DRIVE CAM FAST GO – kompaktowy wideorejestrator Full HD od Goclever

W ofercie poznańskiej firmy Golcever pojawił się nowy, kompaktowy wideorejestrator samochodowy – model DRIVE CAM FAST GO FULL HD. Wyróżniają go niewielkie rozmiary, funkcja wykrywania ruchu również podczas postoju (potrafi więc zarejestrować np. parkingowe „obcierki”) oraz skutecznie działający tryb nocny.

Urządzenie bardzo przyda się wszystkim dbającym o bezpieczeństwo kierowcom, bowiem nagranie z niego jest pełnoprawnym dowodem podczas postępowania sądowego czy dochodzenia odszkodowań przez ubezpieczyciela.

Niewielki rozmiar (16,7x11,2x8,7 cm) i waga (44 g) pozwolą na zamontowanie kamery w każdym samochodzie, nie ograniczając przy tym widoczności. Dodatkowo urządzenie wyposażono w system auto start/off/saver, który czyni je praktycznie bezobsługowym (kamera włącza się i dezaktywuje w odpowiednich momentach – np. po wykryciu ruchu).

Co istotne, w kamerze zastosowano zaawansowaną, 4-warstwową soczewkę, która jest całkowicie odporna na odkształcenia przy zmianie temperatur – dzięki temu możemy liczyć na doskonały obraz zarówno w najgorętsze letnie dni, jak w środku mroźnej zimy.

Urządzenie ma też wbudowany G-Sensor (rejestruje wstrząsy) i automatycznie zachowuje nagrany film z wydarzenia. GOCLEVER DRIVE CAM FAST GO FULL HD wyposażono też we wbudowaną baterię o pojemności 180 mAh (co pozwala na rejestrację obrazu podczas postoju w funkcji PARK MODE, dzięki której kamera aktywuje się i rozpoczyna nagrywanie po wykryciu uderzenia - np. przez inny pojazd). Dodatkowo funkcja MOTION DETECTION pozwala na rozpoczęcie rejestracji obrazu po wykryciu ruchu przed pojazdem.

Nagrania z GOCLEVER DRIVE CAM FAST GO FULL HD zawierają znak wodny z informacją o dacie i godzinie (co może być kluczowe podczas używania materiału z kamery do przedstawienia okoliczności zdarzenia drogowego). Diody Night Vision gwarantują wyraźny obraz po zmroku i w trudnych warunkach pogodowych.

W zestawie z kamerą znajduje się ładowarka samochodowa oraz uchwyt z przystawką na szybę. Kamera jest dostępna na stronie goclever.com w cenie 159 zł.

Najważniejsze funkcje:

- Rozdzielczość FULL HD (1920x1080pix)

- Funkcje: PARKING MODE i MOTION DETECTION (G-Sensor)

- Tryb nocny - Night Vision

- Wygodny ekran podglądu 1,5”

- Funkcja nagrywania w pętli

- Auto START / OFF / SAVER

- Szerokokątny obiektyw 1400

- Wejście na kartę Micro-SD