Finały Intel Extreme Masters 2018 już po raz piaty w katowickim Spodku!

Intel Extreme Masters powraca do Katowic, gdzie w dniach 2 - 4 marca odbędą się finały jednego z największy turniejów esportowych na całym świecie. W ubiegłym roku katowicki Spodek na zawodach IEM odwiedziło 173 000 fanów, a 46 mln widzów oglądało rozgrywki online. Transmisja z imprezy osiągnęła tym samym największą oglądalność w historii. W tym roku świadkiem wyłaniania mistrzów świata w grach Counter-Strike: Global Offensive i StarCraft II będzie jeszcze większa publiczność. Na targach IEM Expo odbędą się także żeńskie zmagania CS:GO Invitational oraz wielki finał VR Challenger League, kończący rewolucyjny sezon pierwszej ligi esportowych rozgrywek VR.

Aby nie przegapić żadnego wydarzenia, warto dołączyć do transmisji w piątek 2 marca na stronie http://live.intelextrememasters.com/.

Łączna pula nagród w tej 3-dniowej imprezie esportowej wynosi 950 000 USD

• 500 000 USD to łączna pula nagród w rozgrywkach CS:GO

• 400 000 USD to łączna pula nagród w zawodach StarCraft II

Turniej Intel Grand Slam

Szesnaście najlepszych drużyn CS:GO weźmie też udział w siódmym turnieju z serii Intel Grand Slam; na pierwszą drużynę, która zwycięży w czterech z ostatnich dziesięciu rozgrywek CS:GO organizowanych przez ESL i DreamHack, czeka tu dodatkowa nagroda w wysokości 1 000 000 USD.

IEM Expo

W sąsiadującym ze Spodkiem Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się czwarta edycja targów IEM Expo, na których na olbrzymiej, interaktywnej powierzchni wystawowej zaprezentowane zostaną najnowsze technologie w dziedzinie gier i esportu. Odbędą się tu również wyjątkowe turnieje:

• VR Challenger League — gry: Unspoken i Echo Arena; łączna pula nagród w sezonie: 200 000 USD

• Intel Challenge Katowice 2018 — gra: CS:GO; pula nagród: 50 000 USD

• HGC 2018 Western Clash — gra: Heroes of the Storm; pula nagród: 100 000 USD

• Crossfire IEM EXPO Invitational 2018 — gra: Crossfire; pula nagród: 30 000 USD

Intel Extreme Masters Katowice i IEM Expo znajdą się w najbliższych dniach w centrum zainteresowania światowego esportu. Swoim ulubionym drużynom będzie kibicować ponad 100 000 fanów na miejscu i miliony oglądające transmisję w domu — powiedział John Bonini, vice president and general manager of the VR, Gaming and Esports Group w firmie Intel. Po rewolucyjnym turnieju IEM PyeongChang Intel razem ze swoimi partnerami z dumą kontynuuje wspieranie esportu na skalę światową – dodaje.