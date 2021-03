Gigabitowy router VPN TL-ER7206 w ofercie TP-Link

TL-ER7206 to gigabitowy router VPN, który świetnie sprawdzi się w małych i średnich firmach. Router doskonale zadba o cyfrowe bezpieczeństwo danych, nieprzerwany dostęp do sieci oraz umożliwi zdalny dostęp do zasobów firmowych.

TL-ER7206 wyposażono w jeden gigabitowy port SFP WAN, jeden gigabitowy port RJ45 WAN, dwa gigabitowe porty LAN oraz dwa porty gigabitowe, które mogą pełnić zarówno rolę portu WAN, jak

i portu LAN. Co ważne, urządzenie posiada funkcję równoważenia obciążenia pasma Multi-WAN, pomagającą w odpowiedniej dystrybucji strumieni danych, uzależniając ten podział od dostępnej przepustowości na każdym porcie WAN.

Dzięki rozbudowanym możliwościom sprzętowym router TL-ER7206 posiada zdolność obsługi do 100 połączeń LAN-to-LAN IPsec, do 50 połączeń OpenVPN, do 50 połączeń L2TP oraz 50 połączeń PPTP VPN. Oznacza to, że pracownicy pracujący zdalnie mają możliwość szyfrowanego dostępu do sieci firmowej. Takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą poradzić sobie w trudnych czasach i funkcjonować pomimo ograniczeń związanych z ilością osób przebywających w biurze w tym samym czasie. TL-ER7206 umożliwia dostęp do sieci pracodawcy wielu osobom jednocześnie. Uruchamiana automatycznie jednym kliknięciem funkcja IPSec VPN znacznie ułatwia proces konfiguracji sieci VPN oraz upraszcza zarządzanie siecią, jednocześnie chroniąc i szyfrując prywatną, internetową wymianę danych pomiędzy oddziałami.

Zastosowane w routerze TL-ER7206 rozwiązania dotyczące ochrony gwarantują wysoki poziombezpieczeństwa sieci i danych. Urządzenie wykorzystuje m.in. zaawansowane reguły zapory sieciowej, które chronią użytkownika przed atakami DoS oraz filtrowanie adresów IP/MAC/URL. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i uprościć zarządzanie istnieje możliwość dzielenia sieci wirtualnej na segmenty. Uwierzytelnianie dostępu poprzez stronę powitalną sprawia, że kontrolowanie zużycia zasobów jest mniej problematyczne dzięki rejestrowaniu, uwierzytelnianiu i klasyfikowaniu użytkowników. Możliwe jest także udostępnienie określonym osobom wybranych zasobów sieciowych.

Urządzenie TL-ER7206 jest w pełni zintegrowane z platformą Omada SDN, dzięki której administratorzy mogą w łatwy i kompleksowy sposób, z poziomu jednego interfejsu, zarządzać centralnie siecią (również rozproszoną pomiędzy placówkami) oraz monitorować jej stan z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Do dyspozycji administratorów jest strona konfiguracyjna oraz dedykowana aplikacja. Wszystko po to, aby zarządzanie routerem było jeszcze wygodniejsze.