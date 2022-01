iRobot x Oskar Zięta – 30 serduszek na 30. Finał WOŚP

Już od trzech lat iRobot prezentuje jedyną w swoim rodzaju wersję robota odkurzającego Roomba, którą przekazuje na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tegorocznej edycji do współpracy został zaproszony Oskar Zięta – projektant i architekt, którego prace są rozpoznawalne na całym świecie. iRobot Roomba j7+ wyjechał z atelier artysty z rubinową nakładką wykonaną z lakierowanej stali o charakterystycznym wypukłym kształcie. Dekor wykonany przez Ziętę został podkreślony grawerami. Unikatowy model Roomba j7+ został wystawiony na aukcję w serwisie allegro.pl

Tegoroczna licytacja to już trzecia edycja projektu, w którym iRobot – pionier w dziedzinie domowej robotyki, współpracuje z najlepszymi artystami w Polsce. W tym roku wraz z Oskarem Ziętą – światowej sławy architektem i projektantem wyposażenia wnętrz, firma przedstawia wyjątkowy projekt z okazji 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przygotowany przez Oskara Ziętę niepowtarzalny model iRobot Roomba j7+ został stworzony w kolorystyce rubinowej, a jego wyjątkowość podkreśla personalizowany grawer. Na urządzeniu możemy dostrzec trzydzieści serduszek połączonych ze sobą, co symbolizuje 30. rocznicę Finały WOŚP. Na stacji dokującej Clean Base, która jest dołączona do robota, indywidualny charakter urządzenia podkreśla autograf Oskara Zięty.

Wszystkie personalizowane elementy urządzenia zostały wykonane w autorskiej technologii obróbki stali. Dzięki temu metal użyty do produkcji zachowuje swoje unikalne właściwości. Stal została dodatkowo pokryta lakierem, co daje charakterystyczny efekt lustra – znany z kultowych prac projektanta. Wyjątkowa mieniąca się barwa, to również zamierzony efekt, w zależności od tego pod jakim kątem patrzymy na urządzenie, zmienia ono swoją strukturę. Akcji towarzyszy film i dedykowana sesja zdjęciowa.

Charytatywna licytacja jest już aktywna. Wszelkie szczegóły oraz możliwość uczestnictwa są dostępne pod linkiem: https://allegro.pl/oferta/unikatowy-irobot-roomba-j7-projekt-oskar-zieta-11721111252

iRobot Roomba j7+

iRobot Roomba j7+ uczy się optymalnego sposobu poruszania i zapamiętuje określone pomieszczenia oraz przedmioty, aby odkurzać jeszcze efektywniej z każdym cyklem pracy. dzięki współpracy z aplikacją iRobot HOME, opartej o środowisko Genius, Roomba j7 nie tylko poznaje dom, ale też reaguje na zdarzenia w czasie rzeczywistym dzięki nawigacji PrecisionVision. Dzięki temu może rozpoznawać przeszkody, takie jak buty, skarpety, przewody i nieczystości pozostawione przez zwierzęta domowe i identyfikować inne przeszkody, aby efektywnie je omijać. Dzięki inteligentnej technologii, robot poznaje preferencje użytkowników i dostosowuje się do nich, by jeszcze skuteczniej sprzątać dom za sprawą spersonalizowanych sugestii.

iRobot Roomba j7+ został wyposażony w stację Clean Base, która automatycznie usuwa brudu ze zbiornika robota. Dzięki stacji Clean Base można zapomnieć o odkurzaniu na długie tygodnie.

Co ważne iRobot jako pierwszy na rynku producent robotów sprzątających przeszedł pozytywnie proces weryfikacji zabezpieczania danych użytkownika, który przeprowadziła uznana jednostka certyfikująca TÜV SÜD. Dzięki temu model iRobot Roomba j7+ posiada atest cyberbezpieczeństwa (CSC).

Użytkownik, który wylicytuje urządzenie nie tylko wesprze charytatywnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale zyska również sprzęt o niepowtarzalnym designie oraz takie, które ma w sobie najnowsze technologie, pozwalające zadbać o porządek podłóg.