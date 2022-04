IRIScan Desk 6 Pro - wielofunkcyjny, podręczny skaner wykorzystujący dobrodziejstwa sztucznej inteligencji

IRIScan Desk 6 Pro to ceniony podręczny skaner wyróżniający się nie tylko możliwością skanowania stron, ale również nagrywania wideo czy dźwięku. Urządzenie wykorzystuje funkcje związane ze sztuczną inteligencją, dzięki czemu świetnie sprawdzi się ono w rękach nauczycieli, twórców treści czy nawet YouTuberów.

IRIScan Desk 6 Pro to kompaktowe wielofunkcyjne urządzenie, którego głównym przeznaczeniem jest szybkie skanowanie dokumentów A3 lub A4. Zapis odbywa się w formacie JPG lub PDF (z możliwością wyszukiwania tekstu), a opcjonalnie nawet w formie dokumentów programu Excel czy Word. Skaner sam wykrywa strony i okładki książek, reaguje także na ich zmianę. Warto docenić też możliwość automatycznego spłaszczania stron, uzupełniania rogów czy usuwania palców przytrzymujących kartki.

Na specjalną uwagę zasługuje opcja nagrywania dźwięku i wideo w rozdzielczości HD przy 30 klatkach na sekundę, co szczególnie docenią ci, którzy przygotowują np. tutoriale wideo, unboxingi czy prowadzą zdalne lekcje lub szkolenia. Skaner może posłużyć nawet do tworzenia ebooków w formacie ePub czy w formie pliku mp3 lub wav, a wszystko to dzięki funkcji TTS (Text-to-Speech).

Co ważne, IRIScan Desk 6 Pro sprawdzi się nie tylko na biurku w trybie stacjonarnym - wyposażony on został w cztery lampy LED, a całość zasilana jest z popularnego portu USB. Z urządzenia można więc z powodzeniem korzystać nawet w czasie podróży, zwłaszcza, że jego konstrukcja jest składana i całość zajmuje bardzo mało przestrzeni.

W zestawie ze skanerem IRIScan Desk 6 Pro znajduje się dodatkowy, przewodowy przycisk do wyzwalania skanowania dokumentów. Urządzenie zostało wycenione przez producenta na 349 euro. W Polsce można je nabyć w cenie od ok. 1600 zł.

Dane techniczne skanera IRIScan Desk 6 Pro:

• maks. rozmiar dokumentu: A3

• szybkość skanowania: poniżej 1 sekundy na stronę A4

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o audio: MP3, WAV

• wymiary: 39,6 x 12 x 28,2 cm

• waga: 1150 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień