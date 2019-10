FiiO M5 – Nie tylko wyjątkowo mały

Produkty FiiO i ich jakość już nie zaskakują, bo firma przyzwyczaiła nas do wysokiego poziomu swoich produktów nie tylko tych najdroższych w ofercie, ale i tych najtańszych. Po wprowadzeniu do sprzedaży wysokobudżetowego modelu M11 przyszedł czas na model dla wszystkich i mający praktycznie wszystko. Oto nowy FiiO M5.

FiiO M5 to przenośny odtwarzacz audio oparty o kość DAC AKM AK4377 i wyposażony w procesor Ingenic X1000E. Dzięki temu FiiO M5 pracuje szybko, stabilnie i ma niskie zużycie energii. Osiągi energetyczne to 10,5 godziny pracy przy połączeniu kablowym oraz około 13,5 godziny pracy przy połączeniu bezprzewodowym (Bluetooth).

Chip Bluetooth pracujący w standardzie 5.0 to flagowy Qualcomm CSR8675, obsługuje on formaty odbioru BT: SBC, AAC, aptX, aptX HD oraz LDAC. Formaty nadawania to z kolei SBC oraz LDAC. Daje to wyraźną poprawę jeżeli chodzi o jakość dźwięku.

FiiO M5 wspiera formaty audio: MP3, OGG, AAC, AIFF, WMA, APE, FLAC, ALAC, WAV, DSD/ ISO. PCM wspierany jest do 384 kHz / 32 bity. M5 poradzi sobie też z natywnym DSD, a nawet z plikami CUE. M5 jest kolejnym urządzeniem FiiO, które posiada certyfikat Hi-Res oraz Hi-Res Wireless.



Ekran dotykowy IPS w FiiO M5 wyświetla nasycone i jasne kolory, a także obsługuje gesty idealne do interakcji z małymi ekranami. Lekki, kompaktowy korpus z aluminium wykończony metodą obróbki CNC sprawia, że jest to niezwykle wygodne urządzenie do noszenia na co dzień, nawet przez bardzo długi czas. Stylowy i nowoczesny M5 jest piękny pod każdym kątem

Innowacyjny interfejs użytkownika łączy w sobie prostą, ale też orzeźwiającą estetykę, wraz z odważną kolorystyką, która nadaje mu młodzieńczego charakteru. Można ustawić orientację wyświetlania na: 0, 90°, 180°, lub 270°, jak tylko chcesz.

FiiO M5 posiada wbudowany precyzyjny krokomierz, wyświetlający zarówno liczbę kroków, jak i spalone kalorie, dzięki czemu możesz zobaczyć wymierne rezultaty swojego treningu, jednocześnie słuchając ulubionych utworów. Funkcja zegarka to standard, ale dyktafon to już ciekawostka. Oprócz tego, że M5 jest odtwarzaczem audio, może również działać jako wysokiej jakości rejestrator dźwięku, umożliwiając Ci rejestrowanie ważnych wydarzeń w Twoim życiu.



Cena FiiO M5 w Polsce ustalona została na 449 PLN brutto, a w tej cenie dostajemy urządzenie, które potrafi sprostać wymaganiom zarówno melomanów jak i osób uprawiających sporty. Potężny i dokładny dźwięk zadowoli nawet bardzo wymagającego odbiorcę i to zarówno po kablu jak i z wykorzystaniem słuchawek bezprzewodowych. Opcje dodatkowe to nie tylko smaczek, a pełnoprawne aplikacje spełniające swoją funkcję.

Odtwarzacz można przetestować w specjalistycznych sklepach audio sieci MP3Store.

Podstawowe cechy

❏ Odbiornik i nadajnik Bluetooth

❏ Podwójny mikrofon

❏ USB typu C

❏ Krokomierz

❏ Ekran dotykowy

❏ Konfigurowalna orientacja ekranu

❏ Zegar

❏ Obsługa kart micro SD do 2 TB

❏ Obsługa natywnego DSD

❏ Obsługa PL/LO/Spdif

Specyfikacja techniczna

❏ Procesor: Ingenic X1000E

❏ DAC: AK4377

❏ Bluetooth: obsługa LDAC, HWA, aptX HD, aptX, SBC

❏ Bluetooth: odbiór (SBC / AAC / aptX / aptX HD / LDAC), nadawanie (SBC / LDAC)

❏ USB: symetryczne złącze typu C, USB2.0

❏ DAC USB: do 3•84 kHz-32bit / DSD128

❏ Ekran: 1,54-calowy ekran dotykowy 240 × 240

❏ Wymiary: około 45,3 mm x 42 mm x 13,97 mm

❏ Waga: 38g

❏ Czas ładowania: < 2,5 h (ładowanie DC5V / 2A)

❏ Żywotność baterii: 10,5 h (przy użyciu słuchawek), > 13,5 h (Bluetooth)

❏ Czas czuwania: > 22 dni

❏ Akumulator: litowo-jonowy polimerowy o pojemności 550 mAh

❏ Pamięć masowa: karta micro-SD do 2 TB

❏ Moc wyjściowa: > 42mW (16Ω)

❏ Pasmo przenoszenia: 5Hz~ 90kHz (-3 dB)

❏ Stosunek sygnału do szumu: ≥ 118 dB (A-ważony)

❏ Impedancja wyjściowa: < 0,5Ω (32Ω obciążenie)

❏ THD + N: < 0,003% (1 kHz / 32 Ω)

❏ Zalecane obciążenia przetworników: 16 ~ 100Ω

❏ Szum: < 2,5uV