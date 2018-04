HONOR 9 LITE Z FUNKCJĄ ROZPOZNAWANIA TWARZY

Wraz z nową aktualizacją, Honor 9 Lite, który niedawno miał swoją premierę na polskim rynku, zyska możliwość odblokowania ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji, użytkownik smartfona z zaktualizowanym systemem będzie mógł odblokować urządzenie, skanując swoją twarz.

Honor Face Unlock

Nowa funkcja Honor 9 Lite pozwoli odblokować urządzenie bez konieczności zdejmowania rękawic w mroźny dzień, przerywania przygotowywania kolacji czy naprawy samochodu. Zawsze i wszędzie, nawet z brudnymi i mokrymi dłońmi. Co ważne, odblokowanie telefonu będzie możliwe tylko z otwartymi oczami, aby uniknąć sytuacji, w której np. ktoś użyje zdjęcia lub odblokuje telefon podczas snu jego właściciela. W nowej funkcji będzie można wybrać opcję ukrycia powiadomień na zablokowanym ekranie. Powiadomienia będą wyświetlane dopiero po rozpoznaniu twarzy właściciela. Algorytmy funkcji Honor Face Unlock analizują ponad 1000 punktów na twarzy, dzięki czemu telefon jest chroniony przed użyciem przez osoby niepowołane.

„Do niedawna Face ID była postrzegana jako funkcja dostępna w droższych modelach smartfonów. W Honor 9 Lite funkcja odblokowania telefonu poprzez rozpoznanie twarzy będzie już wkrótce dostępna dla wszystkich. Marka Honor powstała, aby zaspokajać potrzeby cyfrowych tubylców produktami zoptymalizowanymi pod kątem Internetu. Za sprawą przełomowych technologii i innowacyjnych funkcji będą one zapewniać ich użytkownikom najlepsze wrażenia z użytkowania, inspirować do działania, wspierać kreatywność i zachęcać młodych duchem do sięgania po marzenia. „Jednym z naszych głównych celów jest oferowanie flagowych modeli w przystępnej cenie i ich nieustanne ulepszanie” - komentuje Kim Jin, szef Regionu Europy Centralnej i Wschodniej oraz Państw Nordyckich.

Honor 9 Lite – moc selfie i bezpieczeństwo danych

Honor 9 Lite w bezkonkurencyjnej cenie 999 PLN oferuje wyśmienitą wydajność i znakomite zdjęcia przednim aparatem, który jakością nie ustępuje aparatowi z tyłu urządzenia. Honor 9 Lite posiada czterosoczewkowy aparat, wyświetlacz FullView FHD+, 32 GB pamięci wewnętrznej i 3 GB pamięci RAM. Telefon obsługuje także karty pamięci o pojemności do 256 GB. Na pokładzie urządzenia znajdziemy nowego Androida 8.0 Oreo z ulepszoną nakładką EMUI 8.0 i obsługą płatności NFC. Honor 9 Lite posiada baterię o pojemności 3000 mAh , pozwalającą na 86 godzin słuchania muzyki w trybie offline lub 13 godzin oglądania filmów offline na jednym naładowaniu . Face Unlock, czyli odblokowywanie poprzez rozpoznanie twarzy, to najnowsza funkcja zabezpieczająca Honor 9 Lite. Urządzenie można dodatkowo zabezpieczyć hasłem lub czytnikiem linii papilarnych.