ANC w czterech nowych kolorach: złoto-beżowym, miedziano-czarnym oraz czarnym i szarym. Jabra Elite 85t miały swój debiut w październiku 2020 r. w kolorze tytanowo-czarnym i są częścią nowo zapowiedzianej serii słuchawek z ANC, wzbogacającej ofertę wielokrotnie nagradzanych, kompaktowych, prawdziwie bezprzewodowych słuchawek Jabra.

Użytkownicy mogą cieszyć się wyjątkową jakością połączeń, w pełni regulowaną funkcją Jabra Advanced ANC™ i nieskazitelną jakością dźwięku Elite 85t w nowych kolorach, które najlepiej pasują do ich osobistego stylu. Seria Jabra Elite 85t oferuje atrakcyjne opcje dla każdego — niezależnie czy chcemy zadać szyku w czasie podróży do szkoły lub pracy w kolorze złoto-beżowym, słuchać podcastów na słuchawkach w kolorze szarym czy też rozkoszować się ulubioną muzyką ze słuchawek w kolorze czarnym.

Idealne dopasowanie oraz nieskazitelna jakość dźwięku połączeń

W roku 2021 utrzyma się trend pracy hybrydowej, a to wymaga zdolności do odbierania połączeń w dowolnym miejscu. Słuchawki douszne Jabra Elite 85t zapewniają znakomitą jakość dźwięku zarówno użytkownikowi, jak i jego rozmówcy, a to za sprawą technologii 6 mikrofonów (po trzy na każde ucho: dwa z zewnątrz i jeden wewnątrz).

Mikrofony położone wewnątrz i na zewnątrz słuchawek dousznych umożliwiają działanie funkcji Jabra Advanced ANC™, która nie ogranicza się tylko do jej włączania i wyłączania. Użytkownicy mają do dyspozycji bardziej spersonalizowane wrażenia, dzięki podwójnemu suwakowi, za pomocą którego przechodzimy od pełnego trybu ANC przez wszystkie pośrednie ustawienia, aż do pełnego poziomu HearThrough (podsłuchiwania).

12-milimetrowe głośniki w słuchawkach Jabra Elite 85t emitują donośny dźwięk z mocnymi basami, a dzięki półotwartej konstrukcji, która ogranicza efekt „zatyczek do uszu”, zwiększa się komfort ich noszenia. Inżynierowie Jabra nadali też wkładkom dousznym owalny kształt, który zapewnia lepszą szczelność i lepiej utrzymuje je w uchu. Dzięki temu rdzeń słuchawek Elite 85t nie jest osadzony głęboko w kanale usznym, a użytkownicy mogą cieszyć się większym komfortem i dobrą szczelnością. Słuchawki z włączoną funkcją ANC działają na baterii przez nawet 5,5 godziny lub do 25 godzin przy użyciu kompaktowego etui ładującego. Są też zgodne ze standardem bezprzewodowego ładowania Qi.

Calum MacDougall, Senior Vice President w Jabra, powiedział: Chcemy oferować klientom większy wybór urządzeń opracowanych z myślą o konkretnych zastosowaniach. Z wielką przyjemnością ogłaszamy więc dostępność naszych słuchawek dousznych Elite 85t z zaawansowaną funkcją ANC w czterech nowych kolorach. Nasi klienci mogą teraz cieszyć się eleganckim designem i znakomitym dźwiękiem w znacznie bardziej zróżnicowanej stylistyce.

ANC dla wszystkich

Jabra oferuje funkcję ANC nie tylko w serii Elite 85t. Wielokrotnie nagradzane słuchawki z rodziny Elite 75t, w wersji Active oraz zwykłej, umożliwiają teraz standardowo korzystanie z ANC. Dotychczasowi użytkownicy produktów z serii Elite 75t mogą także uzyskać funkcję ANC w ramach bezpłatnej aktualizacji w aplikacji Jabra Sound+. Jabra to pierwsza firma, która dostarcza funkcję ANC do już istniejącej serii prawdziwie bezprzewodowych produktów, tworząc w ten sposób jedną z najszerszych linii prawdziwie bezprzewodowych słuchawek z ANC na rynku.

Dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanej i najwydajniejszej funkcji ANC firmy Jabra, słuchawki Elite 85t przełamują ograniczenia ilości hałasu, jaką może wytłumić para prawdziwie bezprzewodowych słuchawek dousznych. Eliminują one więcej hałasu niż standardowe słuchawki Jabra z ANC (z serii 75t), które nie zawierają specjalnego układu ANC. Użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanej funkcji ANC w najszerszym zakresie — od pełnego poziomu, który wytwarza prywatną strefę ciszy, po poziom podsłuchiwania, w którym słyszalne są dźwięki z otoczenia. W ten sposób można dobrać osobisty sposób działania ANC.

Jabra Elite 85t — najważniejsze funkcje i dane techniczne:

• Kompaktowa konstrukcja i owalne silikonowe wkładki EarGels™ zapewniające solidne i wygodne dopasowanie

• Specjalny chip do ANC, który skuteczniej eliminuje hałasy z otoczenia

• Regulowana aktywna redukcja szumu z dwoma suwakami: od pełnej ANC po pełny podsłuch

• Najwyższa jakość dźwięku rozmów dzięki wykorzystaniu technologii z sześcioma mikrofonami

• ANC przy użyciu 4 mikrofonów wewnątrz i na zewnątrz słuchawek

• 12-milimetrowe głośniki emitujące donośny dźwięk i mocne basy

• Półotwarta konstrukcja umożliwiająca naturalne słuchanie dźwięku

• Wytrzymałość ze stopniem ochrony IPX4 i dwuletnia gwarancja* odporności na kurz oraz wodę

• Działanie na baterii przez nawet 5,5 godziny lub do 25 godzin przy użyciu etui ładującego z włączoną funkcją ANC i do 7 godzin lub łącznie 31 godzin z wyłączoną funkcją ANC

• Certyfikat zgodności ze standardem ładowania bezprzewodowego Qi i kompatybilność ze wszystkimi ładowarkami Qi

• Regulowany korektor dźwięku w aplikacji Sound+ doskonali brzmienie muzyki

• Słuchawki Elite 85t działają z Siri® i Asystentem Google.

• Funkcja MyControls umożliwiająca konfigurowanie przycisków i MySound do indywidualnej regulacji dźwięku

• Bluetooth 5.1

Jabra Elite 85t — ceny i dostępność

Dostępność nowych kolorów słuchawek z serii Jabra Elite 85t zależy od rynku. Obecnie są już one dostępne w wybranych sieciach handlowych na świecie w rekomendowanej cenie producenta 229 EUR / 229 USD.

Słuchawki są dostępne w kolorach: tytanowo-czarnym (Titanium Black), złoto-beżowym (Gold Beige), miedziano-czarnym (Copper Black), czarnym (Black) i szarym (Grey).

W Polsce trafią one do sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku.