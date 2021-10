HyperX prezentuje nową podkładkę gamingową Pulsefire Mat RGB

HyperX, dział urządzeń peryferyjnych dla graczy w HP Inc. oraz lider branży gier i esportu, poinformował o wprowadzeniu na rynek nowej podkładki gamignowej HyperX Pulsefire Mat RGB. Nowa podkładka gamingowa pod mysz, wykonana z zapewniającej precyzję i kontrolę gęsto tkanego materiału, zawiera dynamiczne efekty świetlne RGB z lampkami biegnącymi wzdłuż krawędzi podkładki. Pulsefire Mat RGB posiada dwie strefy oświetlenia, które można dostosować za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

Podkładka oferuje wbudowaną pamięć, w której można zapisać do trzech profili podświetlenia, a także wbudowany czujnik dotykowy do łatwego przełączania między profilami, co zapewnia nieprzerwane wrażenia podczas gry. Pulsefire Mat RGB posiada również bezszwowe, antypoślizgowe krawędzie, które zapewniają płaską i jednolitą powierzchnię oraz odporność na codzienne zużycie.

„Gracze poszukują najnowszego sprzętu, który ulepszy ich stanowisko do gier, a nowa podkładka pod mysz HyperX Pulsefire Mat RGB pozwoli na jego dodatkową personalizację.” - powiedział Marcus Hermann, Director of PC gaming w HyperX. „Nowa podkładka Pulsefire Mat RGB uzupełnia szeroką ofertę produktów RGB firmy HyperX, umożliwiając graczom personalizację ich konfiguracji za pomocą dostosowywanego oświetlenia w zestawach słuchawkowych, klawiaturach, mikrofonach, myszach i podkładkach pod mysz.”

Powierzchnia gamingowej podładki pod mysz cechuje się gęsto tkaną tkaniną pomagającej w precyzyjnej grze, a antypoślizgowa gumowa podstawa oferuje stabilność. Pulsefire Mat RGB dostępna jest

w rozmiarze XL i można ją wygodnie zwinąć w celu łatwego przenoszenia. Podkładka objęta jest dwuletnią gwarancją.

Dostępność

Podkładka pod mysz HyperX Pulsefire Mat RGB jest początkowo dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych w cenie 49,99 USD za pośrednictwem sklepu Best Buy.