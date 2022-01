Inno3D prezentuje serię GeForce RTX 3080 z 12 GB VRAM

Choć nie zawsze więcej znaczy lepiej, to w przypadku topowych kart graficznych VRAM na ogół się nie marnuje. Firma Inno3D prezentuje więc serię GeForce RTX 3080 z 12 GB VRAM i dodatkowymi rdzeniami CUDA dla najbardziej wymagających graczy.

Inno3D poszerza swoje portfolio kart z serii 3080 12 GB o pięć modeli. Na rynek trafią niebawem wersje Black wyposażone w hybrydowe, wodno-powietrzne chłodzenia oraz zwodowane Frostbite’y. Nie zabraknie też topowych konstrukcji z coolerami iChill X4 i iChill X3 oraz dwuslotowej wersji X3 OC. Wszystkie modele będą miały fabrycznie podkręcone chipy graficzne. Producent obiecuje nawet 1755 MHz w trybie boost w modelach chłodzonych cieczą i iChill oraz 1725 MHz w wariancie X3 OC.

Wszystkie konstrukcje są napędzane przez układ graficzny Nvidia Ampere GA102-220. Oferuje on 8960 rdzeni CUDA, a więc o 256 więcej niż w przypadku modeli z 10 GB VRAM. Nowości posiadają także więcej pamięci (12 GB), która oferuje znacznie większą przepustowość. Dzięki poszerzeniu magistrali z 320 do 384 bitów można liczyć na przepływ do 912 GB/s. Mamy więc do czynienia ze wzrostem o 20 %. W połączeniu z dodatkowymi rdzeniami, powinien on pozytywnie wpłynąć na osiągi.

To, co nie uległo zmianie w stosunku do pozostałych modeli z serii RTX 3080, to zapotrzebowanie na energię. W dalszym ciągu producent rekomenduje zaopatrzenie się w zasilacz o mocy co najmniej 750 W z dwoma 8-pinowymi wtyczkami PCI-Express. Wszystkie karty oferują po cztery wyjścia wideo - trzy DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Standardem wśród kart Ampere jest wsparcie dla Ray Tracingu czy DLSS 2.0.

Karty graficzne Inno3D GeForce RTX 3080 12 GB będą stopniowo pojawiać się w ofertach sklepów. Na razie producent nie ujawnił sugerowanych cen detalicznych. Można jednak spodziewać się, że będą one nieco wyższe niż w przypadku wariantów z 10 GB pamięci wideo.