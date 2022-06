HyperX przedstawia Cloud MIX Buds – bezprzewodowy zestaw słuchawek

HyperX, zespół ds. urządzeń peryferyjnych dla graczy w firmie HP Inc. oraz lider marki w dziedzinie gier i esportu, ogłosił dziś premierę zestawu słuchawkowego HyperX Cloud MIXTM Buds, zaprojektowanego z myślą o multiplatformowym graniu i cyfrowym stylu życia. Jest to pierwszy zestaw słuchawkowy HyperX z technologią True Wireless (TWS), który oferuje łączność bezprzewodową w dwóch trybach, z niskim opóźnieniem 2,4 GHz i technologią Bluetooth®1 5.2.

Cloud MIX Buds oferują szybkie połączenie bezprzewodowe z multiplatformową kompatybilnością, dzięki 2,4 GHz adapterowi bezprzewodowemu USB Typu C lub połączeniu Bluetooth dla urządzeń multimedialnych lub telefonów. Dołączony adapter USB-C dla komputerów stacjonarnych zwiększa dostępność i umożliwia wykorzystanie klucza sprzętowego jako pilota do przełączania pomiędzy łącznością 2,4 GHz i Bluetoothem.

W MIX Buds zastosowano duże, 12-milimetrowe przetworniki oraz system DTS Headphone:X®2, dzięki czemu dźwięk w grze staje się bardziej wciągający. Słuchawki oferują dźwięk przestrzenny 7.1 z precyzyjną lokalizacją w celu dokładniejszego namierzenia źródła dźwięku w grze. Użytkownicy mogą skorzystać z oprogramowania NGENUITY, aby spersonalizować profil dźwiękowy, w tym korektory, a także przypisać elementy sterowania dotykowego.

„Cieszymy się, że wchodzimy na rynek bezprzewodowych słuchawek z przełomową technologią, która pozwala graczom zabrać ich grę gdziekolwiek się znajdują” – mówi Bianca Walter, Business Manager HyperX na region EMEA. „HyperX nieustannie wychodzi naprzeciw stale zmieniającym się potrzebom graczy na wszystkich platformach, w tym tych, którzy chcą podwójnego połączenia bezprzewodowego z możliwością szybkiej zmiany w ułamku sekundy pomiędzy wieloma platformami”.

Słuchawki MIX Buds wyróżniają się charakterystycznym dla firmy HyperX komfortem, a trzy rozmiary silikonowych końcówek dousznych zapewniają idealne dopasowanie. Etui do ładowania chroni słuchawki przed uszkodzeniem, a dołączony do niego silikonowy pokrowiec pozwala na przechowywanie adaptera USB-C 2,4 GHz. Bateria słuchawek Cloud MIX Buds oferuje aż do 33 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Dostępność

HyperX Cloud MIX Buds dostępne będą w czerwcu 2022 w sugerowanej przez producenta cenie 749 PLN. Po więcej informacji na temat dostępności HyperX Cloud MIX Buds zapraszamy na stronę produktową HyperX Cloud MIX Buds.

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19, firma HyperX może doświadczyć pewnych opóźnień

w dostawie. HyperX podejmuje każde możliwe działanie we współpracy z partnerami, aby zminimalizować jego wpływ na klientów I zapewnić dostępność produktów i czas dostawy.