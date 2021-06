IRIScan Desk 5 Pro - domowa biblioteka w Twojej kieszeni

Skaner IRIScan Desk 5 Pro to urządzenie, które ma szansę sprawdzić się w cyfrowym domu. Skanowanie nawet 20 stron na minutę, obsługa formatu A3, opcja tworzenia e-booków i audiobooków czy indeksowania paragonów i faktur to funkcje, obok których trudno przejść obojętnie.

IRIScan Desk 5 Pro to skaner, który dzięki dołączonemu oprogramowaniu, może stać się wszechstronnym, domowym kombajnem. Pozwala on m.in. na rozpoznawanie zeskanowanego tekstu w ponad stu językach świata i zapisywanie materiałów w formie e-booków. Jeśli dodać do tego możliwość cyfryzacji do dwudziestu stron na minutę, automatyczne wykrywanie obrotu strony czy opcję skanowania materiałów w formacie A3 to okaże się, że na wakacyjny lub firmowy wyjazd da się zabrać wszystkie ulubione pozycje z domowej biblioteczki zamknięte w plikach ePub.

Osoby, które wolą słuchać niż czytać, zamiast e-booka mogą przygotować audiobooka w formacie MP3 lub WAV. Skaner IRIScan Desk 5 Pro można wykorzystać także do ujarzmienia dowodów zakupu. Wyszukiwanie wśród niewielkich, nierzadko blaknących z czasem paragonów nie musi być udręką. IRIScan Desk 5 Pro ma sprawnie skanować rachunki, faktury i paragony, a następnie je indeksować w oddzielnych plikach. Dzięki temu problem zagubionych czy nieczytelnych potwierdzeń powinien być skutecznie rozwiązany.

Osoby, które często wymieniają się wizytówkami, np. podczas spotkań sprzedażowych czy konferencji, mogą wykorzystać skaner IRIScan Desk 5 Pro do cyfryzacji wizytówek. Urządzenie pozwala na skan całych pakietów, a oprogramowanie następnie precyzyjnie je wycina i kadruje, co może zaoszczędzić sporo czasu. Cyfrową kopię trudniej też zgubić. Naturalnie, w razie potrzeby sprzęt pozwala skanować także bardziej oficjalne dokumenty, jak paszporty czy dowody osobiste i rozpoznawać dane z ich kodów MRZ.

Jednocześnie IRIScan Desk 5 Pro pozostaje urządzeniem o stosunkowo niewielkich wymiarach i składanej konstrukcji. Dzięki temu znalezienie mu miejsca nie powinno stanowić wyzwania. Osoby, które chciałyby skorzystać z możliwości, jakie daje prezentowany skaner, mogą go nabyć w polskich sklepach. Za sprzęt trzeba zapłacić około 1400 zł.



Dane techniczne:

• sensor: CMOS o rozdzielczości 12 Mpix, zmienna ogniskowa (autofocus)

• maks. rozdzielczość skanowania:: 4032 x 3024 pikseli

• maks. rozmiar dokumentu: A3 (420 x 290 mm / poziomo)

• szybkość skanowania: 2 sekundy/strona w trybie kolorowym, do 30 str./min.

• rozdzielczość nagrywanego wideo: 1280 X 1024 (SXGA) lub 640 x 480 (VGA)

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub

o wideo: AVI, MP4, FLV, WMV

• wymiary:

o złożony: 375 x 85 x 75 mm

o rozłożony: 375 x 85 x 270 mm

• waga: 800 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień