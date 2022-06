Watch Fit 2, najnowszy sportowy smartwatch Huawei dedykowany osobom prowadzącym aktywny styl życia, już dziś będzie dostępny w sklepach oraz na huawei.pl. Huawei Watch Fit 2 w stosunku do swojego poprzednika wyróżnia się przede wszystkim większym o 18,6% wyświetlaczem, głośnikiem, jeszcze dokładniejszym systemem GPS oraz dostępem do wszystkich funkcji aplikacji Huawei Zdrowie. Ponadto, smartwatch oferuje 97 trybów treningowych oraz wiele funkcji zdrowotnych, w tym monitoring poziomu natlenienia krwi (SpO2), natężenia stresu i jakości snu. Cena urządzenia dostępnego w trzech wyjątkowych edycjach – Active, Classic

i Elegant – wynosi odpowiednio 699, 799 i 999 zł.

Huawei Watch Fit 2 w ofercie premierowej dostępny jest w sklepie internetowym huawei.pl oraz stacjonarnie – w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia, w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Decathlon, w sieci T-Mobile i Plus oraz w strefie marki na Allegro. Oferta może różnić się w zależności od partnerów – szczegóły dostępne są w sklepach.

Elegancja dla każdego

Design Huawei Watch Fit 2 inspirowany jest stylem życia młodych, dynamicznych ludzi, ceniących aktywność i indywidualność. Smartwatch posiada możliwość personalizacji, ogromny wybór tarcz oraz kilka wersji kolorystycznych. Prostokątny, zaokrąglony wyświetlacz o przekątnej 1,74 cala jest jeszcze wyraźniejszy niż ten znany z zegarka Huawei Watch Fit, a nowy design interfejsu – w kształcie szachownicy – zapewnia jeszcze prostszą, dokładniejszą i bardziej intuicyjną obsługę. Wyświetlacz o przekątnej 1,74 cala jest o ponad 1/6 (18,6%) większy niż w poprzedniej wersji, a rozdzielczość 336 PPI zapewnia bogate i żywe kolory, dzięki czemu każdy szczegół jest doskonale widoczny. Nowy Huawei Watch Fit 2 jest wyposażony w głośnik, co pozwala użytkownikom na odbieranie połączeń przez Bluetooth bez sięgania po smartfona. Huawei Watch Fit 2 posiada również opcję wysyłania szybkich odpowiedzi SMS już z poziomu smartwatcha, co stanowi idealne rozwiązanie, jeśli odebranie przychodzącego połączenia nie jest możliwe. Urządzenie obsługuje również tarczę zegarka One-Hop, umożliwiając użytkownikom przenoszenie zdjęć ze smartfonów Huawei na smartwatch za pomocą jednego stuknięcia.

Huawei Watch Fit 2 dostępny jest w trzech stylowych edycjach, każda z inną paletą kolorów. Active Edition kontynuuje wzornictwo znane z poprzedniej generacji w kolorach Sakura Pink, Isle Blue i Midnight Black, podczas gdy nowy Classic Edition dostępny jest w wersjach Nebula Gray i Moon White. Ponadto istnieje również Elegant Edition, która oferowana jest w dwóch opcjach: Silver Frost i Premium Gold. Bogatą ofertę Huawei Watch Fit 2 uzupełniają paski z miękkiego i wygodnego silikonu, eleganckiej skóry lub modnej bransolety mediolańskiej, wszystkie w różnych kolorach i stylach. Konstrukcja umożliwia szybką i bezproblemową wymianę pasków, tak aby zegarek pasował na każdą okazję. Huawei Watch Fit 2 posiada pojemną baterię z technologią szybkiego ładowania, aby zapewnić wygodę i nieprzerwane działanie - zaledwie 5 minut poboru energii umożliwi działanie zegarka przez kolejne 24 godziny. Po pełnym naładowaniu baterii, Huawei Watch Fit 2 może być używany przez 10 dni lub 7 dni w przypadku intensywnego użytkowania.

Idealny asystent dla nowoczesnej i aktywnej osoby

Dzięki ulepszonym funkcjom treningowym jest on idealny dla każdego, kto pragnie śledzić swoje postępy, niezależnie od tego, czy jest doświadczonym maratończykiem, czy też dopiero rozpoczyna przygodę ze sportem. Animowany przewodnik fitness i trener audio zostały ulepszone, a liczne funkcje zdrowotne pozwalają na śledzenie wszystkich najważniejszych parametrów. Od monitoringu tętna i snu, do mierzenia poziomu nasycenia krwi tlenem (SpO2), Huawei Watch Fit 2 pozwala śledzić stan zdrowia o każdej porze dnia, dzięki ulepszonej technologii monitorowania tętna Huawei TruSeen™ 5.0. Zegarek stanowi świetne wsparcie dla osób uwielbiających bieganie. Podobnie jak smartwatche z rodziny GT – Runner i GT 3 Pro, Watch Fit 2 wyposażony jest w dwuzakresowy, pięciosystemowy GNSS, który zapewnia wysoką dokładność w zakresie geolokalizacji, precyzyjnie monitoruje trasę biegu (co zapewnia szczegółowe pomiary nawet na górskich szlakach) i obsługuje pozycjonowanie w trybie offline. Nowością w Watch Fit 2 jest funkcja importu i eksportu tras, która umożliwia użytkownikom dzielenie się swoimi postępami i ulubionymi miejscami do biegania za pośrednictwem aplikacji Huawei Zdrowie. Huawei Watch Fit 2 wyposażony jest również w opracowany przez Huawei Wskaźnik zdolności biegowych który analizuje wzrost, wiek, wagę, kondycję i doświadczenie użytkownika, aby stworzyć profesjonalny plan treningowy. Dane są automatycznie analizowane, a propozycje treningów dostosowywane do postępów użytkownika.

Wiele trybów sportowych

Wśród 97 trybów treningowych znajdują się popularne dyscypliny – od biegania i jazdy na rowerze,

po trening siłowy i taniec. Wbudowany animowany trener fitness dla 7 najpopularniejszych trybów prezentuje ćwiczenia w prosty sposób, używając do tego dźwięków i animacji. Ułatwia to dopasowanie treningów i bieżące śledzenie postępów. Użytkownicy mogą również korzystać z funkcji Zdrowe życie (Healthy Living Management), aby stworzyć unikalny dla każdego plan, obejmujący m.in. kontrolę spożycia wody czy intensywność treningów. Aplikacja każdego dnia przypomina użytkownikom o podstawach zdrowego stylu życia, przysyłając powiadomienia, które ułatwią utrzymanie dobrego samopoczucia. Inne funkcje zdrowotne urządzenia obejmują analizę cyklu menstruacyjnego i poziomu stresu, oferując przydatne powiadomienia i wskazówki.

Huawei Watch Fit 2 będzie dostępny w trzech stylowych edycjach – Active, Classic i Elegant. Cena urządzenia wyniesie odpowiednio 699, 799 i 999 zł.