Dynabook Portégé X30W-J

Dynabook Europe GmbH prezentuje Portégé X30W-J, najlżejszy* na świecie 13,3-calowy konwertowalny laptop z procesorami Intel® Core™ jedenastej generacji. Ważące jedynie 989 g urządzenie 2-w-1 spełnia najwyższe wymagania dotyczące czasu pracy na baterii, rozruchu, procesora, Thunderbolt 4 i Wi-Fi 6 stawiane przez platformę Intel® Evo™ opracowaną w ramach projektu Project Athena wspierającego tworzenie najbardziej zaawansowanych technologicznie laptopów. Portégé X30W-J to smukły i w pełni wyposażony sprzęt przeznaczony dla mobilnych profesjonalistów.

Szybki i skoncentrowany

X30W-J jest wyposażony w czterordzeniowe procesory o wysokiej mocy 28 W wykonane w technologii 10 nm - Intel® Core™ i5 oraz i7, a także pojemną pamięć, w tym dwukanałową pamięć LPDDR4x o częstotliwości 4266 MHz i pojemności do 32 GB oraz ultraszybką pamięć masową PCIe SSD (do 1 TB). Laptop będzie dostępny także w konfiguracji z grafiką Intel® Iris® Xe.

„Portégé X30W-J pokazuje, jak połączenie technologii procesorowej Intel® Core™ i eksperymentalnych innowacji Project Athena z doświadczeniem firmy dynabook w tworzeniu komputerów przenośnych, może zaowocować powstaniem dynamicznego laptopa klasy biznesowej” – powiedział Josh Newman, wiceprezes Client Computing Group, Intel. „Nasze procesory Intel® Core™ jedenastej generacji z Intel® Iris® Xe zapewniają doskonałą wydajność i wygodę użytkowania oczekiwaną przez wymagających i ambitnych mobilnych profesjonalistów”.

Gotowy do pracy w każdej chwili

X30W-J może pracować na jednym ładowaniu baterii bardzo długo, bo aż do 16-godzin¹. Funkcja szybkiego ładowania pozwoli na naładowanie 40% akumulatora w zaledwie 30 minut.

Funkcje Instant On, dzięki biometrycznemu rozpoznawaniu twarzy i odcisków palców, umożliwiają wybudzenie urządzenia szybciej niż w sekundę. X30W-J z łatwością przeistacza się w tablet, a w połączeniu z Windows Ink Workspace i opcjonalnym rysikiem AES daje wrażenie pisania piórem na papierze (podczas korzystania z rysika klawiatura jest automatycznie wyłączana, aby uniknąć przypadkowych naciśnięć klawiszy).

„Wprowadzenie platformy Intel Evo™ ma ogromne znaczenie dla branży. Jednocześnie spełnia wymagania profesjonalistów, a nam daje możliwość dalszego angażowania się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań” – powiedział Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH. –„Portégé X30W-J wprowadza w życie ideę łączącą obie firmy: dostarczanie użytkownikom wszystkiego, czego potrzebują do wydajnej i kreatywnej współpracy bez względu na miejsce, w którym przebywają”.

W pełni wyposażony, by zapewniać najlepszą łączność

Łączność jest siłą napędową nowego, mobilnego sposobu pracy, a X30W-J nie idzie tutaj na kompromisy. Aby zapewnić szybkie i niezawodne połączenia bezprzewodowe, urządzenie jest wyposażone w najnowszy moduł Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1. Dostępne są również opcjonalne funkcje LTE umożliwiające łączność podczas zdalnej pracy. X30W-J posiada dwa porty USB-C z obsługą Thunderbolt 4, które umożliwiają szybkie ładowanie, podłączanie do urządzeń peryferyjnych i przesyłanie danych z dużą prędkością. Wyposażony w dodatkowe opcje urządzeń peryferyjnych, X30W-J może pochwalić się pełnowymiarowym złączem HDMI, portem USB 3.1 typu A oraz gniazdem audio 3,5 mm, a opcjonalne gniazdo kart micro SD zapewnia dodatkową pamięć.

Urządzenie oferuje wysokiej jakości dźwięk z głośnikami harman / kardon i Dolby Atmos dla poprawy dźwięku, a także podwójnymi mikrofonami z redukcją szumów. Jest ono również wyposażone w kamerkę o rozdzielczości 8 MP z powłoką przeciwodblaskową.

Zaprojektowany, by osiągać cele

Urządzenie 2-w-1 w wygodnej formie łączy niezbędne w mobilnej pracy narzędzia. Dzięki przeprojektowanej konstrukcji, stylowa obudowa koloru Mystic Blue z wąską ramką gwarantuje doskonałą jakość obrazu w każdym położeniu obracanego o 360 stopni ekranu.

Matowy ekran dotykowy FHD Sharp IGZO ma wysoką jasność 460 NIT przy niskim poborze energii. Piórko AES zapewnia elastyczność i interaktywność, a konstrukcja ze szkła Corning® Gorilla® Glass zapewnia zwiększoną wytrzymałość. Podświetlana, bezramkowa klawiatura jest wyposażona w większe niż dotychczas klawisze (każdy o wymiarach 16 x 15 mm), a jej precyzyjny, stwarzający wrażenie szklanego, TouchPad lub opcjonalny SecurePad z czytnikiem linii papilarnych zapewniają użytkownikowi komfort pracy.

X30W-J pozytywnie zaliczył próby wytrzymałości, a jego 17,9 mm obudowa ze stopu magnezu przeszła szereg testów MIL STD 810G. System chłodzenia Airflow utrzymuje optymalną temperaturę urządzenia, a gumowa podstawa unosi laptopa, aby zapewnić przewiewność, stabilność i wygodę.

Zabezpieczenia na najwyższym poziomie

Laptop X30W-J jest równie odporny wewnętrznie jak i zewnętrznie. Spełnia on wymagania Microsoft dotyczące urządzeń Secured-core – wyposażono go w szereg solidnych, biznesowych zabezpieczeń. Autorski system BIOS firmy dynabook oraz szyfrowanie, uwierzytelnianie za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy i odcisków palców, chronią użytkownika przed coraz bardziej wyrafinowanymi cyberprzestępcami. Osłona kamery internetowej i gniazdo blokady zabezpieczającej to dodatkowe opcje ochrony prywatności.