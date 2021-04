Fitbit Luxe, stylowy tracker fitness i dobrego samopoczucia

Fitbit zaprezentował Fitbit Luxe™, najnowszy stylowy tracker fitness i dobrego samopoczucia. Został zaprojektowany tak, aby pomóc w bardziej holistycznym podejściu do zdrowia. Luxe zapewnia motywacje i wsparcie, które są potrzebne, aby zachować dobre zdrowie. Elegancka opaska z pięknym designem ma wszystko z czego znana jest marka - od narzędzi do zarządzania stresem po automatyczne wykrywanie aktywności fizycznej i śledzenie snu. Dzięki dostępowi do Wskaźników Zdrowotnych w aplikacji Fitbit, Luxe umożliwia wgląd w kluczowe informacje o stanie zdrowia. Wszystko po to, by pomóc zaobserwować zmiany w samopoczuciu, takie jak zwiększony stres, zmęczenie lub potencjalne oznaki choroby. Wraz z trackerem Luxe dostępna jest bezpłatna 6-miesięczna subskrypcja usługi Fitbit Premium, która zapewnia dodatkowe wsparcie, motywację i głębszą analizę danych, w tym spersonalizowane pomiary kluczowych wskaźników zdrowotnych. Luxe to piękny, opływowy i wygodny tracker z kolorowym wyświetlaczem oraz żywotnością baterii aż do 5 dni . Można go łączyć z szeroką gamą stylowych akcesoriów , w tym nowoczesną luksusową bransoletką firmy gorjana. Od dziś Luxe jest dostępny w przedsprzedaży w cenie 749,00 PLN. Oficjalna sprzedaż rozpocznie się tej wiosny.

“W ciągu ostatniego roku zaczęliśmy myśleć o naszym zdrowiu i dobrym samopoczuciu w inny sposób. Zwracamy uwagę na możliwe objawy COVID-19, musimy radzić sobie z ciągłym stresem i niepewnością. Mimo że zaczynamy dostrzegać nadzieję na poprawę sytuacji, to holistyczne podejście do zdrowia nigdy nie było tak ważne jak teraz.” - powiedział James Park, wiceprezes, GM i współzałożyciel Fitbit. „Dlatego też, podwoiliśmy nasze starania, aby stworzyć innowacyjne produkty dostarczające spersonalizowane wskazówki. Wierzymy, że pomogą użytkownikom zachować dobre zdrowie psychiczne i pozostać aktywnymi fizycznie. Tworząc Luxe poczyniliśmy znaczne postępy technologiczne. Stworzyliśmy smukły tracker o wyjątkowym designie i wyposażyliśmy go w zaawansowane funkcje. Dotychczas, tylko niektóre z nich były dostępne jedynie w naszych smartwatchach, a zależało nam na tym, aby dostęp do tych narzędzi zapewnić jeszcze większej liczbie osób.”

Zrozumieć stres i móc nim zarządzać

Po wybuchu pandemii okazało się, że 50 procent ludzi odczuwa fizyczne i psychiczne skutki stresu. Po raz pierwszy Fitbit udostępnia swoje narzędzia do zarządzania stresem milionom użytkowników na całym świecie. Funkcja Oceny Stresu, wraz z premierą najnowszego trackera Luxe, jest teraz dostępna na pozostałych urządzeniach Fitbit obsługujących pomiar tętna. Parametr ten zapewnia codzienną ocenę zdolności organizmu do radzenia sobie ze stresem na podstawie analizy poziomu aktywności, snu i tętna.

Szczegółowa analiza Oceny Stresu dostępna jest dzięki usłudze Fitbit Premium. W tym informacje

o wysiłku, wzorcach snów i szybkości reakcji organizmu na czynniki stresogenne. Użytkownicy usługi Premium mają także dostęp do prawie 200 treningów i sesji mindfulness, popularnych marek, takich jak Aaptiv, Aura, Breethe i Ten Percent Happier , które pomagają efektywniej zarządzać stresem. W skład sesji wchodzi także Deepak Chopra's Mindful Method, czyli ekskluzywna kolekcja medytacji stworzona specjalnie dla członków Fitbit Premium. Została zaprezentowana w lutym 2021 roku i oferuje ponad 30 wyjątkowych sesji. Wszystko po to, aby użytkownicy Fitbit mogli włączyć praktykę mindfulness do swojej codziennej rutyny. Marka wprowadza cztery nowe sesje Deepak Chopra's Mindful Method, które skupiają się na wykorzystaniu siły płynącej z praktyki mindfulness w codziennych, często stresujących, sytuacjach.

