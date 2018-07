Huawei Nova 3 w Polsce już od 16 sierpnia

Duży ekran, doskonały design oraz flagowe możliwości dostępne w przystępnej cenie – to atuty najnowszego członka rodziny smartfonów Huawei, modelu Nova 3, który 18 lipca miał oficjalną premierę w Chinach. Telefon oferuje też najwyższą jakość zdjęć w każdych warunkach. Urządzenie wyposażone jest w aż cztery obiektywy napędzane sztuczną inteligencją: dwa z przodu dla doskonałego selfie i dwa z tyłu. W Polsce Nova 3 będzie dostępny od 16 sierpnia – w ofercie Polkomtela i w sieciach sklepów z elektroniką użytkową.

Smartfon Huawei Nova 3 wyposażony jest w 6,3-calowy ekran FullView pracujący w rozdzielczości Full HD+. Zajmuje on ponad 83% powierzchni przedniej obudowy, która wyróżnia się najwyższą jakością wykonania. Szkło pokrywające front jest delikatnie zaokrąglone. Symetrycznie umieszczone obiektywy akcentują minimalistyczny design urządzenia. Huawei Nova 3 będzie można kupić w Polsce w dwóch kolorach: czarnym oraz fioletowym.

Cztery aparaty napędzane sztuczną inteligencją

Huawei Nova 3 jest smartfonem, w którym wszystkie aparaty wspomagane są sztuczną inteligencją. Główny aparat znajdujący się na obudowie wyposażony jest w dwa obiektywy – 24-megapikselowy monochromatyczny ze światłem f/1.8 i 16-megapikselowy RGB f/1.8. Pozwalają one wykonać świetnej jakości zdjęcia, nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Na fotografiach z rozszerzonym zakresem jasności (HDR) widocznych będzie więcej szczegółów i barw. Aparat umożliwia też rejestrację obrazu super slow motion w 480 klatkach, co oznacza aż 16-krotne spowolnienie w porównaniu do klasycznych 30 rejestrowanych klatek na sekundę.

Przednie obiektywy, o rozdzielczości 24 (f/2.0) i 2-megapikseli (f/2.4) gwarantują perfekcyjną jakość selfie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Zastosowanie drugiego obiektywu pozwoliło na osiągnięcie efektu rozmazanego tła na poziomie sprzętowym, wielokrotnie dokładniejszym niż rozmycie wspomagane przez oprogramowanie.

Aparaty fotograficzne, które same rozpoznają obiekty

Sztuczna inteligencja, która napędza wszystkie aparaty fotograficzne Huawei Nova 3 pełni rolę asystenta użytkownika. W czasie rzeczywistym rozpoznaje różne scenariusze – od zdjęć nocnych przez zdjęcia jedzenia, scenerii, selfie i wybiera optymalne ustawienia aparatu oraz filtry.

Opcja 3D Qmojis bazująca na rozpoznawaniu twarzy użytkownika, pozwala wzbogacić selfie o dynamiczną nakładkę 3D.

3D Face Unlock

Smartfon Huawei Nova 3 sam rozpoznaje swojego właściciela. Bez wpisywania kodów czy odcisków palca, urządzenie można odblokować za pomocą funkcji 3D Face Unlock, nawet przy braku światła. Czujnik zbliżeniowy i kamera pracująca w podczerwieni zarejestrują twarz w każdej sytuacji.

Procesor i pamięć

Telefon wyposażony jest procesor Kirin 970 oraz 4 GB RAM, a także 128 GB pamięci wbudowanej, którą rozszerzyć można o za pomocą karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB. W smartfonie zastosowano technologię GPU Turbo, która zwiększa wydajność przetwarzania grafiki, przy jednoczesnym zredukowaniu zapotrzebowania procesora na energię. Przekłada się to na wyższy komfort grania oraz lepszą jakość odtwarzania materiałów wykorzystujących rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość.

Dostępność i cena

Huawei Nova 3 będzie dostępny w Polsce od 16 sierpnia – w ofercie Polkomtela oraz w sklepach sieciowych z elektroniką użytkową. Rekomendowana cena: 1 999 PLN.