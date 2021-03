IRIScan Desk 5 Pro - kieszonkowy recepcjonista

IRIScan Desk 5 Pro to przenośny skaner, którego potencjał da się wykorzystać nie tylko w domowym zaciszu czy biurze. Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu np. paszportów i dowodów osobistych, można użyć go do identyfikacji i sczytywania danych m.in. w hotelowych recepcjach czy placówkach ochrony zdrowia.

IRIScan Desk 5 Pro to skaner o przenośnej, składanej konstrukcji. Mimo kompaktowych wymiarów obsługuje skanowanie materiałów w formacie A3 i ma sobie radzić z cyfryzacją nawet dwudziestu stron na minutę. Możliwy jest także odczyt dokumentów takich jak dowody osobiste i paszporty. To sprawia, że Desk 5 Pro ma szansę sprawdzić się wszędzie tam, gdzie wprowadzane są dane identyfikacyjne - na recepcjach czy w placówkach ochrony zdrowia.

Gdy zajdzie potrzeba wykonania kopii dokumentu, dołączone oprogramowanie automatycznie łączy obraz przedniej i tylnej części dokumentu, a następnie zapisuje komplet w pojedynczym pliku JPG czy PDF. Funkcja OCR pozwala z kolei na automatyczne rozpoznanie tekstu i zapisanie go do pliku tekstowego czy arkusza. To zaś może wydatnie skrócić czas potrzebny na rejestrację danej osoby, poprzez przyspieszenie wprowadzania danych.

Osoby i instytucje, które pokuszą się o sprzęgnięcie skanera IRIScan Desk 5 Pro z oprogramowaniem IRISPowerscan, mogą liczyć na automatyczne rozpoznawanie kodów MRZ. Są to znajdujące się na różnego rodzaju dokumentach obszary zoptymalizowane do odczytu poprzez maszyny. W przypadku paszportu da się z niego uzyskać m.in. imię i nazwisko, kod państwa wystawiającego paszport, datę urodzenia czy ważności dokumentu.

Co istotne w obecnych czasach, stanowisko do rejestracji gości czy petentów można zbudować tak, aby osoba obsługująca w ogóle nie musiała dokumentów dotykać. Wystarczy prośba o położenie dokumentu w wyznaczonej strefie i o zabranie go po zeskanowaniu. To sprawia, że IRIScan Desk 5 Pro może nie tylko przyspieszyć cały proces, lecz także uczynić go bezpieczniejszym, ograniczając fizyczny kontakt między osobami do niezbędnego minimum.

Skaner IRIScan Desk 5 Pro jest już dostępny w sprzedaży i kosztuje około 1450 zł brutto.