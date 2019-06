Duch Odyna i Drakuli w nowych obudowach dla graczy od MSI

Cztery nowe obudowy zasiliły w tym miesiącu polską ofertę firmy MSI. Trzy modele pochodzą z serii GUNGNIR, charakteryzującej się dużą pojemnością i szerokimi możliwościami dostosowania wyglądu. Obudowa VAMPIRIC 010 jest natomiast atrakcyjnym połączeniem jakości i niewygórowanej ceny. Inspiracją przy projektowaniu nowych modeli były opowieści o mitycznych i legendarnych postaciach.

GUNGNIR: przestronne obudowy inspirowane Odynem

Seria GUNGNIR nawiązuje do słynnej włóczni Odyna, nordyckiego boga wojny i mądrości, co oddają ostre, trójkątne krawędzie na przedniej części każdej obudowy z tej serii.

Spora pojemność to kluczowa cecha serii MSI GUNGNIR, do której należą modele 100, 100P oraz 100D. Obudowy wspierają płyty główne w formatach od Mini-ITX aż po E-ATX, pozwalają na montaż dużych kart graficznych (do 400 mm) i zestawów chłodzenia wodnego, w tym chłodnicy o rozmiarze do 420 mm. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować w nich nawet osiem wentylatorów. Użytkownicy nie muszą się więc obawiać, że przy ulepszaniu komputera któryś z nowych podzespołów będzie za duży. Producent zadbał też o odpowiednie prowadnice i przepusty na okablowanie, które ułatwią proces montażu.

GUNGNIR 100: całkowita kontrola nad RGB

Kontrola nad wyglądem komputera była szczególnie ważnym punktem przy tworzeniu flagowego modelu GUNGNIR 100. Wyposażono go w szerokie wsparcie dla elementów oświetlenia RGB. Do zestawu dołączono tylny wentylator ARGB oraz HUB z możliwością instalacji do ośmiu akcesoriów ARGB LED, takich jak np. taśmy oświetleniowe. Przednia część obudowy również jest podświetlona, a dodatkowo MSI postawiło na kreatywność użytkowników, udostępniając im opcję zastąpienia oficjalnego logo własnym wzorem lub imieniem z pomocą drukarki 3D.

Korzystanie z różnych programów do obsługiwania wielu elementów RGB bywa uciążliwe, ale i tu firma wyszła naprzeciw potrzebom użytkowników. Dzięki oprogramowaniu MSI MYSTIC LIGHT można zsynchronizować podświetlenie obudowy, wentylatorów oraz innych urządzeń pochodzących od różnych producentów. Włączanie i wyłączanie kilku aplikacji, aby zmienić kolor całego systemu, nie będzie już konieczne.

Wewnątrz GUNGNIR 100 można znaleźć więcej przestrzeni na dyski, a do zestawu z odbudową dołączono trzy przednie wentylatory zapewniające optymalny przepływ powietrza.

Dwa pozostałe modele z serii – GUNGNIR 100P oraz GUNGNIR 100D – cechują się podobną specyfikacją do flagowego modelu, ale są pozbawione elementów oświetlenia RGB oraz przednich wentylatorów. Model 100D jest ozdobiony charakterystycznym dla produktów MSI symbolem czerwonego smoka.

MAG VAMPIRIC 010: funkcjonalność nie musi kosztować

Ostatnią debiutującą w polskich sklepach propozycją od MSI jest obudowa MAG VAMPIRIC 010. VAMPIRIC jest oczywiście hołdem dla legendy o hrabi Drakuli. Dlatego tworząc model 010 wykorzystano szaro-czarne odcienie i zakrzywione elementy, nadające całości tajemniczy wygląd.

VAMPIRIC 010 to nieco mniejszy od serii GUNGNIR model wspierający płyty główne w formatach od Mini-ATX do ATX i umożliwiający instalację do sześciu wentylatorów (tylny wentylator ARGB LED jest dołączony do zestawu).

Pomimo niższej ceny, w obudowie zastosowano nie tylko elementy RGB, ale również funkcjonalne rozwiązania. VAMPIRIC 010 wspiera system MSI MYSTIC LIGHT, przedni panel wykorzystuje podświetlane elementy, a boczny panel z hartowanego szkła zapewnia klarowny widok na wnętrze komputera. Przed kurzem chroni zamontowany w górnej części filtr, a dzięki magnetycznemu mocowaniu można go łatwo zdjąć i wyczyścić.

Gwarancja i cena

MSI oferuje 2-letnią gwarancję na wszystkie cztery obudowy. Ich sugerowane ceny detaliczne na polskim rynku to:

• MSI MPG GUNGNIR 100 – 459 zł

• MSI MPG GUNGNIR 100D – 369 zł

• MSI MPG GUNGNIR 100P – 329 zł

• MSI MAG VAMPIRIC 010 – 239 zł