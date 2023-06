INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8 GB, RTX 4060 Ti 16 GB oraz RTX 4060 — prezentacja nowych autorskich kart graficznych Ada Lovelace

18 maja 2023 roku NVIDIA zapowiedziała nowe karty graficzne ze średniego segmentu, czyli GeForce RTX 4060 Ti 8 GB, RTX 4060 Ti 16 GB oraz RTX 4060. Wczoraj firma INNO3D zaprezentowała autorskie warianty tych układów. W ofercie znajdziemy firmowo podkręcone konstrukcje z trzema wentylatorami, a także coś dla posiadaczy mniejszych obudów.

GeForce RTX 4060 Ti to karta graficzna oparta na rdzeniu AD106 (litografia TSMC 4N) z 4352 jednostkami CUDA. NVIDIA zapowiedziała, że dostępne będą dwie wersje układu: z 8 lub 16 GB pamięci GDDR6 18 Gbps (128-bit). Domyślne taktowanie Boost wynosi 2535 MHz, a współczynnik wynosi 160 W (8 GB) lub 165 W (16 GB). Resztę specyfikacji uzupełniają 34 jednostki RT 3. generacji oraz 136 jednostek Tensor 4. generacji. Cena sugerowana układu RTX 4060 Ti 8 GB to 2039 zł, natomiast cena wariantu z 16 GB wynosi 2599 zł.

GeForce RTX 4060 to propozycja dla nieco bardziej oszczędnych graczy, którzy cenią niski pobór energii. Układ ten bazuje na rdzeniu AD107 (TSMC 4N) z 3072 jednostkami CUDA. Całość współpracuje z 8 GB pamięci GDDR6 17 Gbps (128-bit). Ponadto karta wyróżnia się taktowaniem Boost do 2460 MHz, TDP 115 W, a także 24 jednostkami RT 3. generacji oraz 96 jednostkami Tensor 4. generacji. NVIDIA ustaliła cenę sugerowaną GeForce’a RTX 4060 na poziomie 1549 zł.

Firma INNO3D przygotowała w sumie aż sześć różnych modeli GeForce’a RTX 4060 Ti 8 GB: iCHILL X3, iCHILL X3 White, X3 OC, Twin X2 OC, Twin X2 OC White oraz Twin X2. Topowe wersje iCHILL X3 cechują się chłodzeniem z trzema wentylatorami (dwa 88 mm, jeden 78 mm), podświetleniem LED RGB z fizycznym włącznikiem oraz masywnym radiatorem z czterema rurkami cieplnymi. Zarówno ciemny, jak i biały wariant już po wyjęciu z pudełka rozpędzają się do 2595 MHz.

INNO3D GeForce RTX 4060 Ti X3 OC cechuje się natomiast znacznie prostszym, 2-slotowym chłodzeniem z trzema wentylatorami 88 mm. Całość została firmowo podkręcona do 2565 MHz. Ostatnie trzy warianty Twin X2 wyposażone zostały w zauważalnie krótsze chłodzenie z dwoma wentylatorami 88 mm. Wersje OC mogą pracować z taktowaniem do 2565 MHz. Wszystkie modele INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8 GB powinny być dostępne w sprzedaży od 25 maja.

Póki co producent ujawnił cztery autorskie karty graficzne GeForce RTX 4060 Ti w wersji pamięciowej 16 GB. Są to modele X3 OC, Twin X2 OC, Twin X2 OC White oraz Twin X2. Nie licząc podwojonej pamięci VRAM GDDR6, jednostki pracują z tymi samymi parametrami, co modele z 8 GB GDDR6. Posiadają również identyczne systemy chłodzenia. Gracze będą musieli jednak poczekać na nie nieco dłużej. Karty graficzne GeForce RTX 4060 Ti 16 GB trafią do sklepów w lipcu bieżącego roku.

Firma INNO3D zapowiedziała również cztery niereferencyjne jednostki GeForce RTX 4060: Twin X2 OC, Twin X2 OC White, Twin X2 oraz Compact. Konstrukcja chłodzenia trzech pierwszych wymienionych układów została już wykorzystana w szybszych kartach Ada Lovelace z dopiskiem Ti. Warto jedynie dodać, że warianty z dopiskiem OC wyróżniają się firmowo podniesionymi zegarami do 2490 MHz. Zupełną nowość stanowi model Compact, który wyróżnia się niewielkim, 2-slotowym chłodzeniem z pojedynczym wentylatorem. Całość powinna idealnie nadawać się do niewielkich komputerów w formacie mini-ITX. Podobnie jak karty GeForce RTX 4060 Ti, tak i modele RTX 4060 będą dostępne w lipcu.