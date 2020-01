Innowacje Western Digital na CES 2020

Firma Western Digital Corporation zaprezentowała na targach Consumer Electronics Show 2020 (CES® 2020) całą gamę innowacyjnych nowości, które dołączają do istniejącego już portfolio produktów idealnie wpisujących się w potrzeby współczesnych użytkowników. Wśród nowości warto zwrócić uwagę m.in. na najpojemniejszy na świecie kieszonkowy prototypowy nośnik SSD wyposażony w interfejs SuperSpeed USB 20Gbps, a także zewnętrzną pamięć do laptopów i smartfonów SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe USB Type-C™ 1TB*.

W rozbudowanym portfolio Western Digital znaleźć dziś można pełną gamę produktów do przechowywania danych, wśród których znajdują się zarówno rozwiązania dla użytkowników urządzeń mobilnych, jak i wysoce wyspecjalizowane, zaawansowane dyski. Na targach CES 2020, Western Digital będzie oficjalnie prezentował ofertę marek G-Technology™, SanDisk®, WD® oraz Western Digital® – wśród najważniejszych z nich warto wymienić:

Przełomowy prototyp SSD SanDisk o pojemności 8TB

Kontynuując swoją tradycję dokonywania przełomów technologicznych, firma zaprezentuje najbardziej pojemny w historii, kieszonkowy nośnik SuperSpeed USB 20Gbps portable SSD. Stworzono go z myślą o użytkownikach, chcących bez ograniczeń tworzyć swoje cyfrowe kolekcje i mieć je zawsze pod ręką – by sprostać tym oczekiwaniom, firma Western Digital musiała po raz kolejny przesunąć granice tego, co jest możliwe w świecie technologii, i stworzyła nośnik SSD o pojemności 8 TB. Połączenie ogromnego doświadczenia firmy w dziedzinie produktów flash oraz doskonałego wzornictwa pozwoliło jej po raz kolejny znaleźć się na czele stawki i nie tylko zaspokoić, ale wręcz przeskoczyć oczekiwania klientów. Oczywiście, oprócz prototypu na stoisku Western Digital prezentowane będą również wszelkie inne dostępne w ofercie firmy przenośne nośniki SSD.

Nowy pendrive SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe USB Type-C o pojemności 1 TB

CES będzie również miejscem premiery nowego, wyposażonego w dwa konektory pendrive’a marki SanDisk, współpracującego z najnowszymi laptopami i smartfonami ze złączem USB Type-C1.

• Zamknięte w wykonanej z metalu obudowie urządzenie o dużej pojemności pozwala użytkownikom zachować więcej zdjęć oraz filmów, a także wygodnie przesyłać je pomiędzy urządzeniami ze złączami USB Type-C (smartfonami, tabletami czy laptopami) oraz komputerami z USB Type-A.

• Zaprojektowano je tak, by świetnie sprawdził się przypięty np. do kluczy – łączy ogromną pojemność z niewielkimi gabarytami.

• Nowy SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C 1TB pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym kwartale.

Pierwszy na rynku dysk WD_Black® P50 Game Drive SSD z interfejsem SuperSpeed USB 20Gbps

Portfolio produktów WD_Black zapewnia wydajność, pojemność i niezawodność, których wymagają gracze korzystający zarówno z komputerów PC, jak i konsoli. Na targach prezentowanych jest pięć produktów z tego segmentu, w tym m.in.:

• WD_Black P50 Game Drive SSD – pierwszy na rynku nośnik dla graczy wyposażony w interfejs SuperSpeed USB 20Gbps interface. WD_Black P50 Game Drive SSD jest już dostępny.

• Dwa dyski licencjonowane dla konsoli Xbox - WD_Black P10 Game Drive for Xbox One™ (już dostępny) oraz WD_Black D10 Game Drive for Xbox One™ (już dostępny). Te dyski oferowane są wraz z czasowym dostępem do usługi Xbox Game Pass Ultimate**.

ibi™ – marka urządzeń SanDisk do zdjęć i filmów

ibi to urządzenie do inteligentnego zarządzania zdjęciami i filmami, oferujące użytkownikom lokalną przestrzeń dyskową, która działa jak osobista chmura dla multimediów. Jego kluczowe cechy to:

• Aplikacja mobilna pozwalająca użytkownikom połączyć się ze swojego telefonu w celu wykonania automatycznego backupu – intuicyjny interfejs ułatwia łatwe zebranie, organizowanie i prywatne udostępnianie multimediów.

• Możliwość agregowania plików z różnych źródeł, w tym m.in. laptopów, nośników USB, serwisów społecznościowych i platform chmurowych2 – wszystkie dane są przechowywane na ibi z możliwością przeglądania z poziomu aplikacji.

• 1TB* pojemności pozwala na przechowanie do 250,000 zdjęć3 lub 100 godzin wideo4

• W pierwszej kolejności urządzenie ibi zostanie wprowadzone na rynek amerykański

“Użytkownicy tworzą dziś więcej treści niż kiedykolwiek, dlatego potrzebują bardziej zaawansowanych rozwiązań, które pozwolą im zapisywać i udostępniać cyfrowe materiały, a także korzystać z nich i zarządzać nimi. Naszym absolutnym priorytetem jest ułatwić im to, oddając im jednocześnie pełną kontrolę nad swoimi danymi, tak by wiedzieli, że są bezpieczne i dostępne niezależnie od tego gdzie i kiedy będą ich potrzebowali” – skomentował David Ellis, wiceprezes ds. marketingu produktów Western Digital.