Dyski NAS Asustor w TOP 5 najlepszych urządzeń w zestawieniu PCMag

Wydawany od blisko 40 lat magazyn PCMag przeprowadził test flagowych dysków NAS dla użytkowników domowych i małych firm. Wśród dziesięciu najlepszych modeli na rok 2019 znalazły się trzy urządzenia firmy Asustor, z czego dwa z nich zajęły najwyższe miejsca podium.

Zwycięzcą testu PCMag został Nimbustor 2, natomiast kolejne miejsce na podium przypadło innemu modelowi tajwańskiego producenta - Nimbustorowi 4. Oba dyski NAS otrzymały odznaczenie “Editors’ Choice” (wybór redakcji) i jako jedyne zostały określone mianem najlepszych dla tzw. power userów, czyli doświadczonych, zaawansowanych użytkowników.

Ocenie redaktorów PCMag podlegały zarówno sprzęt jak i oprogramowanie. Pod lupę wzięto prędkość transmisji, a także specyfikacje, dostępne aplikacje, skalowalność i wygodę użytkowania. NAS-y musiały zdać egzamin m.in. jako prywatne chmury mogące zastąpić rozwiązania takie jak Google Drive czy Dropbox oraz domowe serwery multimediów strumieniujące wideo w jakości 4K. Pod uwagę brano także dodatkowe funkcje jak np. możliwość wykorzystania dwóch łączy sieciowych w celu zwiększenia przepustowości i niezawodności.

Dyski Asustor Nimbustor 2 i 4 bezkonkurencyjne

W najnowszym teście magazynu PCMag wzięły udział najlepsze modele dysków NAS znanych producentów. Procedurę testową na pierwszym miejscu zakończył Nimbustor 2. Redaktorzy docenili jego wydajność i funkcjonalność. Pozwala on m.in. na agregację łączy, wymianę nośników “na gorąco” (tzw. hot-swap) bez użycia narzędzi, dekodowanie multimediów w jakości 4K czy rozszerzenie funkcjonalności przy pomocy ponad 280 aplikacji dostępnych w App Central. Nimbustora 2 można wykorzystać m.in. do stworzenia prywatnej sieci VPN, hostingu dla strony WWW czy serwera email, a to tylko niektóre z dostępnych rozszerzeń.

Nimbustor 4 to z kolei propozycja dla osób, które potrzebują jeszcze więcej przestrzeni na dane. Oferuje on użytkownikom możliwość instalacji nawet czterach dysków (do 56 TB pojemności), a wydajną pracę ma zapewniać 4-rdzeniowy procesor zestawiony z 4 GB pamięci DDR4, którą w razie potrzeby można podwoić. Podobnie jak 2-dyskowy zwycięzca testu, Nimbustor 4 także ma 2 złącza Ethernet o sumarycznej przepustowości 5 Gbps, zestaw portów USB 3.2 i wyjście HDMI w standardzie 2.0a oraz dostęp do ogromnej liczby aplikacji rozszerzających jego funkcjonalność.

NAS Asustor AS4002T to z kolei propozycja dla nieco mniej wymagających użytkowników. Oferuje on topową wydajność i dostęp do szerokiego wachlarza aplikacji rozszerzających funkcjonalność. W stosunku do wyższych modeli redukcji uległa liczba dostępnych portów, zmieniono także procesor i zmniejszono ilość pamięci RAM. Dzięki tym zabiegom producentowi udało się zauważalnie obniżyć cenę w stosunku do flagowych modeli.

Użytkownicy zainteresowani zakupem NAS-ów firmy Asustor mogą nabyć je w polskich sklepach w następujących cenach: ok. 1700 zł za model Nimbustor 2 (AS5202T), ok. 2850 zł za 4-dyskowy Nimbustor 4 (AS5304T) i niecałe 1350 zł za model AS4002T.