„Zgadzam się ze stwierdzeniem, że mindfulness i dobre samopoczucie psychiczne są obecnie ważną częścią naszego podejścia do zdrowia. Mądrzejsze zarządzanie samopoczuciem emocjonalnym może pozytywnie i długotrwale wpłynąć na ogólny stan naszego zdrowia - w tym lepszy sen i nastrój, a nawet relacje międzyludzkie”- powiedział Deepak Chopra, MD, pionier medycyny integracyjnej i założyciel Fundacji Chopra i Chopra Global. „Często obserwuję u siebie obniżenie tętna po sesji medytacji, a wraz

z upływem czasu poprawiły się tendencje w zakresie zmienności rytmu serca. Deepak Chopra's Mindful Method sprawia, że regularna praktyka jest przystępna - bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy chcesz przenieść swoją praktykę mindfulness na wyższy poziom.”

Wnikliwe i precyzyjne narzędzia by lepiej zrozumieć i zarządzać swoim zdrowiem oraz samopoczuciem

W aplikacji Fitbit można śledzić zmiany w samopoczuciu dzięki Wskaźnikom Zdrowotnym . Umożliwiają one wgląd w częstość oddechów, zmienność tętna, tętno spoczynkowe, a wkrótce także w wahania temperatury skóry oraz nasycenie krwi tlenem (SpO2) . Monitorując trendy w zmienności tętna i tętna spoczynkowego, można wskazać, kiedy w organizmie zachodzi nagła zmiana związana z oznakami stresu, zmęczenia czy przeziębienia.

Dzięki lekkiej, smukłej obudowie Luxe zapewnia maksymalny komfort przez cały dzień i noc. Ocena snu pomaga lepiej zrozumieć jego jakość, a przypomnienia o porze snu pomogą w utrzymaniu poprawnej jego rutyny. Członkowie Premium mają dostęp do zaawansowanych analiz snu. W przyszłości otrzymają też dostęp do rozszerzonych narzędzi, których celem jest oferowanie użytkownikom jeszcze bardziej spersonalizowanych wskazówek opartych na ich unikalnych wzorcach snu.

Dodatkowe funkcje zdrowotne w aplikacji Fitbit obejmują zapisywanie posiłków, nawodnienia i masy ciała oraz śledzenie Zdrowia Kobiet . Członkowie Premium otrzymują dostęp do ponad 60 nowych treści dotyczących żywienia, w tym wyselekcjonowanych zdrowych przepisów od Fitbit i magazynu Eating Well. Dostępna jest też nowa funkcja śledzenia poziomu glukozy we krwi w aplikacji Fitbit. Pokazuje ona, jak poziom glukozy zmienia się w ciągu dnia i jak reaguje on na inne wskaźniki. Jest to kolejna funkcja, która wspiera użytkowników w holistycznym podejściu do zdrowia.

Nieustanna motywacja by osiągać swoje cele fitness

Aktywność fizyczna jest kluczowym elementem ogólnego stanu zdrowia, a pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na dotychczasowe nawyki związane z aktywnością fizyczną. Wiele narzędzi Fitbit wspierających kondycję fizyczną, umysł i zdrowie, jest zasilanych dzięki całodobowemu monitorowaniu tętna. Ta funkcja pozwala śledzić tętno w czasie rzeczywistym, aby precyzyjniej mierzyć spalane kalorie. Fitbit Luxe daje dostęp do 20 różnych trybów ćwiczeń na nadgarstku, w tym golf, pilates, spinning lub tenis. Pasjonaci biegania, jeżdżenia na rowerze lub wędrówek pieszych, aby sprawdzać tempo i przebyty dystans w czasie rzeczywistym, mogą korzystać z trybów ćwiczeń z podłączoną funkcją GPS z telefonu. Usługa Premium daje również dostęp do ponad 200 prowadzonych ćwiczeń audio i wideo od certyfikowanych trenerów osobistych i popularnych marek, takich jak Aaptiv, barre3, Daily Burn, obé iPOPSUGAR, które można wykonywać w dowolnym miejscu i czasie.

Funkcja Aktywne Minuty pozwala ocenić, kiedy dać z siebie więcej podczas treningu, a kiedy zmniejszyć tempo ćwiczeń. Jest to spersonalizowany wskaźnik, który mierzy czas spędzony w umiarkowanej i intensywnej strefie tętna. Dzięki Aktywnym Minutom, ruch i aktywność fizyczna nie sprowadzają się jedynie do pomiaru liczby kroków. Funkcja ta może pomóc w śledzeniu aktywności, przez co zalecany przez WHO cel 150 minut w strefie aktywnej na tydzień, staje się łatwiejszy do osiągnięcia. Przypomnienia o ruchu pomogą pozostać aktywnym i skrócić czas spędzony w pozycji siedzącej. Dzięki usłudze Premium można też odblokować specjalne wyzwania związane z aktywnością fizyczną i gry, które sprawią, że osiąganie celów będzie przyjemniejsze.

