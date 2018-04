Designerski monitor w konkurencyjnej cenie: Lenovo L24i

Nowy monitor Lenovo L24i to urządzenie, które łączy w sobie nowoczesne wzornictwo, najwyższą jakość wykonania oraz zaawansowane możliwości techniczne, które oferuje 23,8-calowa matryca FHD. Parametry panelu IPS sprawiają, że idealnie sprawdzi się zarówno do profesjonalnych zastosowań, jak i rozrywki na najwyższym poziomie. A wszystko to w bardzo konkurencyjnej cenie.

Za wyświetlanie obrazu o proporcjach 16:9 odpowiedzialna jest matryca o rozdzielczości Full HD. Charakteryzuje się ona krótkim czasem reakcji wynoszącym jednie 4 ms, dzięki czemu skutecznie eliminuje powidoki w dynamicznych scenach. Odzwierciedlenie kolorów na poziomie 16,7 mln oraz kontrast wynoszący 1000:1 gwarantują wyjątkowo nasycone barwy i głębokie czernie. Matryca podświetlana jest diodami WLED, a jej jasność osiąga poziom 250 nitów.

Kolejnym istotnym parametrem, na który warto zwrócić uwagę, są kąty widzenia. W przypadku Lenovo L24i wynoszą one aż 178 stopni bez efektu odbarwień. Zapewnia to większy komfort korzystania z monitora. Niezależnie od tego, czy siedzimy na wprost, czy też patrzymy na niego z boku, zawsze otrzymamy czytelny obraz o najwyższej jakości kolorów. Zastosowanie powłoki Anty-Glare dodatkowo redukuje niechciane odbicia światła.

Najnowszy monitor Lenovo wyposażono w przydatne złącza HDMI oraz VGA, aby mógł on współpracować zarówno z najnowszymi, jak i nieco starszymi urządzeniami. Model L24i to także pokaz dbałości o szczegóły, czego wyrazem jest m.in. system zarządzania przewodami, który skutecznie ukryje i uporządkuje kable. Monitor można również skutecznie zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą gniazda Kensington.



Monitor został stworzony z myślą o połączniu możliwości technicznych z zachwycającym wyglądem. Jego elegancka obudowa w kolorze Raven Black może uchodzić za wzór minimalistycznego designu, zaś bezramkowe wzornictwo przykuwa wzrok, jednocześnie pozwalając na pełną immersję w wyświetlany obraz.

Bardzo smukłe ramki, których grubość wynosi zaledwie 2 mm, oprócz wyłączne walorów estetycznych oferują również możliwość zestawienia wielu monitorów w jeden panel. Wszystko to sprawia, że urządzenie idealnie wpasuje się w każde otoczenie – bez względu czy jest to biurowy openspace, czy domowe zacisze.

Całość uzupełnia designerska nóżka w kształcie litery V, która niewątpliwie nadaje lekkości konstrukcji. Wzrok przykuwa również, pozwalający na regulację kąta nachylenia, subtelny zawias oraz monochromatyczny tył obudowy podkreślający elegancki charakter urządzenia. W efekcie monitor L24i świetnie prezentuje z każdej strony.

Monitor Lenovo L24i został objęty 3-letnim okresem gwarancyjnym. Urządzenie dostępne jest w cenie 569 zł w sieciach handlowych takich jak: Komputronik, Morele, RTV Euro AGD Sferis oraz x-kom. Lenovo L24i w połowie maja zostanie także wprowadzone do salonów Media Markt.