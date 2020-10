Genesis Radium 300 XLR - studyjny mikrofon dla każdego

Coraz chętniej tworzymy treści, prowadzimy webinary, a spotkania w biurze są wypierane przez wideokonferencje. Wymagamy i oczekujemy więcej, także w kwestii dźwięku. Zmieniające się potrzeby ma zaadresować mikrofon studyjny Genesis Radium 300 XLR.

Radium 300 XLR to, wedle zapewnień producenta, profesjonalny mikrofon studyjny. Dzięki paśmie przenoszenia w przedziale 30 Hz - 16 kHz i wysokiej czułości ma on zapewnić wysoką jakość i czystość rejestrowanego dźwięku. Dzięki kardioidalnej charakterystyce sprzęt powinien skutecznie odfiltrowywać dźwięki płynące z otoczenia, przechwytując wyłącznie głos płynący w jego kierunku. Jest to funkcja, którą docenią zarówno rodzice hałaśliwych pociech jak i posiadacze np. głośnych, mechanicznych klawiatur.

Mikrofon Genesis Radium 300 XLR jest dostarczany wraz z zestawem akcesoriów, które mają ułatwić montaż i obsługę urządzenia. Regulowane, metalowe ramię ma zagwarantować elastyczność montażu. Zawieszenie mikrofonu od góry lub dołu nie powinno stanowić wyzwania. W komplecie znajdują się także koszyk, który ma zapobiegać wstrząsom, antyszumowa osłona z gąbki i pop-filtr. Mają one przełożyć się na wysoką jakość i czystość dźwięku, tak istotnego dla twórców treści i pracowników zdalnych.

Komunikacja z mikrofonem Genesis Radium 300 XLR odbywa się za pośrednictwem kabla XLR o długości 2,5 m. Jest on zakończony popularną wtyczką mini-jack 3,5 mm. Sam mikrofon ma stalową obudowę, która powinna być solidna i trwała. Za prezentowany mikrofon wraz z zestawem akcesoriów producent życzy sobie około 229 zł. Zainteresowani znajdą go w ofertach sklepów jeszcze w tym miesiącu.

Dane techniczne:

• model: Radium 300 XLR

• wtyk: XLR

• charakterystyka: kardioidalna

• pasmo przenoszenia: 30 Hz - 16 kHz

• czułość: -38 dB

• impedancja: 2200 Ohm

• długość przewodu: 2,5 m