Pozostań w kontakcie w każdym momencie swojego dnia

Oprócz narzędzi wspierających zdrowie i kondycję, Luxe idealnie wpasuje się w styl życia dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak alarmy, stoper i minutnik, które pomagają lepiej zarządzać dniem. Wszystko to z żywotnością baterii aż do pięciu dni. Pozostać w kontakcie z bliskimi pozwolą powiadomienia o połączeniach, wiadomościach tekstowych i z aplikacji , które można dostosować do swoich potrzeb - na przykład ustawiając przypomnienia przed snem lub używając funkcji ‘Nie przeszkadzać’, chcąc wyciszyć się przed snem. Wysoka kompatybilność Luxe z telefonami z systemem Android i iOS oraz Google Fast Pair sprawia, że nie trzeba martwić się o łączność.

Eleganckie urządzenie ubieralne o najwyższym komforcie noszenia

Projektanci Luxe zainspirowani ludzkim ciałem stworzyli przełomowy projekt, który dzięki temu ma opływowy, delikatny kształt. Urządzenie dyskretnie leży na nadgarstku, a dzięki nowoczesnym wersjom tradycyjnych technik jubilerskich wygląda niemal jak biżuteria. Fitbit zastosował innowacyjny proces projektowania zwany formowaniem wtryskowym metalu. To zaawansowane technologicznie podejście do tradycyjnego kształtowania metalu, po to, aby na kopercie ze stali nierdzewnej Luxe stworzyć wykończenie o wysokim połysku. Dzięki temu, koperta sprawia wrażenie ręcznie robionej biżuterii, a jednocześnie na etapie tworzenia daje najwyższy poziom wymaganej precyzji aby umożliwić funkcjonowanie zaawansowanych czujników. Rezultatem jest jedno z najmodniejszych i najwygodniejszych urządzeń od Fitbit, zaprojektowane z myślą o noszeniu przez całą dobę, przez dopasowanie do różnych rozmiarów nadgarstków. Aby stworzyć kopertę o wysokim połysku – będącą synonimem biżuterii - Fitbit zastosował technikę waporyzacji metalu na miękkich złotych i platynowych wykończeniach. Po to, aby nadać trackerowi prawdziwie luksusowy wygląd i niezwykłe uczucie komfortu podczas jego noszenia.

Fitbit nawiązał współpracę z marką biżuterii gorjana, która przekształciła tracker Fitbit Luxe Special Edition w piękną biżuterię dzięki bransoletce Parker Link ze złotej stali nierdzewnej , a także wygodnej, wodoodpornej klasycznej opasce w kolorze różowym. Dostępna jest również szeroka gama modnych i wszechstronnych akcesoriów pasujących do każdego stylu, w tym wygodna klasyczna silikonowa opaska , podwójny pasek z wysokogatunkowej czarnej skóry Horween® , plecione i miękkie siatki ze stali nierdzewnej lub bransoletki Gorjana Parker Link w wersji platynowej i złotej ze stali nierdzewnej.

Jest to najcieńszy jak dotąd tracker z ekranem dotykowym w historii Fitbit. Ponadto, jest pierwszym trackerem z kolorowym wyświetlaczem marki. Prosta i intuicyjna obsługa ekranu Luxe poprzez przeciąganie i stukanie zapewnia intuicyjny dostęp do codziennych statystyk, powiadomień oraz podstawowych funkcji dotyczących zdrowia i kondycji dzięki eleganckiemu projektowi bez zbędnych przycisków.

Cena, dostępność i wirtualna przymiarka

Luxe jest dostępny w przedsprzedaży na Fitbit.com i u wybranych sprzedawców, a ogólnoświatowa dostępność rozpocznie się tej wiosny. Luxe dostępny jest w cenie 749,00 PLN z sześciomiesięcznym okresem próbnym Fitbit Premium (o wartości 53,94 Euro). Subskrypcja Premium, w 18 językach w 185 krajach, dostępna jest po 6-miesięcznym bezpłatnym okresie próbnym w cenie 8,99 Euro miesięcznie lub 79,99 Euro rocznie. Ekskluzywne wersje kolorystyczne oraz dodatkowe akcesoria do Luxe zaczynają się już od 149,00 do 449,00 PLN. Gorjana for Fitbit Luxe Special Edition jest dostępna w przedsprzedaży w cenie 999,00 PLN, a jej oficjalna dostępność rozpocznie się w czerwcu. Tracker i aplikacja dostępne są w języku polskim.

Aby zobaczyć, jak Luxe dopasowuje się do każdego stylu, Fitbit oferuje możliwość wirtualnego przymierzenia urządzenia. Można to zrobić w wielu sklepach na całym świecie. Wystarczy po prostu zeskanować kod QR w punktach sprzedaży Fitbit w wybranych sklepach, zobaczyć, jak Luxe wygląda na nadgarstku.