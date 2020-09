Genesis Krypton 510 - ergonomiczna mysz gamingowa na każdą kieszeń

Genesis Krypton 510 to mysz dla graczy, która ma oferować wygodę, wysokie osiągi i trwałość w rozsądnej cenie. Producent postawił na praktyczne, matowe wykończenie i efektowne podświetlenie RGB. Wyposażona w precyzyjny sensor powinna spełnić oczekiwania fanów wirtualnej rozrywki.

Genesis Krypton 510 to programowalna mysz dla graczy. Producent dostarcza ją z oprogramowaniem, które umożliwia przypisywanie funkcji do każdego z sześciu przycisków oraz nagrywanie ich sekwencji w postaci makr. Preferencje z kolei można zapisywać we wbudowanej pamięci. W połączeniu z sensorem optycznym PixArt PMW 3325, którego czułość można regulować w zakresie od 400 do 7200 DPI, gracze powinni otrzymać precyzyjny wskaźnik o wysokich możliwościach konfiguracji.

Ważąca niecałe 100 gramów konstrukcja ma matowe wykończenie i gumowany boczny chwyt. Mają one ułatwić utrzymanie gryzonia w czystości i zapewnić pewne trzymanie przy dynamicznych ruchach. Całość ożywia podświetlenie RGB z efektem PRISMO. Iluminacja obejmuje rolkę, logo producenta oraz okalający obudowę pas diod LED, który rozświetla krawędzie myszki. Wnętrze gryzonia skrywa przełączniki Omron o żywotności szacowanej na 10 milionów kliknięć.

Mysz dla graczy Genesis Krypton 510, według specyfikacji, jest w stanie śledzić ruch z szybkością do 100 cali na sekundę i radzi sobie z przyspieszeniami rzędu 20 G. Deklarowana częstotliwość próbkowania to 1000 Hz. Z komputerem urządzenie łączy się za pomocą kabla USB o długości dwóch metrów.

Mysz gamingowa Genesis Krypton 510 już jest dostępna w sklepach, jej cena została ustalona na około 99 zł.

Dane techniczne:

• Typ myszy: przewodowa

• wymiary: 131 x 68 x 43 mm

• waga: 98 gramów

• sensor: PixArt PMW3325

• rozdzielczość sensora: 400 - 7200 DPI

• maks. szybkość śledzenia: do 100 cali na sekundę

• maks. przyspieszenie: do 20 G

• częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

• wbudowana pamięć: tak

• liczba przycisków: 6

• oprogramowanie: tak, z możliwością nagrywania makr

• podświetlenie: tak, RGB LED z efektem PRISMO

• przewód: 2 m USB

• kompatybilność: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android